'Estamos esperando la muerte': palestino contó su situación desde la franja de Gaza

Mohamed Imad, un farmacéutico que ejercía en la franja de Gaza reveló cómo se vive la situación mientras los bombardeos de Israel continúan en la zona.



En entrevista con Caracol Ahora el hombre aseguró que lo único que les queda a los sobrevivientes de los ataques, es "esperar la muerte, no estamos haciendo nada más que eso", comentó al medio.

Con el afán de huir de los ataques, Imad tuvo que dejar su casa pues la zona en la que se encontraba su hogar fue completamente destruida."Si vamos a morir, vamos a morir todos, no queremos que se quede uno porqué cómo va a seguir con su vida".



El hombre encontró refugio en la casa de su abuelo, en la que en el momento habitan más de 40 personas, entre estas 12 niños. Allí se encuentran sus tíos, sus padres y sus sobrinos.



Israel ha cortado los servicios como la electricidad, el agua y controla la entrada de alimentos y suministros médicos al territorio. "Lo que estamos viviendo es un genocidio,comentó Imad".



“Sin luz, sin agua, sin comida. Tenemos más de tres o cuatro días comiendo arroz y pasta nada más”, le dijo el hombre al medio.

Un proyectil estalla en el agua frente a la playa de Gaza durante un ataque aéreo israelí. Foto: EFE

En la entrevista Mohammed hizo énfasis en que no hay manera de estar preparado para una bomba " es imposible pronosticar cuándo van a lanzar bombas. (...) Todo el día están lanzando bombas. Y hay un dicho aquí en Palestina: la bomba que te mata nunca vas a escuchar su sonido”, añadió.



Muchos de los amigos y familiares de Imad han muerto o se encuentran heridos. De los barrios, farmacias, casas y edificios que el palestino conocía, ya solo quedan escombros. "Tenemos mucho miedo de salir porque a veces, cuando sales, ya bombardean un edificio donde sales o donde vayas y te matan”.



En la entrevista Imad hizo un llamado a la comunidad internacional, pues no hay suficiente cubrimiento a la situación del pueblo palestino. Mientras hablaba se escuchaban las bombas que caían en una zona cercana.



"Estamos sintiendo que estamos abandonados por todo el mundo, porque ¿dónde está el mundo?, ¿dónde está la ayuda humanitaria internacional?, ¿dónde están las asociaciones de los DD. HH.? ¿Nosotros no somos humanos?, ¿no tenemos el derecho a vivir?”,cuestionó el ciudadano palestino.

El número de víctimas mortales sigue subiendo

según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí,l número de muertos causados por los bombardeos israelíes en Gaza ya supera los 1.500. Mientras que el saldo de víctimas de lado israelí causado por el ataque de Hamás se mantiene de momento en torno a 1.300.



