Iraquíes desentierran los cuerpos de las víctimas del coronavirus

AFP

"Desde el entierro de mi padre aquí, no dejaba de pensar en lo que me dijo antes de morir: 'Hijo mío, intenta enterrarme en el panteón familiar. No dejes que esté demasiado lejos de los míos' ", cuenta Husein, de 53 años. "El sueño que me perseguía desde hace meses por fin se hizo realidad".



Desenterró a mano el cuerpo de su padre para trasladarlo al cementerio de Wadi Salam en Nayaf, uno de los más grandes del mundo, donde están enterrados millones de chiitas.