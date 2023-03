Cientos de alumnas fueron hospitalizadas este miércoles después de ser

envenenadas en 13 colegios de Irán, en medio de una oleada de envenenamientos en centros educativos femeninos en ese país.



El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, ordenó este miércoles una investigación para aclarar la oleada de envenenamientos con gas en estos colegios femeninos.



Mientras tanto, la frustración pública sigue creciendo, así como los señalamientos de que los casos hacen parte de una serie de intentos para que las mujeres no asistan a las clases.



¿Qué información se conoce hasta el momento?



El fiscal general del país persa anunció la semana pasada que se abrirá una investigación penal. Sin embargo, afirmó que la información disponible solo indicaba "la posibilidad de actos delictivos y premeditados".



Por su parte, el presidente de Irán, en la reunión semanal del Gabinete, dio instrucciones al ministro de Interior, Ahmad Vahidí, y al Ministerio de Salud para que investiguen “con rapidez” las causas de los envenenamientos que se están produciendo en las escuelas femeninas en las últimas semanas.



¿Cómo están siendo envenenadas las estudiantes?

“Las estudiantes olieron un gas similar al de otras escuelas que han sufrido envenenamientos”, dijo a Shargh el presidente de la Universidad de Ciencias Médicas de Ardebil, Ali Mohammadian Erdi.



Al igual que en casos anteriores afirmaron haber percibido un olor entre una mezcla de naranja podrida y productos de limpieza.



Los casos denunciados este miércoles se suman a otros 30 envenenamientos con gas registrados en centros educativos femeninos desde noviembre en el país persa. Las autoridades han anunciado que la mayoría de las niñas hospitalizadas en esa ocasión fueron dadas de alta.



El envenenamiento es causado por "componentes químicos disponibles y no de uso militar, ni es contagioso ni transmisible", dijo el portavoz del gobierno iraní, Ali Bahadori Jahromi, sin agregar más precisiones.

Manifestantes protestando contra las ejecuciones en Irán Foto: John MacDougall/AFP

¿Cuándo se registraron los primeros casos?

Se están haciendo grandes esfuerzos para

identificar el origen

de los envenenamientos

de estudiantes FACEBOOK

El primer caso de envenenamiento se registró a finales de noviembre en la ciudad santa de Qom, localidad que ha sufrido el mayor número de casos, y en las últimas semanas se han multiplicado en varias urbes del país.



Desde finales de noviembre los medios habían reportado decenas de casos de envenenamiento por vía respiratoria de niñas de unos 10 años en las escuelas de Qom.



Las especulaciones y la falta de información oficial hacen difícil rastrear cuántas menores de edad han sido afectadas por los envenenamientos en decenas de escuelas en el país. Pero la BBC, por ejemplo, estima que son casi 700 niñas las que han sido envenenadas con gas tóxico desde noviembre.



Los padres se manifestaron el 14 de febrero ante la gobernación de la ciudad para "exigir explicaciones" a las autoridades, según la agencia oficial IRNA. Al día siguiente, el portavoz del gobierno, Ali Bahadori Jahromi, anunció que los ministerios de Inteligencia y de Educación estaban "cooperando" para hallar el origen de los envenenamientos.

Aunque las protestas más fuertes se dieron durante noviembre, en los últimos días también se han registrado manifestaciones. Foto: AFP

Así, varias docenas de padres gritaron “muerte al Gobierno asesino de niños” frente al colegio Yarjani de Teherán, que vivió un incidente de envenenamiento, de acuerdo con vídeos compartidos en redes por el colectivo 1500tasvir. En las puertas de otros colegios de Teherán preocupados padres discutían con el personal de los centros, según vídeos de 1500tasvir.

¿Qué dicen las investigaciones?

Las fuerzas de seguridad siguen sin encontrar pistas y dudan de si se trata de ataques deliberados o meros accidentes. "Se están haciendo grandes esfuerzos para identificar el origen de los envenenamientos de estudiantes", dijo el jefe de Policía del país persa, Ahmad Reza Radan, a medios iraníes. "Nadie ha sido arrestado hasta ahora y preferimos no juzgar si se trata de una cuestión deliberada", añadió.

El viceministro de Salud confirmó implícitamente que el envenenamiento de alumnas en Qom era intencional

de alumnas en Qom

era intencional FACEBOOK

El 15 de febrero, bajo presión de decenas de padres de familia que reclaman explicaciones, el portavoz del gobierno, Ali Bahadori Jahromi, anunció que los ministerios de Inteligencia y de Educación estaban "cooperando" para hallar el origen de los envenenamientos.



A raíz de la investigación, "el viceministro de Salud, Youness Panahi, confirmó implícitamente que el envenenamiento de alumnas en Qom era intencional", anunció la agencia oficial IRNA.



"Se ha revelado que ciertos individuos querían que todas las escuelas, en particular las escuelas de chicas, cerrasen", declaró el responsable, sin que fuera anunciada ninguna detención.



El malestar entre los padres no para de aumentar ante la aparente inefectividad de las autoridades, que no logran parar estos ataques que parecen destinados a paralizar la educación de las estudiantes.

La muerte de Mahsa Amini fue el catalizador de las masivas protestas de mujeres en Irán. Foto: EFE

Una suma de crisis y protestas en Irán

Los recientes hechos denunciados en las escuelas femeninas del país persa no son los únicos que han sido objeto de señalamientos por parte de la población inconforme, así como organismos y naciones a nivel internacional.



La oleada de envenenamientos en escuelas de niñas se produce en un momento de gran tensión en Irán que se ha visto sacudido en los últimos meses por las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico.



Estas protestas han tenido un fuerte componente feminista, con muchas iraníes quitándose los velos, e incluso quemándolos.



Las protestas, sin embargo, han perdido fuerza de forma notable tras las ejecuciones de cuatro manifestantes y en las últimas semanas apenas hay movilizaciones en las calles de Irán.

Esta foto de Twitter muestra a una mujer sin velo sobre un vehículo mientras miles se dirigen al cementerio de ciudad natal de Mahsa Amini. Foto: AFP

Sanciones y condena internacional

La situación en Irán ha generado como consecuencia una serie de sanciones por parte de naciones alrededor del mundo, varias están motivadas por distintas razones.



Mientras países como Canadá lo hacen como una forma de mostrar el descontento a la represión, otros gobiernos como el Alemán sancionan al país persa por casos más específicos.



Múltiples sanciones estadounidenses impiden a Irán tener un flujo económico y un intercambio comercial adecuado. Esto debido a que el país norteamericano considera tanto las acciones de represión como las vinculaciones con entidades consideradas como terroristas no son aceptables.



Es el caso del 3 de febrero, cuando Estados Unidos incluyó el Makran y el Dena en la lista de sanciones aplicadas contra la empresa iraní Paravar Pars, acusada de producir y probar drones para la Guardia Revolucionaria de ese país, que está considerada por Washington como una organización terrorista.



Por otra parte, una nueva tanda de sanciones de la Unión Europea se anunció en contra del gobierno iraní por la represión de las protestas desde la muerte bajo custodia, el 16 de septiembre, de la joven kurda iraní Mahsa Amini.



Asimismo, Berlín anunció el 22 de febrero la expulsión de dos diplomáticos iraníes y calificó de "absolutamente inaceptable" la condena al disidente irano-alemán, Jamshid Sharmahd, de 67 años.

Ministra Annalena Baerbock exige a Irán que "retire la condena a muerte de Jamshid Sharmahd" Foto: Anna Szilagyi. EFE

La justicia iraní condenó a muerte a Sharmahd, que según sus familiares fue secuestrado y llevado por la fuerza a Irán, por su presunta implicación en un atentado.



Canadá, por su parte, anunció este lunes una nueva ronda de sanciones que afectan a 12 altos funcionarios de la Guardia Revolucionaria y las fuerzas policiales del país por "violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos".



La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, explicó en un comunicado que la nueva ronda de sanciones, la novena impuesta por su país desde octubre de 2022, es consecuencia de la represión emprendida por las autoridades iraníes contra la población, incluidas acciones en las zonas kurdas del oeste del país.



Los intentos del gobierno iraní por intentar aligerar las sanciones tampoco han dado fruto. Los recientes avances en el programa nuclear han reabierto el debate entorno a reactivar el acuerdo concluido en 2015 para limitar las actividades atómicas de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones; sin embargo, estas conversaciones se encuentran estancadas.



Esas negociaciones empezaron en abril de 2021 en Viena, sede del OIEA, pero están bloqueadas desde agosto de 2022, en un contexto de crecientes tensiones. El acuerdo de 2015 agoniza desde que Estados Unidos se retiró de él en 2018, bajo la presidencia de Donald Trump.



La República Islámica fue ignorando desde entonces varios compromisos de ese acuerdo.

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO