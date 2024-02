Estados Unidos y la CPI, preocupados ante posible ofensiva israelí contra Rafah en Gaza

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, expresó su preocupación este lunes ante una posible ofensiva israelí en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y advirtió que quien viole el derecho internacional será procesado.



En un comunicado publicado en X, Khan afirmó que la investigación de su departamento sobre la guerra en Gaza se está "llevando a cabo como un problema de máxima urgencia".



"Estoy profundamente preocupado por la información sobre el bombardeo y una potencial ofensiva terrestre de las fuerzas israelíes en Rafah", declaró.

Por su parte, Estados Unidos dijo estar en contra de una operación militar "a gran escala" en Rafah sin un plan para evacuar a los civiles de esta ciudad palestina fronteriza con Egipto, afirmó este lunes el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.



"Sin un plan que sea creíble y que (los israelíes) puedan ejecutar, no apoyamos una operación militar a gran escala", declaró a periodistas.

Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La CPI abrió en 2021 una investigación sobre Israel, pero también sobre Hamás y otros grupos armados palestinos, por posibles crímenes de guerra en los Territorios Palestinos.



Khan advirtió que esta investigación se extendería ahora "a la escalada de hostilidades y violencia desde los ataques del 7 de octubre de 2023".



"Todas las guerras tienen reglas y las leyes aplicables a los conflictos armados no pueden interpretarse de manera que queden vacías o sin sentido", afirmó el fiscal.



"Este ha sido mi mensaje constante, incluso desde Ramala el año pasado. Desde entonces, no he visto ningún cambio perceptible en la conducta de Israel", añadió.



