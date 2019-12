Momento cuando ex esclava sexual de EI confronta a su antiguo captor

Ashwaq Haji Hamid fue sacada de su hogar en Irak cuando tan solo tenía 14 años. Abu Humam, un terrorista de ISIS, o Estado Islámico (EI), la obligó a contraer matrimonio con él después de abusarla y torturarla en múltiples ocasiones.



Ella logró escapar de sus captores, llegar hasta Europa con el criminal yihadista pisándole los talones y, años después, retornar a su país. Allí recibió una noticia: Abu Humam había sido capturado y se le ofrecía confrontarlo de manera voluntaria.



Ashwaq aceptó. El video del momento le ha dado la vuelta al mundo. Las imágenes del llanto, de la resignación y de la búsqueda de respuestas a preguntas difíciles de responder causaron todo tipo de sensaciones en los espectadores.

La cadena de televisión Al-Iraqiya, de Irak, fue la encargada de filmar el momento. En pantalla se ven tres personas: a la izquierda, enfundado en un traje de prisionero, aparece Abu Humam; en el centro hay un periodista encargado del programa, y a la derecha Ashwaq, ahora con 20 años, observa con firmeza la expresión de presunto arrepentimiento de quien fuera su captor.

“¿Por qué?”, es la primera pregunta que hace Ashwaq. Humam permanece con la cabeza gacha. No es capaz de sostenerle la mirada, aunque ella lo pide antes de derrumbarse poco a poco. Empieza a llorar ante las sensaciones encontradas del momento.



“¿Por qué me hiciste esto? ¿Porque soy yazidi (comunidad religiosa perseguida por ISIS)? Yo tenía 14 años cuando me violaste, la edad de tu hija, de tu hijo, de tu hermana”, dice Ashwaq mientras limpia sus lágrimas.



Humam permanece en silencio.

“Destruiste mi vida, me robaste todos mis sueños (...) yo fui prisionera de ISIS, de ti”, afirma la mujer.



“Pero ahora sabrás el significado del tormento, la tortura y la soledad”, le dice a Humam, quien en ningún momento levanta la vista.



Ashwaq, al final del video, cae al suelo y la transmisión finaliza.

Por el camino de Ashwaq

La historia de Ashwaq Haji Hamid ha sido reseñada por diversos medios alrededor del mundo. La joven, secuestrada a sus 14 años y quien ahora tiene 20, fue retenida junto con su familia durante las primeras asonadas de ISIS en Siria e Irak, en 2014. Según la agencia Bas News, de Kirguistán, ella fue separada de su familia y llevada a la ciudad de Mosul, la cual en su momento era el fortín principal del grupo terrorista.



Fue durante su estadía en la ciudad que Humam la vio y la separó del grupo para llevársela. Cometió todo tipo de desmanes con ella y luego la obligó a contraer matrimonio.



En su juicio, según reseñaron medios iraquíes, el criminal Humam dijo que Ashwaq había sido “un premio” que le otorgaron por acciones de combate.



Diez meses después de su secuestro, Ashwaq logró escapar junto con otras de las mujeres en cautiverio. Llegó hasta Alemania tras una infructuosa travesía. Allí, sin embargo, no paró el horror.

'¿Recuerdas nuestro tiempo juntos?'

Para 2016, llevando casi dos años como refugiada en tierras alemanas, creyó ver a su antiguo captor en las calles de ese país. Siguió viviendo en un estado permanente de zozobra hasta que el mismo Humam, como si nada, se le acercó para preguntarle si se acordaba de él y de su tiempo ‘como pareja’ en Mosul.



Ella logró retornar a Irak debido a que, según RT, Humam estaba en Alemania con el mismo estatus de refugiado que ella tenía. No había posibilidad de solicitar su captura.



Según las agencias locales, aún se desconoce el por qué el criminal volvió a tierras iraquíes. Lo cierto es que fue capturado de inmediato y se enfrenta a una más que probable sentencia de muerte por participar, mediante su criminalidad y sus actos abominables, en la configuración del ‘Califato’ de ISIS.

Abu Humam durante la confrontación. Foto: Transmisión oficial de Al-Iraqiya

