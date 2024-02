En imágenes: el hacinamiento en Rafah, último refugio para 1,5 millones de palestinos

Rafah, ciudad al sur de la Franja de Gaza, es el lugar en el que hoy se refugian, en campamentos improvisados y tiendas de la ONU, alrededor de 1,5 millones de palestinos tras haber sido desplazados de sus territorios por el inicio de la guerra con Israel el 7 de octubre.



Esta ciudad, situada en la frontera con Egipto, ha acogido a cinco veces más personas que su población habitual en los últimos meses, una situación que ha provocado la saturación de los servicios de salud pública, así como escasez de alimentos, medicamentos y agua, según informan ONGs en el territorio palestino.

Miembros de Médicos Sin Fronteras proveen servicio médico a ciudadanos desplazados en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Foto: HAITHAM IMAD/EFE

Rafah es el último centro urbano donde aún no ha penetrado el ejército israelí y el principal punto de entrada de ayuda humanitaria, insuficiente para atender las necesidades de una población amenazada en pleno invierno por hambrunas y epidemias, según la ONU.



Pese a la crítica situación en la zona, a principios de febrero, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al ejército preparar una ofensiva sobre

Rafah, el "último bastión" de Hamás, según él. Sin embargo, el domingo aseguró que Israel abriría a la población "un paso seguro" para salir de la ciudad, sin especificar dónde.



Estados Unidos, el gran aliado de Israel, dijo oponerse a una ofensiva contra

Rafah si no hay garantías para la seguridad de los civiles, mientras que el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, advirtió que "las operaciones militares en Rafah podrían conducir a una masacre".



La mezquita de Al-Huda destruida tras las operaciones militares israelíes en Rafah el 12 de febrero. Foto: Ahmad Salem/Bloomberg

Pero las operaciones en la zona parecen avanzar pese a las advertencias de Estados Unidos y la petición de Joe Biden al primer ministro de Israel de abstenerse de un ataque sin un plan de protección para los palestinos. El martes, la ciudad gazatí de Rafah recibió fuego de artillería del Ejército israelí este martes, por primera vez desde que Israel anunció el viernes su incursión terrestre en la zona.



El lunes, la zona también fue atacada durante un operativo militar en el que dos rehenes argentino-israelíes fueron rescatados. Medios oficiales afirmaron que más de 100 ciudadanos, entre ellos niños y mujeres, murieron, y cientos más resultaron heridos. Si bien el país hebreo asegura que varios de los fallecidos eran milicianos de Hamás.

'Los habitantes están profundamente traumatizados'

Mientras continúan los esfuerzos internacionales para garantizar un alto al fuego en Gaza, el director de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, comunicó este martes que los habitantes del enclave están "profundamente traumatizados" por la guerra con Israel y temen un asalto a gran escala contra Rafah.



Una mujer reacciona ante un vehículo cargado con objetos asegurados con una cuerda. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

"La gente está ansiosa y tiene miedo de una posible operación militar a gran escala", dijo Philippe Lazzarini, tras salir de una reunión informativa con los Estados miembros en la sede de la ONU en Ginebra.



"Si se produce el asalto, la pregunta es: "¿Adónde irán los civiles? Ya no hay absolutamente ningún lugar seguro en Rafah y el temor es que el número de muertos y heridos vuelva a aumentar significativamente".



Palestinos desplazados de la familia Al-Bilbisi recogen sus pertenencias para abandonar el campamento de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EFE

Lazzarini insistió en que es inviable esperar que los más de un millón de desplazados hacinados en la gobernación de Rafah vuelvan a desplazarse para que las fuerzas israelíes puedan continuar su barrido en busca de militantes de Hamás.



"Se les pide que se trasladen, la cuestión es dónde", dijo, señalando que en Rafah, cada pedazo de tierra libre en un tramo de 20 kilómetros está ocupado por cientos de miles de personas que viven en refugios de plástico improvisados.



Por su parte, la organización estadounidense Refugees International dijo que una ofensiva terrestre en Rafah "tendría resultados catastróficos para la población civil", por lo que "Estados Unidos debe utilizar toda la influencia a su disposición para evitar un cataclismo humanitario".

Una mujer sentada junto a sus pertenencias empacadas cerca de una tienda de campaña en un campamento antes de huir de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 13 de febrero. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Asimismo, el canciller de Reino Unido, David Cameron, aseguró este lunes en una rueda de prensa que Israel debería "detenerse y pensar seriamente" sobre cualquier ofensiva terrestre en Rafah y el impacto que tendría sobre las 1,5 millones de personas refugiadas allí, según reportó BBC.



"No tienen ningún lugar adonde ir", comentó. "No pueden ir al sur, a Egipto. No pueden ir al norte y regresar a sus hogares porque muchos han sido destruidos".

Los palestinos inspeccionan las zonas dañadas tras el ataque aéreo israelí del 12 de febrero. Foto: HAITHAM IMAD/EFE

"Estamos muy preocupados por la situación y queremos que Israel se detenga y piense seriamente antes de tomar cualquier medida adicional", agregó el canciller.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO