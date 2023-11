Fotos: ¿Quiénes son los 13 rehenes israelíes liberados por Hamás el sábado?

Hay familias y niños separados de sus padres que fueron secuestrados en el kibutz Beeri y una asistente al festival de música de 21 años. Esto es lo que se sabe de los 13 rehenes israelíes liberados el sábado por Hamás dentro del acuerdo de tregua, según relatos de sus familiares a la AFP, información de la prensa israelí y del Foro de Familias de Rehenes.



Las del sábado elevan el número liberaciones de rehenes a 46, del total de unos 240 cautivos en Gaza desde su secuestro por parte de Hamás durante el ataque del 7 de octubre.

De ellos, 26 fueron liberados como parte del acuerdo de tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino, que prevé el regreso a Israel de 50 rehenes en cuatro días.



De los 150 prisioneros palestinos que serán excarcelados a cambio, 39 fueron liberados el viernes y otros 39 durante la noche del sábado al domingo.



El sábado también fueron liberados cuatro rehenes tailandeses, no incluidos en este acuerdo. A ellos se suman diez tailandeses y un filipino que fueron puestos en libertad la víspera. En octubre, antes de la tregua, fueron liberados cinco rehenes.



Las niñas Hila y Emily, dos amigas de 13 y 9 años, fueron secuestradas juntas, con la madre de Hila, Reaya Rotem (54), que todavía está detenida en Gaza. Fueron raptadas el 7 de octubre mientras se escondían en su “mamad”, la habitación segura de su casa, en el kibutz Beeri.

La joven fue devuelta a Israel. Foto: AFP

En un primer momentos, Emily fue dada por muerta y luego se anunció que estaba entre los rehenes. La pequeña israelí-irlandesa, cuya madre murió de cáncer cuando ella tenía dos años y medio, celebró su noveno cumpleaños en cautiverio el 17 de noviembre.



“Pasó su cumpleaños en los túneles de Gaza”, lamentó ese día su padre Thomas Hand, en medio del llanto durante una reunión en su honor en Londres.



“No tenemos palabras para describir nuestra emoción, tras 50 días difíciles y complicados”, dijo Hand el sábado. “Estamos felices de abrazar a Emily, pero al mismo tiempo, nos acordamos (...) de todos los rehenes que todavía no volvieron a casa”, agregó en un comunicado.



Hila Rotem Shoshani, una rehén israelí retenida por Hamás en Gaza durante 50 días, se reúne con su tío. (EFE/ Gobierno De Israel). Foto: EFE



Adina Shoham (38) fue secuestrada con su hija Yahel, de 3 años, y su hijo Naveh, de 8. Los tres son alemanes por parte del padre de Adina, Avshalom Haran, quien murió en el ataque.



Sharon Avigdori (52), tía de Adina, fue secuestrada junto con su hija Noam, de 12 años. Todos estaban en el kibutz Beeri para visitar a Shoshan Haran (67), madre de Adina, quien también fue liberada el sábado.



Emily Hand, una rehén israelí retenida por Hamás en Gaza durante 50 días, se reúne con su padre. (EFE/ Gobierno De Israel). Foto: EFE



Su familia es una de las más afectadas, pues incluye a un séptimo rehén, Tal Shoham (38), el esposo de Adina.





Shiri Weiss, contadora de 53 años, y su hija Noga (18) fueron secuestradas en su casa también en el kibutz Beeri.



Según relatos de sus familiares, con quienes Noga se puso en contacto vía WhatsApp durante el asalto, la joven se escondió debajo de una cama cuando secuestraron a su madre.

Una imagen tomada de un video divulgado por la Oficina de Medios de Hamás muestra a combatientes de Hamás acompañando a los rehenes israelíes recién liberados Shiri Weiss (izq.) y a su hija Noga. Foto: AFP

Ahuyentada por el humo que cubría la casa, trató de esconderse afuera y fue descubierta. Su padre, Ilan Weiss, tuvo que abandonar su casa cuando amaneció para defender su kibutz. También fue tomado como rehén.



Los dos adolescentes, Alma (13 años) y Noam (16 años), fueron secuestrados en la misma localidad junto con su padre Dror Or (48 años) y su primo Liam (18 años).



La esposa de Dror y madre de los niños, Yonat, murió en el ataque. El mayor de los hermanos, Yahli, que presta servicio militar en el norte del país, no estaba en casa.



Maya Regev, una chica de 21 años, fue secuestrada con su hermano menor Itay (18) cuando intentaban huir del festival de música Tribe of Nova.



Maya fue alcanzada por disparos mientras hablaba por teléfono con su padre. Trató sin éxito de enviar su ubicación. Horas más tarde, los hermanos aparecieron atados en la parte trasera de una camioneta, en un video publicado en redes sociales.



Originarios de Herzliya, cerca de Tel Aviv, Maya e Itay habían regresado a Israel un día antes tras celebrar el cumpleaños de su madre en el extranjero.



Itay, quien no ha sido liberado, es un apasionado del surf, mientras que su hermana mayor practica yoga y corre.

