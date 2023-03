Luego de la escalada de violencia entre israelíes y palestinos en los últimos días, resulta difícil captar que, en realidad, la semana había comenzado con muy buenas intenciones y hasta con perspectivas cautelosamente esperanzadoras.



Pero estas parecen haberse arruinado totalmente a raíz de los nuevos ataques mutuos que protagonizaron ambas partes. Por un lado, se registraron atentados cometidos contra civiles israelíes, un hecho que se sumó a los ataques de colonos judíos contra aldeas palestinas, un episodio que agrava los choques y agrega una nueva dimensión que no se había dado antes.

Y es que estos dos meses que van de 2023 han sido los más violentos en el marco del conflicto palestino-israelí que se registran desde el 2000.

La conferencia en Jordania

El domingo 26 de febrero se llevó a cabo en Aqaba (Jordania) una conferencia multilateral de seguridad cuyo objetivo era frenar el deterioro de relaciones entre israelíes y palestinos, calmar la situación lo más posible y tratar así que la aproximación del mes sagrado musulmán del Ramadán no se convierta en escenario incontrolable de violencia.



Conociéndose el potencial explosivo que tiene el componente religioso de dicho mes, varios actores regionales se pusieron manos a la obra para tratar de garantizar que la compleja situación en el terreno que ha ido intensificándose en las últimas semanas no se convierta en una conflagración de gran envergadura.



(Puede leer: Abuela palestina se niega a ser expulsada de su casa por ataques en Cisjordania)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abas. Foto: AFP

En realidad, la iniciativa fue de Estados Unidos, pero los padrinos regionales claves eran Jordania y Egipto, y los participantes centrales, Israel y la Autoridad Palestina (AP).



La realización misma del evento era una buena señal, dado que se trataba de la primera reunión en años en la que participaban conjuntamente altos representantes de las esferas de seguridad de ambas partes.



Del lado palestino, el Presidente de la AP, Mahmud Abbas, envió a su colaborador más cercano Hussein al-Sheikh y a su máximo jefe de seguridad Majdi Farraj. Del lado israelí fueron el director del Consejo de Seguridad Nacional, Tsaji Hanegbi, y el jefe del Shin Bet, el Servicio General de Seguridad, Ronen Bar, quien es el encargado central de la lucha antiterrorista.

Se trataba de la primera reunión en años en la que participaban conjuntamente altos representantes FACEBOOK

TWITTER

En este último punto estaba también un elemento clave del evento que debe ser explicado.



(Le puede interesar: Por qué la violencia entre Israel y los palestinos está en un 'punto crítico')



Cabe recordar que la nueva coalición de gobierno en Israel encabezada por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, incluye -entre otros- dos partidos que están más a la derecha del espectro ideológico que el mismo Likud (al que pertenece Netanyahu), declaradamente de línea dura y opuestos a todo tipo de relacionamiento con la Autoridad Palestina.



Sus líderes, el ministro de Finanzas, Betzalel Smotrich, jefe del partido llamado ‘El Sionismo Religioso’, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, jefe del partido “Poderío judío”, consideran que la Autoridad Palestina es “una autoridad terrorista” que debe ser desmoronada.



Y el hecho de que Netanyahu, quien es indudablemente el elemento más pragmático en la coalición que encabeza, haya enviado a eso altos mandos a la cumbre en Jordania fue una demostración de que a pesar de sus propias críticas a la Autoridad Palestina, tiene interés en que se mantenga el vínculo con la misma y la coordinación en temas de seguridad.

Facebook Twitter Linkedin

Pese a sus críticas a la Autoridad Palestina, Netanyahu tiene interés en que se mantenga la coordinación en temas de seguridad. Foto: EFE/EPA/AMIR COHEN

Para Israel, la coordinación de seguridad con la Autoridad Palestina aporta, a veces, a la lucha antiterrorista. Además, si la AP cae y desaparece, la responsabilidad por la vida diaria de la población palestina de Cisjordania ocupada, de la que la enorme mayoría vive en las zonas gobernadas por Abbas, pasaría a ser de Israel.



En tercer término, si la AP cae, la organización Hamas -que ya echó a la Autoridad de Gaza en el 2006 - hará todo lo posible por tomar el control del terreno, un gran problema para Israel.



Y desde el punto de vista de la AP, el riesgo de desmoronarse derrotada por Hamas es un peligro existencial. En realidad, lo es también en términos económicos.



(Puede leer: El peligroso giro de Israel hacia la autocracia)

Las partes no deben dar “pasos unilaterales” que atenten contra la estabilidad FACEBOOK

TWITTER

Es por esto último que una de las exigencias de la AP de cara a la conferencia en Jordania era recibir cuantioso apoyo económico, entre otras cosas para poder reclutar muchos más efectivos de seguridad y hasta armas para equiparlos.



Esto, para Israel, es un arma de doble filo ya que en los últimos tiempos han aumentado considerablemente los atentados cometidos contra blancos israelíes por miembros de los propios servicios de seguridad del presidente Abbas.

Facebook Twitter Linkedin

El movimiento islamista Hamas, en el poder desde hace una década en la Franja de Gaza. Foto: EFE

Con todas estas complejidades de fondo, la conferencia en Aqaba concluyó con algunos acuerdos cuyo punto central era que las partes no deben dar “pasos unilaterales” que atenten contra la estabilidad. Para la AP, lo principal era garantizar que Israel no construya más colonias en los territorios palestinos.



Sin embargo, al terminar la cumbre, el director del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, Tsaji Hanegbi, aclaró que Israel no había dejado de lado su anunciado plan de construcción de 9.400 unidades de viviendas en colonias existentes y la legalización de nueve puestos no autorizados.



Al parecer, Israel dice que en efecto lo hará, pero Netanyahu habría aceptado detrás de las bambalinas no hacer por un buen tiempo nuevos anuncios de ese tipo. Pero ahora, todo eso parece un pasado lejano.



(Además: ¿Qué implica la ampliación de asentamientos israelíes en Cisjordania?)

Nuevos atentados

Cuando la conferencia en Jordania aún estaba reunida, llegaron las noticias sobre un nuevo atentado. Dos jóvenes israelíes, que eran hermanos residentes en un asentamiento al norte de Cisjordania, fueron baleados de muerte cuando viajaban en su automóvil cerca de la aldea Hawara, en una carretera por la que transitan diariamente israelíes y palestinos.



Muy pocas horas después llegó la respuesta de un sector extremista entre los colonos judíos y puestos no autorizados aledaños a Hawara, escenario del atentado, del que se estima venía el asesino.



Aunque la madre de los dos jóvenes asesinados hizo difundir una grabación dirigida a los jóvenes en la que pedía que la respuesta sea abocarse al estudio de las Sagradas Escrituras y a hacer acciones de bien, los extremistas optaron por algo totalmente distinto.

Facebook Twitter Linkedin

Funeral de los colonos israelíes, los hermanos Yagel Yaniv, de 20 años, y Hallel Yaniv, de 22, asesinados a tiros en los territorios ocupados. Foto: AFP

Decenas de israelíes de la zona irrumpieron especialmente en Hawara, y a otras localidades palestinas, y prendieron fuego a casas y automóviles y causaron estragos en el lugar. Según los palestinos, un hombre murió y decenas resultaron heridos, al parecer la mayoría por inhalación de humo y gases lacrimógenos, y algunos también con lesiones físicas.



El jefe del comando central del ejército israelí, Amir Fuks, llamó lo sucedido como un “pogromo”, utilizando un término con el que se hace referencia a ataques antisemitas como los ocurridos en Europa en el siglo pasado.



La enorme mayoría de las autoridades israelíes, desde el presidente Herzog hasta Netanyahu pasando por varios ministros, inclusive los de línea dura, condenaron los hechos y exhortaron a que nadie tome la ley en sus manos.



Un diputado del partido Likud, Moshé Saáda, dijo que el Estado debe indemnizar a los afectados. Pero hubo también quienes expresaron alegría.



(Siga leyendo: Cisjordania ve una extrema derecha reforzada)

Facebook Twitter Linkedin

Ataques cerca de Naplusa, en Cisjordania ocupada. Foto: AFP

Y el miércoles, el ministro Smotrich, quien había exhortado a no actuar por cuenta propia y dejar que las fuerzas de seguridad hagan lo que tienen que hacer, declaró que “Israel debe borrar a Hawara”. El exministro de Defensa, Beni Gantz, hoy uno de los líderes de la oposición, lo acusó de querer “imponer el caos”.



Cabe señalar que los extremistas que atacaron a palestinos también atacaron a oficiales y soldados del ejército que trataban de imponer el orden.

Y no ha terminado

La gran pregunta ahora es qué viene ahora para la región que ha visto en las últimas semanas un aumento inédito de la espiral de violencia.



Por un lado, fuentes de seguridad israelíes dieron a entender que se procuraría tratar de reducir las iniciativas operativas en el terreno, pero aclarando que cuando haya “bombas de tiempo” se deberá actuar.



Y dado que esto continúa, este miércoles también hubo un operativo, esta vez en el campamento de refugiados Akbat Jaber junto a Jericó, del cual salió la célula que dio muerte el lunes a otro joven palestino. Los cuatro miembros de la célula fueron detenidos.

Fuentes de seguridad israelíes dieron a entender que se procuraría tratar de reducir las iniciativas operativas en el terreno FACEBOOK

TWITTER

La incursión israelí se produjo después de que las fuerzas de seguridad buscaran los dos últimos días a los presuntos autores del tiroteo que anteayer acabó con la vida de Elan Ganeles, ciudadano estadounidense-israelí que recibió disparos cuando conducía un coche por la carretera 90, en Cisjordania ocupada a la altura de Jericó.



(Lea también: Israel, en riesgo de crisis constitucional por discusión sobre reforma judicial)



Todo esto sucede con un grave telón de fondo de violencia en la región. En dos meses, 63 palestinos han muerto, en gran parte debido a las casi diarias operaciones de arresto israelíes en Cisjordania ocupada, que a menudo derivan en choques armados con palestinos.



Asimismo, la cifra de personas fallecidas del lado israelí en lo que va de 2023 asciende a 14, tras varios ataques mortales cometidos por palestinos, parte de ellos en Jerusalén Este ocupado y otros en Cisjordania.

Facebook Twitter Linkedin

Cisjordania ocupada, durante una incursión de las fuerzas de Irsaelí. Foto: AFP

Y lo cierto es que en el terreno es que la tensión, en lugar de frenarse, por el contrario va en constante aumento. Y la proximidad del Ramadán agrega pólvora.



Mientras tanto, como telón de fondo de la tensión israelí-palestina, el Gobierno israelí logró avanzar este miércoles en una instancia más el proyecto de ley que permitiría aplicar la pena de muerte a palestinos que cometan ataques contra judíos israelíes, al lograr un primer aval en un pleno del Parlamento en el que el Ejecutivo también impulsa otras propuestas legales de su polémico plan de reforma judicial.



Para que la propuesta legal sea aprobada definitivamente debe ser votada aún en tres lecturas adicionales en pleno parlamentario, un proceso escalonado que se pondrá en marcha en fechas posteriores.

JANA BERIS

PARA EL TIEMPO

JERUSALÉN