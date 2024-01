Blinken reafirma apoyo de EE. UU. a 'medidas tangibles' para crear un Estado palestino

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, se reunió este miércoles con el presidente palestino, Mahmud Abás, al día siguiente de urgir a Israel evitar la muerte de civiles en su guerra contra el movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza.



Blinken le dijo al líder palestino en Ramala, en Cisjordania ocupada, que Washington apoya "medidas tangibles" en la creación de un Estado palestino, junto al de Israel, para que ambos países vivan "en paz y seguridad", según informó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.



El responsable estadounidense también insistió en que "todos los impuestos palestinos recabados por Israel (deberían) ser transferidos sistemáticamente a la Autoridad Palestina, conforme a los acuerdos". Actualmente, Israel bloquea estos fondos.



En la reunión, Blinken mencionó la necesidad de introducir "reformas administrativas" que puedan "beneficiar al pueblo palestino".



En Ramala, docenas de manifestantes llevaban pancartas en las que se leía "Stop el genocidio" y "Palestina libre".



En el marco de su gira regional, la quinta desde el inicio del conflicto, Blinken se reunió el martes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Blinken y Netanyahu Foto: EFE/EPA/GOVERNMENT PRESS OFFICE

El "balance diario de civiles (muertos) en Gaza, sobre todo niños, es demasiado alto", dijo en Tel Aviv Blinken, cuyo país es el principal aliado de Israel.



El ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino del 7 de octubre dejó unos 1.140 muertos en territorio israelí, la mayoría civiles, según un recuento de la AFP a partir de datos oficiales israelíes.



Como respuesta, Israel prometió "aniquilar" a Hamás, en el poder en la Franja de Gaza desde 2007, y bombardea sin cese este enclave palestino.



En la noche del martes al miércoles, hubo "más de 70 muertos" por los bombardeos en diferentes sectores de la Franja, dijo el ministerio gazatí. El ministerio de Salud de Hamás reportó este miércoles un nuevo balance de al menos 23.357 muertos en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra entre el movimiento islamista palestino e Israel, el 7 de octubre.



Hamás reportó igualmente 59.410 heridos. Los fallecidos son en su mayoría mujeres, adolescentes y niños, según las autoridades del movimiento islamista en el enclave.



Por su parte, el presidente palestino alertó al secretario de Estado estadounidense del riesgo de que el pueblo palestino sea desplazado de la Franja de Gaza y de Cisjordania y aseguró que no lo permitirán.

La Franja de Gaza tiene prioridad y el pueblo palestino, que cae bajo la responsabilidad del Estado de Palestina y su administración, no será abandonado. FACEBOOK

"El Presidente Abás advirtió sobre el peligro de las medidas tomadas por las autoridades de ocupación israelíes destinadas a desplazar al pueblo palestino de la Franja de Gaza o Cisjordania, incluida Jerusalén, que fueron reveladas por declaraciones emitidas por ministros y funcionarios israelíes, que piden la expulsión de al pueblo palestino de su tierra", indicó la agencia oficial palestina Wafa.



"No permitiremos que esto suceda", destacó Abás en su encuentro con Blinken.



El secretario de Estado de Estados Unidos visitó Grecia, Turquía, Jordania, Catar y Emiratos Árabes Unidos antes de llegar a Israel y a Cisjordania.



Está previsto que visite Egipto, país mediador entre Israel y Hamás; y Baréin, mientras que algunos medios hablan de que podría acudir también a Beirut, en sus intentos de evitar que la guerra se expanda a un segundo frente en la frontera entre Líbano e Israel, que vive su mayor intercambio de fuego desde 2006 y donde han muerto más de 200 personas en tres meses de hostilidades.



"El Presidente (Abás) reiteró que la Franja de Gaza es una parte integral del Estado palestino, que no es posible aceptar ni afrontar los planes de las autoridades de ocupación para separarla o cortar cualquier parte de ella", informa Wafa.



Abás, líder del partido Fatah que controla la Autoridad Nacional Palestina, la cual gobierna en partes reducidas de Cisjordania ocupada, insistió en la necesidad de "acelerar la entrada de ayuda humanitaria" en la Franja y facilitar el funcionamiento de los hospitales y centros de evacuación, colapsados y afectados por la falta de medicinas, alimentos y agua potable.



"La Franja de Gaza tiene prioridad y el pueblo palestino, que cae bajo la responsabilidad del Estado de Palestina y su administración, no será abandonado", incidió Abás, aunque la ANP no tiene control sobre en enclave, gobernado de facto por Hamás desde 2007.



Sin embargo, Estados Unidos y parte de la comunidad internacional abogan por el retorno de la ANP a la Franja, cuando termine la guerra, para evitar el retorno de Hamás u otros grupos extremistas al poder, pero también la colonización y ocupación por parte de Israel.

Más de 360.000 soldados reservistas fueron movilizados tras estallar la guerra el 7 de octubre. Foto: Ejército israelí/AFP

No obstante, Netanyahu no parece dispuesto a ceder el control a la ANP y ha insistido en que Israel debe mantener el control de la seguridad en la Franja.



En una rueda de prensa en Tel Aviv el martes por la noche, Blinken afirmó que la Autoridad Palestina “tiene la responsabilidad de reformarse y mejorar su gobernanza", pero mantuvo la apuesta de Estados Unidos porque una ANP "renovada y revitalizada" se haga con el control de la Franja.



En paralelo al encuentro entre Abás y Blinken, cientos de palestinos marcharon por las calles de Ramala en protesta por la visita del estadounidense con carteles que decían "no eres bienvenido aquí", aunque las fuerzas de seguridad palestinas dispersaron la protesta.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE