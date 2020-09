A un mes de las explosiones, registran gran incendio en Beirut

Un gigantesco incendio se declaró este jueves en un depósito del puerto de Beirut, sembrando el pánico entre los habitantes de la capital libanesa, todavía traumatizados tras la devastadora explosión que sacudió la ciudad hace cinco semanas.



Aunque los motivos aún se desconocen, el Ejército libanés informó en su cuenta de Twitter que “se produjo un incendio en un almacén de aceites y neumáticos en el mercado libre de impuestos del puerto de Beirut”.



Una gran humareda negra que se eleva sobre el puerto es visible desde toda la ciudad y los bomberos y equipos de la Defensa Civil libanesa están en el lugar extinguiendo el fuego.



Una fuente militar, que pidió no ser identificada, aseguró a Efe que se trata de "dos fuegos, separados uno del otro" y, según los primeros indicios, "no son por causas naturales", apuntó sin dar más detalles.



Asimismo, añadió que las fuerzas de Interior cerraron varias calles alrededor del puerto, que quedó destruido en gran parte hace poco más de un mes.



El secretario general de la Cruz Roja libanesa, George Kettaneh, aseguró a la cadena libanesa Al Jadeed que no hay heridos. Hasta el momento, las autoridades libanesas no se han pronunciado.



El pasado 4 de agosto, un incendio en un almacén del puerto de Beirut provocó la explosión de un cargamento de nitrato de amonio, dejando 191 muertos, más de 6.500 heridos y a más de 300.000 personas sin hogar.



