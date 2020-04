Talibanes anuncian suspensión de negociaciones con el gobierno afgano

Los talibanes anunciaron este martes el fracaso de las negociaciones en Kabul entre el Gobierno afgano y una delegación insurgente para el inicio de la liberación de prisioneros, un proceso que han calificado de "infructuoso" y que es clave para el comienzo de las conversaciones de paz intraafganas.



"Desafortunadamente, hasta ahora la liberación (de prisioneros) se ha retrasado bajo un pretexto u otro. Por lo tanto, nuestro equipo técnico no participará en reuniones infructuosas con las partes relevantes", afirmó en su cuenta de Twitter el portavoz político de los talibanes, Suhail Shaheen.



La delegación "técnica" formada por tres insurgentes, que trató de negociar los pormenores de la liberación de 5.000 prisioneros talibanes, llegó a Kabul el pasado 31 de marzo, un gesto histórico al ser la primera visita talibán de este tipo en 19 años de guerra.



Este proceso, que incluye también la liberación de un millar de presos de las fuerzas de seguridad afganas bajo custodia insurgente, se enmarca dentro del acuerdo alcanzado en Doha entre los talibanes y Estados Unidos el pasado 29 de febrero por el que EE. UU. se comprometió a la retirada de las tropas extranjeras en 14 meses.



Según ese pacto, la liberación de los prisioneros debía haberse producido el 10 de marzo, pero el Gobierno afgano se negó en un principio, al solicitar antes el inicio de las negociaciones con los talibanes, y aunque luego cedió, reclamó un proceso escalonado.



Así, remarcó este martes Shaheen, enviaron el "equipo técnico de la Comisión de Prisioneros a Kabul para la verificación e identificación" de los insurgentes que debían ser liberados, según el "acuerdo firmado y la promesa hecha", pero finalmente la excarcelación no se produjo, concluyó, sin aportar más detalles.



El Gobierno afgano, sin embargo, insiste en que están listos para el inicio de la liberación de prisioneros, pero que son los talibanes los que no permiten que ese proceso comience.



El Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente afgano, Ashraf Ghani, se reunió el lunes para discutir la liberación de los talibanes. Tras el encuentro, uno de los participantes, el jefe del Directorio Independiente del Gobierno Local, Matin Bek, concedió una rueda de prensa, en la que remarcó que el Gobierno está listo para liberar a "400 prisioneros, pero son los talibanes los que no quieren comenzar".



"Los talibanes presionan e insisten en la liberación de 15 (comandantes

talibanes) cuya liberación conllevaría serios problemas. Han participado en grandes ataques, sus manos están manchadas con la sangre de nuestra nación", señaló Bek, pero los insurgentes desean que sean los "primeros" en ser liberados.

El presidente afgano, Ashraf Ghani, ha asegurado que están listos para liberar a 400 prisioneros talibanes. Foto: EFE

El alto funcionario afgano insistió en que están de acuerdo en la liberación de 5.000 prisioneros y han mostrado su "flexibilidad", pero lo que no pueden hacer es excarcelar "a los asesinos de los afganos (...) para reforzar la primera línea del frente" de los talibanes, esa liberación debe ser de manera "gradual".



Para ello, el Ejecutivo afgano "quiere liberar primero a los prisioneros que supongan una menor amenaza para la seguridad", porque si comienzan con los más peligrosos, el pueblo les "señalará como responsables" de sus actos.



Esta liberación de prisioneros es un paso clave para el inicio de las conversaciones entre los talibanes y el Gobierno afgano, un proceso negociador que busca poner fin de manera no violenta a casi dos décadas de guerra en Afganistán.



EFE