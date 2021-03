Francisco se despide de Irak pidiendo unidad 'para un futuro de paz'

El papa Francisco se despidió hoy de Irak, después de tres días de visita, con una misa multitudinaria ante 10.000 personas en Erbil, la capital del Kurdistán, tras la cual pidió unidad "para un futuro de paz" en el país.



(En contexto: Irak, un arriesgado viaje en el que el papa Francisco pide paz)



El papa celebró la misa en el segundo estadio más grande del país, el "Franso Hariri" de Erbil, con capacidad para 30.000 personas, aunque por la pandemia se decidió que sólo pudiera asistir al acto un tercio del aforo.

"Irak permanecerá siempre conmigo, en mi corazón. Les pido a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que trabajen juntos en unidad por un futuro de paz y prosperidad que no discrimine ni deje atrás a nadie", dijo en su mensaje final, que fue interrumpido en varias ocasiones por los aplausos de los asistentes.



Y aseguró sus oraciones por este "amado país" y, en particular, por "los miembros de las distintas comunidades religiosas".



Francisco recordó en su mensaje "a los cristianos de las distintas confesiones, muchos de los cuales aquí han derramado su sangre sobre el mismo suelo".



(Lea también: Detalles de la histórica reunión de Francisco y el ayatolá Al Sistani)



"Pero nuestros mártires resplandecen juntos, estrellas en el mismo cielo. Desde allí arriba nos piden caminar juntos, sin vacilar, hacia la plenitud de la unidad", agregó.



El pontífice agradeció la labor de las autoridades religiosas del país "que han trabajado tanto por este viaje" y a todos los que han preparado la visita y le acogieron con afecto, en particular al pueblo kurdo.



"En estos días vividos junto a ustedes, he escuchado voces de dolor y de angustia, pero también voces de esperanza y de consuelo. Y esto es mérito, en gran medida, de esa incansable obra de bien que ha sido posible gracias a las instituciones de cada confesión religiosa", agregó Francisco a su mensaje de despedida.



(Le puede interesar: ‘Que callen las armas’, la petición del Papa tras su llegada a Irak)



Con esta misa el papa concluyó su viaje a Irak, donde ha mantenido citas históricas, como la reunión que tuvo con el gran ayatolá Ali Al Sistani, máxima autoridad religiosa de los chiíes, y la visita a Ur de los Caldeos, donde la tradición indica que nació el profeta Abraham.



En la jornada de hoy, el papa se trasladó a Mosul para rezar por las víctimas de las guerras entre los escombros de una ciudad devastada por los terroristas del Estado Islámico y a Qaraqosh, donde celebró el ángelus con la comunidad cristiana que ha ido regresando a la zona tras la derrota de los yihadistas.



(Lea también: ¿Por qué se le vio cojeando al papa Francisco en Irak? )

EFE