Trump ordena 'incremento sustancial' de sanciones contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que ha ordenado un "incremento sustancial" de las sanciones contra Irán.



"Acabo de instruir al secretario de Tesoro que incremente sustancialmente las sanciones contra el país de Irán", afirmó el mandatario en un mensaje en su cuenta Twitter. Trump no dio de inmediato más detalles sobre las sanciones adicionales.

Por su parte, el Gobierno iraní advirtió este miércoles a Estados Unidos de que dará una respuesta "aplastante e inmediata" a cualquier eventual agresión de represalia por los recientes ataques con drones contra la petrolera saudí Aramco.



La amenaza coincide con la visita del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, a Arabia Saudí para coordinar una respuesta a los citados ataques, de los que Washington responsabilizó a Teherán, que negó por su parte su autoría.

Una carta entregada en la embajada suiza de Teherán, la encargada de los intereses estadounidenses en el país persa al no existir relaciones diplomáticas, precisó que el alcance de la respuesta "no se limitará al origen de la amenaza".



La reacción de Irán será "aplastante y completa", según apuntó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Shamjaní, quien advirtió asimismo de que Irán está "preparado para sorprender a los agresores".



"La política estratégica de Irán es la reducción de las tensiones y evitar cualquier conflicto mediante el dialogo -continuó Shamjaní-, pero vigilamos cualquier intento de agredir al país".



El responsable de seguridad también afirmó que las armas del Ejercito yemení, en alusión a las fuerzas de los rebeldes hutíes, son de "diseño y fabricación propio" y no iraníes. EEUU y Arabia Saudí acusan a Irán de financiar y armar a los insurgentes del Yemen, mientras que la coalición militar liderada por Riad contra los hutíes informó hace dos días de que el armamento empleado en los ataques a Aramco es iraní.

Presidente de Irán, Hassan Rohaní. Foto: AFP

Los hutíes reivindicaron el sábado los ataques contra Aramco, que redujeron en un 50 % la producción de la mayor petrolera del mundo, pero informes de inteligencia estadounidenses apuntan a que los drones no procedían del Yemen y a que se emplearon también misiles de crucero.



El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, destacó ayer que están revisando "las pruebas" y que en los próximos días se determinarán "las medidas adecuadas a adoptar".



"Estados Unidos tomará cualquier medida que sea necesaria para defender a nuestro país, a nuestras tropas y a nuestros aliados en el Golfo (Pérsico)", apostilló Pence, mientras que el presidente Donald Trump anunció hoy un "incremento sustancial" de las sanciones contra Irán.



Noticia en desarrollo...