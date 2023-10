Esto es lo que opina un exgeneral israelí sobre la operación militar en Gaza

El General (retirado) Israel Ziv, quien años atrás encabezó la brigada encargada de la seguridad en la zona adyacente a la Franja de Gaza y fue jefe de Operativos en el Estado Mayor del ejército israelí, no tiene dudas.



Para alcanzar el declarado objetivo de Israel de destruir la infraestructura armada de Hamás en la Franja será inevitable realizar un operativo terrestre. Este, según dice, es sólo cuestión de tiempo.

Israel Ziv finalizó hace ya años su servicio de varias décadas en las Fuerzas de Defensa de Israel, pero el sábado 7 de octubre, al comprender parte de lo que estaba ocurriendo con el ataque terrorista de Hamás, vistió su uniforme, tomó su pistola y viajó al sur del país a combatir. Este viernes concedió una entrevista a EL TIEMPO.

Usted fue al sur, aunque hace mucho que terminó su servicio militar también en la reserva, y viajó a enfrentarse a Hamás. ¿Cuánto le llevó captar la dimensión de lo que estaba ocurriendo?

Todo había empezado a las 6:30 a. m. Creo que alrededor de las 11 de la mañana y 12 del mediodía entendí que estábamos en medio de una situación extremadamente compleja, que no teníamos el control y que el ataque era de una envergadura impensada.



¿Diría que fue el evento más dramático vivido por Israel desde su fundación hace 75 años?

Sin duda fue el peor ataque desde la fundación del Estado, está clarísimo. En el 67, antes de la guerra de los Seis Días, teníamos una sensación de amenaza existencial porque nos atacaban ejércitos regulares. Pero, no es que pensaba que iban a conquistar Tel Aviv. Acá tuvimos en una situación en la que los terroristas conquistaron por varias horas una región entera del sur del país. Era inconcebible, una situación que de hecho es peor en muchos aspectos que la que vivimos en la guerra de Yom Kipur en 1973. Es que, entre otras cosas, uno piensa qué significa, qué quiere decir en cuanto a lo que somos, el hecho que una organización terrorista que no tiene la envergadura de un ejército regular de un país lograra hacernos eso.

Israel Ziv, exgeneral Israelí. Foto: Cortesía

Creo que este es un aspecto muy importante que debe ser aclarado. se suele decir que Israel es el ejército más fuerte de la región y que su servicio de Inteligencia es de excelencia. ¿Eso es un mito? ¿Es una mentira? ¿O hubo una falla colosal, pero puntual?

No es una mentira, para nada. Es indudable que el oso se durmió, pero no es que no hay oso. Estoy seguro de que quienes creen que todo eso era una mentira, están equivocados. No olvidemos que no más de 200 soldados que lograron llegar al terreno hasta las 9 o 10 de la mañana lograron frenar el ataque de por lo menos 1.500 terroristas. No recuperaron enseguida el control total de la zona, pero sí lograron frenar el avance del ataque.

En los días siguientes al comienzo de la contraofensiva militar israelí, la sensación es que la entrada por tierra sería inminente. Evidentemente, está demorando. Pero el ministro de Defensa, Yoav Gallant, aseguró que es sólo cuestión de tiempo y que el tiempo que está transcurriendo es en beneficio de Israel.

Es cierto. Estoy de acuerdo con él. Va en nuestro beneficio por varias razones. En este tiempo aprovechamos la ventaja del fuego y el material de Inteligencia que recabamos y logramos destruir numerosos blancos de la infraestructura de los terroristas. Cuantos más avanzamos en eso ahora, mejor estaremos luego en la maniobra por tierra. Es muy significativo. Además, dado que vamos renovando los planes, tenemos más tiempo para repasarlos. Y nos da algo de tiempo para agotar los recursos en el tema de los secuestrados antes de entrar. Este tema es muy importante. Tenemos que devolverlos a casa.

Pero, Hamás seguramente también aprovecha el tiempo para “recibir” a Israel con sorpresas cuando entre por tierra.

A mí me parece que ahora Hamás no puede preparar nada más que lo que ya preparó antes porque están escondidos en sus búnkeres. En ese sentido, tenemos ventajas de día y de noche ya que todo aquel que sale de los túneles lo neutralizamos. Pero, claro, no podemos esperar y demorarnos demasiado.

Mencionó el tema de los secuestrados…y si Hamás entiende que para tratar de liberarlos, Israel demora su entrada por tierra, ¿jugará con este tema a su favor?

Hamás quiere a los secuestrados no para liberarlos sino como póliza de seguro. Cuando entienda que no son su póliza de segura, su deseo de liberarlos para sobrevivir será mucho más grande. Así que hay que empezar a maniobrar.

Decenas de edificios han sido destruidos desde que comenzaron los bombardeos en la Franja de Gaza. Foto: EFE

¿Diría que los dos objetivos centrales de la guerra son liberar a los secuestrados y desmoronar a Hamás?

Es cierto. No me gusta tanto la definición de desmoronar a Hamás. Prefiero hablar de la destrucción de la infraestructura armada de Hamas. Hay que destruirlos, aunque lleve años. Que no se puedan levantar nuevamente.

¿También a Hamás como sistema de gobierno en Gaza?

Exacto.

Soldados israelíes en el kibutz Beeri, cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Foto: AFP

¿Y para lograrlo es ineludible entrar por tierra?



Sin ninguna duda.

¿La entrada por tierra es importante también porque desde el norte están mirando tanto Hezbolá, en el Líbano, e Irán?

Desde ningún punto de vista, incluyendo este que menciona, se puede terminar esta guerra sin haber terminado a Hamás.

El ministro de Defensa la llamó “una guerra por nuestra casa”. ¿Es así?

Por supuesto. Ante todo, la gente no volverá a vivir allí si siguen teniendo enfrente a Hamás. Eso no pasará. Y también es un mensaje al norte… ¿qué van a sentir allí si en el sur no pueden volver?

¿Considera que Hezbolá se sumará en forma amplia a la guerra o todo quedará en los incidentes puntuales, aunque han sido no pocos, de disparos hacia Israel pero no masivos?



El mundo árabe se maneja en torno a la división entre chiís y sunís. Los chiís no se sacrificarán por suní. Eso no va a ocurrir. No tienen problema en sacrificar a Hamás. No es algo que sirve a su interés.

Pero, Hezbolá es brazo de Irán en el Líbano.

Si, pero muchos son libaneses. Ellos entienden que, si se suman para apoyar a Hamás, Beirut queda destruido.

¿Eso no es analizar la situación de acuerdo con la lógica occidental, y no de radicales islámicos?

Por ahora, Hezbolá no se ha sumado en forma total a la guerra, así que esta lógica parece que, por el momento, la entienden.



JANA BERIS

EL TIEMPO

JERUSALÉN