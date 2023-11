Abren por primera vez el paso de Rafah para evacuación de extranjeros y heridos en Gaza

Decenas de extranjeros salieron de la Franja de Gaza este miércoles y cruzaron hacia Egipto por el paso de Rafah que fue abierto al tránsito de personas por primera vez desde que comenzó la guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamás.



No estaba claro por el momento cuántas personas consiguieron salir por Rafah, en la frontera sur de Gaza con Egipto, pero imágenes en directo desde el lugar muestran a una multitud de personas ingresando en el territorio egipcio.

Los extranjeros fueron autorizados a entrar en el terminal hacia las 07:45 GMT, después de que las autoridades anunciaron su apertura excepcional para permitir el paso de casi 90 heridos y unos 545 extranjeros.



Esta mañana, los responsables palestinos del terminal de Rafah publicaron la lista con el nombre, la nacionalidad y el número de pasaporte de los extranjeros autorizados a salir hacia Egipto.



La salida de los palestinos con doble nacionalidad o extranjeros residentes en Gaza ha sido desde el inicio de las hostilidades el pasado 7 de octubre un elemento de tensión diplomática. De hecho, en los primeros días del asedio israelí, se informó varias veces de una salida inminente de estas personas, sin que finalmente se produjera.



En la Franja de Gaza hay actualmente extranjeros de 44 países diferentes y de 28 agencias, organizaciones y ONG extranjeras, según fuentes diplomáticas. Pero su salida estaba bloqueada hasta ahora.



Este martes, las autoridades egipcias afirmaron que este retraso en la salida de extranjeros y personas con doble nacionalidad se debía al incumplimiento por parte de Israel de un acuerdo para permitir la entrada de ayuda "ilimitada" a Gaza.



El director del Servicio Estatal de Información, Deyá Rashwan, que actúa como portavoz del Gobierno egipcio, dijo en una rueda de prensa en el paso de Rafah que su país estaba dispuesto desde hace días a permitir la entrada de extranjeros "pero dentro de un acuerdo de permitir el acceso ilimitado de las ayuda humanitaria".Sin embargo, ese acceso de ayuda "ilimitado" al territorio nunca se produjo.

Varias personas sentadas en la zona de espera del paso fronterizo de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, antes de cruzar a Egipto. Foto: AFP

Prácticamente en simultáneo, decenas de ambulancias egipcias cruzaron a primeras horas de la mañana de este miércoles el paso de Rafah para trasladar a heridos palestinos a hospitales de las ciudades de Sheij Zuaid y Al Arish, a unos 15 y 30 kilómetros del cruce, respectivamente, donde recibirán primeros auxilios, y algunos casos serán transferidos a otros centros médicos según el grado de sus heridas.



Las ambulancias egipcias no entrarán profundamente en la Franja palestina, blanco de continuos bombardeos israelíes, sino que esperarán al otro lado del cruce en un punto acordado para recibir a los heridos gazatíes, en una operación coordinada por la Media Luna Roja egipcia y palestina.

Varias agencias de Naciones Unidas han denunciado los ataques israelíes al sistema sanitario de Gaza y han advertido de la deteriorada situación de los hospitales en el enclave palestino, debido a los bombardeos, la escasez de suministros médicos y la falta de combustible, y en medio de constantes cortes de las comunicaciones.

Según dijeron a Efe fuentes del paso de Rafah, la única salida de Gaza no controlada por Israel, las ambulancias egipcias que cruzaron en la mañana de este miércoles al lado palestino del cruce volvieron con al menos 40 casos graves que fueron ingresados en hospitales en el territorio egipcio.



El ministro de Salud egipcio, Jaled Abdelghafar, confirmó por su parte que Egipto recibirá a 81 palestinos -entre ellos 40 niños, mujeres y ancianos- que representan "el primero grupo heridos y enfermos de los hermanos palestinos", y que su departamento asignó 40 ambulancias para su traslado a centros sanitarios egipcios.



El Ministerio de Salud de Hamás, que gobierna en Gaza, transmitió a Egipto una lista de 4.000 heridos que necesitan tratamientos no disponibles en este territorio palestino, informó su portavoz, Ashraf al Qudra.



"Esperamos que puedan partir en los próximos días porque deben ser sometidos a operaciones quirúrgicas que no se pueden hacer en Gaza. Hay que salvarles la vida", dijo.

Ambulancias del Ministerio de Sanidad palestino cruzan la puerta para entrar en el paso fronterizo de Rafah. Foto: AFP

Según fuentes consultadas por Efe, la apertura del paso de Rafah para la salida de la Franja de Gaza del primer grupo de civiles palestinos heridos graves y otros con doble nacionalidad fue fruto de un acuerdo entre Egipto, Hamás e Israel, bajo mediación de Catar y coordinado con Estados Unidos.



Estas fuentes, que pidieron el anonimato debido a la naturaleza "sensible" del acuerdo, indicaron que "los acuerdos negociados para la apertura del cruce" han estado en marcha desde el inicio de la guerra en Gaza y que no incluyen ningún otro elemento.



"No existe ninguna relación entre el acuerdo de apertura de la frontera en Gaza y cualquier otro tema bajo negociación, ya sea la liberación de rehenes, pausas humanitarias o alto el fuego y la importación de ayuda humanitaria", dijeron las fuentes.

Crítica situación en la Franja de Gaza

Desde el 7 de octubre, la Franja de Gaza sufre los incesantes bombardeos de Israel, que dejaron 8.525 muertos, según el ministerio de Salud del enclave palestino.



Los 2,4 millones de habitantes de la Franja de Gaza tienen que sobrevivir bajo las bombas sin agua ni electricidad y prácticamente sin alimentos, debido al asedio total impuesto por Israel el 9 de octubre.



La decisión de abrir el paso se produjo horas después de un ataque israelí contra Jabaliya, el mayor campo de refugiados de Gaza, en el que, según Hamás dejó 50 muertos.



Egipto condenó el martes el ataque contra el campo de Jabaliya "en los términos más enérgicos", advirtiendo contra "las consecuencias de la continuación de estos ataques indiscriminados dirigidos contra civiles indefensos".



Lamentamos anunciar la interrupción completa de todas las comunicaciones y de los servicios de internet FACEBOOK

Mientras tanto, la situación en Gaza sigue siendo crítica. Este miércoles, la operadora palestina de telecomunicaciones Paltel anunció un nuevo corte de internet y de la telefonía en la Franja.



"Lamentamos anunciar la interrupción completa de todas las comunicaciones y de los servicios de internet en la Franja de Gaza, debido a que las líneas internacionales que habían sido conectadas de nuevo han sido cortadas otra vez", dijo Paltel en un escueto comunicado.



Esto se produce después de que el domingo se restablecieron las comunicaciones en

Gaza tras pasar día y medio cortadas, coincidiendo con el anuncio del viernes por parte de Israel de que había ampliado sus operaciones terrestres dentro del enclave palestino, lo que en la práctica supuso el inicio de la anunciada ofensiva por tierra.



Varias personas entran en el paso fronterizo de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP

El sábado, el magnate Elon Musk dijo en la red social X (antes Twitter), de su propiedad, que la red Starlink de satélites de internet de banda ancha iba a apoyar la conectividad en Gaza.



Por su parte, el presidente del Consejo de Dirección de Vodafone Egypt, Hani Mahmoud, afirmó al diario egipcio Al Ahram que tenían preparadas algunas estaciones móviles, que suelen utilizar en eventos, para "llevarlas a las zonas fronterizas" con

Gaza.

*Con AFP y EFE