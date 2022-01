Un gran revuelo se ha generado en redes sociales luego de que Israel confirmara su primer caso detectado de contagio simultáneo de coronavirus y virus de la gripe, conocido como "flurona".



La persona infectada era una mujer embarazada sin vacunar, quien fue dada de alta el pasado 30 de diciembre después de ser tratada por síntomas leves, según informó el Times of Israel.



La 'flurona' es una infección simultánea de gripe y covid. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Si bien es el primer caso identificado en dicho país, no es el primero del mundo. El primer reporte de flurona se dio en Estados Unidos durante el primer año de pandemia de coronavirus.



Entretanto, la región española de Cataluña identificó este lunes los primeros casos de flurona detectados en el país.



Aunque se trata de una infección simultánea de gripe y covid, estos casos no han presentado una evolución más grave que el contagio solo con coronavirus. Así lo indicó la directora del Servicio Catalán de la Salud, Gemma Craywinckel.



"Tenemos algún que otro caso, pero sin que represente una diferencia respecto a los otros; son pocos, son anecdóticos y no tienen más relevancia", señaló en rueda de prensa.



Si bien no es lo más frecuente, en un momento de alta circulación de virus puede producirse una coexistencia de dos patógenos en un cuerpo, explicó la directora, aunque insistió que no se ha observado que sean casos más graves.



Actualmente, países como Israel y España, incluido Colombia, enfrentan un repunte de los casos de covid-19. Parte de esto, además de multitudinarias celebraciones de fin de año con fallas en protocolos de bioseguridad, se debe a que en estos territorios circula la variante ómicron del coronavirus, conocida por la gran cantidad de mutaciones que tiene y por su alta transmisibilidad, la cual ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de los países en los que ya circula.



Tan es así que la OMS aseguró en diciembre que con este linaje “es más probable que las personas que han sido vacunadas o se han recuperado de covid-19 puedan reinfectarse” y recomendó cancelar los eventos de Navidad y fin de año.

Las autoridades sanitarias han insistido en la necesidad de vacuanrse contra el covid-19 para evitar la propagación de nuevas variantes. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Martha Lucía Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud (INS), manifestó en entrevista con EL TIEMPO que por culpa de ómicron la positividad de las pruebas ha crecido tanto que cada vez es más fácil contagiarse, en razón de la alta presencia de infectados en torno a cualquier persona.



Por tal motivo, Ospina insiste en que en este momento lo prioritario es lentificar la propagación con el uso permanente del tapabocas, con lo que se evitará no solo un pico más grande, sino el riesgo de saturación de los servicios de laboratorio, urgencias y hospitalización.



Ospina agrega que si bien por las características del propio linaje, y sobre todo por los efectos de la vacunación, los afectados pueden tener menor probabilidad de ingresar a una UCI o de morir, no es bueno en ningún caso un contagio masivo que agote la capacidad de respuesta asistencial, ya que esto acarrearía sufrimiento y potenciales muertes, que, dadas las circunstancias, no deberían ocurrir.



*Con información de EFE

Tendencias EL TIEMPO