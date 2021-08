Osama bin Laden: se revelan nuevos detalles de la operación en su contra

Peter Bergen es el autor de "El ascenso y la caída de Osama bin Laden", analista de seguridad nacional de CNN y vicepresidente de New America. En este libro, Bergen ofrece un detallado análisis sobre la operación en la que murió el perseguido líder de Al Qaeda y las claves que llevaron al éxito del plan estadounidense.

De acuerdo con New America, en "El ascenso y la caída de Osama bin Laden" , Bergen ofrece la primera reevaluación del hombre responsable de precipitar las largas guerras de Estados Unidos con al-Qaeda y sus descendientes, capturando a bin Laden en todas las dimensiones de su vida: como hombre de familia, como líder terrorista y fugitivo.



El libro arroja luz sobre sus muchas contradicciones: era hijo de un multimillonario, pero insistía en que su familia viviera como mendigos. Adoraba a sus esposas e hijos, pero trajo la ruina a su familia. Y aunque infligió el acto de asesinato en masa más letal en la historia de Estados Unidos, no logró ninguno de sus objetivos estratégicos.



En cuanto a la operación para abatir al líder Yihadista, Bergen afirma en su libro que bin Laden habría logrado ocultarse de los servicios especiales estadounidenses durante muchos años, pero finalmente lo delató la ropa tendida en el patio de su casa en Pakistán.



De acuerdo con el periodista, después de los ataques del 11-S el líder yihadista de origen saudí no quería esconderse solo, sino en compañía de sus tres esposas y varios hijos.



Pakistán fue el país donde bin Laden construyó su escondite. De acuerdo con CNN, el lugar era significativamente más grande que otras casas en el área y con un valor reportado de un millón de dólares. Además, carecía de servicio telefónico e Internet. Aproximadamente 24 personan vivían en la casa, tenía dos puertas de seguridad y las viviendas de bin Laden y su familia estaban en el segundo y tercer nivel.



En septiembre de 2010, la CIA le informó al entonces presidente Barack Obama que bin Laden podría estar viviendo en el complejo de Abbottabad. Según el libro Bergen, se habría llegado a esta conclusión debido a la ropa que estaba tendida para secar en el complejo, la cual coincidía con la composición de la familia del líder de Al Qaeda.



a la de En febrero de 2011 comienza a planificar la operación sobre dicho complejo.



El 29 de abril de 2011 el expresidente Obama dio la orden de allanar el complejo de bin Laden. De acuerdo con CNN, el dos de mayo de ese mismo año en las primeras horas de la mañana un grupo de 25 soldados de la marina estadounidense asaltan el complejo en Abbottabad, Pakistán.



Según CNN, Llegaron al exterior del recinto en dos helicópteros Black Hawk y la operación habría tomado un total de 40 minutos. En los últimos 5-10 minutos del tiroteo, Bin Laden muere por una herida de bala en la cabeza.



