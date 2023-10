Palestinos e israelíes se culpan mutuamente por letal bombardeo a hospital en Gaza

El Ministerio de Sanidad de Gaza denunció este martes que al menos 500 palestinos murieron en un bombardeo al hospital Al Ahli, donde se refugiaban miles de personas de los ataques israelíes que azotan el enclave palestino desde hace más de una semana.



Se trata de la mayor masacre en el enclave de las cinco guerras que ha habido entre las milicias palestinas de Gaza e Israel desde 2008 y supone también el ataque con mayor número de víctimas mortales cometido hasta ahora desde que el pasado 7 de octubre estalló la guerra entre Hamás y Tel Aviv.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, unos 2.000 civiles se refugiaban en el centro sanitario, perteneciente a la Iglesia Anglicana, cuando la explosión golpeó el centro médico y acabó con la vida de centenares de civiles. “El hospital albergaba a centenas de enfermos y heridos, así como a personas desplazadas por la fuerza” a causa de los bombardeos israelíes, precisaron fuentes sanitarias en un comunicado.

El movimiento islamista Hamás, que controla de facto el enclave, acusó al Ejército israelí de perpetrar una “horrible masacre” que “dejó cientos de víctimas en un crimen de genocidio”.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP), con poder limitado en Cisjordania ocupada, también responsabilizó a Israel del bombardeo, afirmando que supone un crimen contra la humanidad y que Israel debe responder por ello ante los tribunales internacionales. La ANP también declaró tres días de luto nacional.

"Lo que han hecho las fuerzas de ocupación israelíes bombardeando el hospital anglicano causando la muerte de cientos de personas es un crimen de exterminio y una catástrofe humanitaria de la que Israel tiene toda la responsabilidad y por el que debe rendir cuentas ante los tribunales internacionales", dijo el portavoz de presidencia de la ANP, Nabil Abu Rudeina, a la agencia oficial Wafa.

Minutos más tarde, Israel aseguró que la explosión que causó la muerte de al menos 500 palestinos se debió a un lanzamiento fallido de cohetes por milicianos del grupo Yihad Islámica Palestina (YIP) hacia Israel.



"Según la información de los servicios de inteligencia, basada en varias fuentes que hemos obtenido, la Yihad Islámica es responsable del lanzamiento fallido del cohete que golpeó el hospital", afirmó el ejército israelí en un comunicado.



"Un análisis de los sistemas operativos del Ejército israelí indican que terroristas dispararon una ráfaga de cohetes en Gaza que pasaron muy cerca del Hospital Al Ahli en el momento en que sufrió el impacto", aseguró también un portavoz militar israelí.



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por su parte, responsabilizó a los "terroristas bárbaros de Gaza". "Que el mundo entero lo sepa: los terroristas bárbaros de Gaza son los únicos que atacaron el hospital en Gaza, no el Ejército", afirmó el primer ministro en un comunicado.

Palestinos, incluidos niños, heridos en un bombardeo en Gaza.

La Yihad Islámica es el segundo grupo con mayor fuerza militar en Gaza tras Hamás, y en agosto de 2022 y mayo de 2023 luchó sola contra Israel en dos escaladas bélicas de varios días. No obstante, hasta el incidente de este martes se desconocía si las milicias palestinas tenían arsenal con capacidad de provocar el nivel de daños causados en el centro médico, en una explosión con tal nivel de fallecidos que podría parecer más propia de un misil.



El grupo armado calificó este martes de "mentira" la denuncia israelí y acusó a Tel Aviv de "eludir la responsabilidad de la brutal masacre que cometió al bombardear el hospital".



Desde que estalló la guerra con Israel tras el ataque por sorpresa de Hamás del pasado 7 de octubre, que dejó al menos 1.400 muertos en territorio israelí, las fuerzas de ese país lanzan bombardeos incesantemente sobre la Franja, que han ocasionado al menos 3.000 muertos, la mayoría civiles y casi dos tercios de ellos mujeres y niños.

Ola de rechazo en el mundo

El ataque de este martes causó de inmediato una ola de rechazo de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó el bombardeo y exigió la protección inmediata de los civiles y la atención médica en el enclave palestino. "La OMS condena enérgicamente el bombardeo del Hospital Al Ahli Arab", afirmó el director general de la agencia de salud de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la red social X (antes Twitter).

Hospital en Gaza.

"El hospital estaba en funcionamiento y en éste se refugiaban pacientes, sanitarios y desplazados internos", señaló la organización.



Según la OMS, este hospital era uno de los veinte de la parte norte de la Franja de Gaza sobre los que pesaban la misma orden de evacuación hacia el sur que el Ejército israelí dio a toda la población de esa parte del enclave palestino, 1,1 millones de personas.



"La orden de evacuación ha sido imposible de llevar a cabo dada la inseguridad actual, el estado crítico de muchos pacientes y la falta de ambulancias, personal, camas en el sistema sanitario y refugios alternativos para los desplazados", explicó la organización.



Palestinos heridos tras un bombardeo a un hospital en Gaza.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) también expresó su "conmoción y horror" por la muerte de cientos de personas en el ataque. "Los hospitales deberían ser santuarios para preservar la vida, no escenas de muerte y destrucción. Ningún paciente debería morir asesinado en la cama de un hospital, ni un médico cuando intenta salvar a otras personas", afirmaron.

El mundo árabe también respondió con indignación y dolor al bombardeo y pidió una condena expresa. Egipto, que reconoció al Estado de Israel en 1979 y con quien mantiene relaciones de colaboración, fue uno de los primeros en reaccionar y envió un comunicado inusualmente enérgico donde acusó a su vecino de “bombardear deliberadamente” y provocar “la muerte de cientos de personas inocentes”.



Arabia Saudí, por su parte, afirmó que se trata de un “brutal ataque” que constituye “una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales, incluido la ley internacional humanitaria”.

"Me he quedado sin palabras", fue lo primero que atinó a decir, por su parte, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, antes de subrayar: "Aún no conocemos la magnitud total de esta carnicería, pero lo que está claro es que la violencia y las matanzas deben cesar de inmediato".



El secretario general de ese organismo, António Guterres, dijo estar "horrorizado por el asesinato de cientos de palestinos civiles" en el hospital Al Ahli, un hecho que condenó, aunque evitó apuntar a posibles responsables.

Y el presidente estadounidense Joe Biden, que llegará este miércoles a Israel transmitió “su más sentido” pésame por las vidas inocentes perdidas en la explosión, aunque sin mencionar el origen del disparo. Mientras que Rusia y Emiratos Árabes Unidos pidieron una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.



El ataque complicará aún más la delicada escalada en Oriente Medio, pues el líder político del grupo islamista Hamás, Ismail Haniye, afirmó que la masacre supondrá "un punto de inflexión" en la operación "Tormenta de Al Aqsa" contra Israel. En un discurso, Haniye aseguró que Israel será golpeado "en todos los frentes".



Al tiempo que el presidente iraní, Ebrahim Raisi, aseguró que “las llamas de las bombas estadounidense-israelíes” van a “devorar pronto” a Israel.



Además, el grupo libanés Hezbolá convocó a que este miércoles sea un “día de ira” para condenar el bombardeo. Mientras que el presidente israelí, Isaac Herzog, acusó a la Yihad Islámica del ataque y aseveró que "Israel se enfrenta a un enemigo hecho de pura maldad", en referencia a las milicias islamistas de Gaza.



"Un misil de la Yihad Islámica ha matado a muchos palestinos en un hospital de

Gaza, un lugar donde se deberían salvar vidas", indicó Herzog.

Nueva masacre con cientos de muertos en el bombardeo de un hospital en Gaza.



Según las autoridades de la Franja ha sido un ataque israelí. Pero Israel lo niega y dice que lo ha causado el lanzamiento fallido de un misil por parte de un grupo armado palestino.



"Vergüenza para los medios de comunicación que se tragan las mentiras de Hamás y la Yihad Islámica, difundiendo un libelo de sangre del siglo XXI en todo el mundo. Vergüenza para los viles terroristas de Gaza que intencionalmente derraman la sangre de inocentes", aseveró.

Bombardeo desencadena protestas en Oriente Medio

El ataque también desató una ola de manifestaciones en Cisjordania Ocupada y en ciudades de países como el Líbano o Jordania. En el Líbano, una de las protestas se dirigió a la Embajada estadounidense, cuyo acceso fue cortado por las fuerzas de seguridad libanesas.



El Ejército libanés y las fuerzas del orden bloquearon con alambres de espinos todas las carreteras que llevan a la legación diplomática de Estados Unidos en Awkar, en el este de Beirut, e implementaron fuertes medidas de seguridad después de que una manifestación partiera hacia la zona, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Facebook Twitter Linkedin

Protestas en el Líbano condenando el bombardeo a un hospital en Gaza.

En Rabat, cientos de personas también protagonizaron este martes noche una protesta en Rabat contra la "masacre" causada con el bombardeo al hospital de la Franja de

Gaza y contra la normalización de las relaciones de Marruecos con Israel.



Pisando la bandera israelí, uno de los manifestantes protagonizó un discurso denunciando que los israelíes y estadounidenses consideran a los ciudadanos de

Gaza "animales" y que la normalización de relaciones con el Estado israelí se hizo "contra la opinión popular".

*Con AFP y EFE