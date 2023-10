'La ocupación israelí asfixia a Palestina en todo sentido': embajador palestino

En diálogo con EL TIEMPO, el embajador de la Autoridad Palestina en Colombia, Raouf Almalki, habló sobre sus recientes acercamientos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el anuncio de que Colombia abrirá una embajada en Ramala.



Además, dio detalles del encuentro que sostuvo con el mandatario colombiano en el Palacio de Nariño. “Una embajada colombiana en Palestina es poner a la diplomacia colombiana en el centro de la geopolítica y las relaciones internacionales del mundo”, dijo Almalki.



El funcionario diplomático también se refirió a las recientes operaciones que realiza Israel en la Franja de Gaza y sobre si condenan los ataques de Hamás contra población israelí.



“La Autoridad Nacional Palestina condena el asesinato de cualquier civil, sea cual sea su nacionalidad”, dijo.

¿Cómo están hoy las relaciones entre Palestina y Colombia?

Las relaciones entre Palestina y Colombia están muy bien. Luego de 12 años -y especialmente la última administración- que fueron muy inclinados a favor de Israel, Colombia retomó la senda de su tradición diplomática relacionada con Israel y Palestina, conocida como la Doctrina López. Existe la errónea creencia que la tradición diplomática colombiana es estar absolutamente del lado israelí cuando la verdadera tradición es la del balance. Esto viene desde 1948 y tan solo las dos administraciones más recientes, especialmente con el nefasto sectarismo de Iván Duque, cambió este norte diplomático. Así las cosas, el enfoque del actual gobierno es consistente con la tradición diplomática colombiana, está también alineado con el derecho internacional que denuncia los crímenes de guerra que Israel comete en Palestina -y que le ha valido que la CPI lo esté investigando actualmente-. Por ello, agradecemos al Presidente Petro por esta posición valiente y decidida, que no cede al chantaje sionista.

Supimos que se reunió con Gustavo Petro en el Palacio de Nariño la semana pasada, cuéntenos de qué hablaron.



Del papel activo que debe tener la comunidad internacional para evitar que esta y otras tragedias que ocurren en el mundo paren. La vida de las personas debe estar por encima de cualquier interés político o chantaje oportunista. Se deben tomar medidas en ese sentido, para proteger vidas, sean de donde sean. Para el caso palestino específicamente, se habló de la necesidad de constituir una conferencia de paz para destrabar años de bloqueo a las negociaciones. También se habló de la necesidad urgente de abrir una Embajada en Palestina, en función del balance diplomático con Israel y para poder contar con un espacio de atención a los centenares de colombo palestinos que residen allí.

¿Cómo reciben la noticia de que Colombia quiere abrir una embajada en Ramala?

Es una noticia estupenda. Además de lo que ya le mencioné, una embajada colombiana en Palestina es poner a la diplomacia colombiana en el centro de la geopolítica y las relaciones internacionales del mundo. Será una embajada que permitirá al país conocer muchísimas cosas de una región y una cultura que ha ayudado a construir a Colombia desde hace más de 150 años.

¿Cuáles son las principales áreas de cooperación entre ambos países?

Hay muchos retos. Evidentemente la ocupación israelí asfixia a Palestina en todo sentido. Sin embargo, las universidades palestinas están clasificadas dentro de las mejores en Oriente Próximo. Allí puede haber intercambios de conocimientos y experiencias en temas de ingenierías, humanidades, medicina y ciencias naturales.

Así mismo la cooperación médica es muy importante. Derivado de las agresiones israelíes contra la población civil palestina, nuestros médicos tienen una muy relevante experiencia en urgencias, cuidados intensivos, traumatología, ortopedia, entre otras especialidades. Tambien hay experiencia en manejo de recursos hídricos y agronomía, dadas las características del terreno en Palestina, como por ejemplo el valle del Jordán. Este conocimiento puede ayudar mucho a la agricultura colombiana. Así mismo, nosotros podemos aprender bastante de la experiencia colombiana en innovación, temas agropecuarios, medicina, pero sobre todo, podemos aprender del perdón y de superación del dolor. En esto ambos pueblos pueden y deben apoyarse.

El Embajador de Palestina en Colombia, Raouf Almalki. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Muchos países de Occidente consideran a Hamás un grupo terrorista. ¿Qué posición tiene la Autoridad Palestina sobre este movimiento?

Hemos sido enfáticos a lo largo de la historia y a lo largo de esta crisis en afirmar que Hamas no representa a Palestina y no hace parte de la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, parece que hay una obsesión malsana en querer relacionar a la causa palestina, la cual goza de toda la legitimidad del caso por ser un pueblo que ha sido invadido por un agente externo -en este caso Israel- con el terrorismo.

En esa obsesión, se hacen unas generalizaciones irresponsables y dañinas y así mismo unas invenciones y unas reducciones que favorecen a Israel. Generalizaciones como que todos los palestinos son musulmanes o que todos son militantes de Hamas. Invenciones como que el fin de los palestinos es “destruir a Israel por simple capricho” o que “Israel solo se defiende”. Finalmente reducciones como que todo se reduce a Gaza o a la acción e Hamas del 7 de octubre, sin hablar de nada de lo que hace Israel contra los Palestinos de Cisjordania, Jerusalén Este -cristianos en su mayoría-, los palestinos de Israel o los de la diáspora. Todas estas generalizaciones, invenciones o reducciones tienen el mismo fin, justificar la carnicería y los crímenes de guerra israelíes contra el pueblo palestino. Por el contrario, la pregunta debiera ser si ¿Un Estado como Israel, que ha suscrito la Carta de las Naciones Unidas y sin embargo, a lo largo de 75 años de existencia ha cometido crímenes de guerra, limpieza étnica, no ha acatado ninguna de las resoluciones de las Naciones Unidas y a quien organizaciones internacionales y ONGs de Derechos Humanos lo han calificado como un Estado de Apartheid -crimen de lesa humanidad-, es un Estado terrorista o no?

Decenas de edificios han sido destruidos desde que comenzaron los bombardeos en la Franja de Gaza. Foto: EFE

¿La Autoridad Palestina condena los asesinatos que cometió Hamás el pasado 7 de octubre en Israel?

La Autoridad Nacional Palestina condena el asesinato de cualquier civil, sea cual sea su nacionalidad.

¿Qué balance hace tras varias semanas de intensos bombardeos a la Franja de Gaza?

Que eso llamado comunidad internacional no existe. Esa comunidad internacional se basó en unos principios de humanidad que parece que aplican para unos y no para otros. Que pareciera que los palestinos no tienen derecho a que se les tenga humanidad. Tambien que el derecho internacional no existe. Muchos países que se llaman a sí mismos civilizados son los primeros en celebrar los crímenes de guerra que comete Israel. En tercer lugar, que hay una absoluta doble moral en ese mundo occidental. Mientras Europa y Estados Unidos critican a Rusia por invadir a Ucrania, a Israel le celebran su invasión y sus atrocidades. Por último, que algunos líderes occidentales acusan a los palestinos de “radicales y fundamentalistas” pero esos mismos líderes aplauden el asesinato de palestinos por decenas de miles incluyendo niños, esgrimen argumentos religiosos para aplaudir la masacre que Israel viene haciendo desde hace 75 años o quieren simplemente que los palestinos dejen de existir. Esos líderes son la expresión del radicalismo y el fundamentalismo, no los palestinos.

¿Qué va a pasar con la solución de dos Estados que la comunidad internacional ha tratado de impulsar durante estos últimos años?



Hoy Israel ha asesinado la opción de los dos Estados y es la misma comunidad internacional la que tiene buena parte de la culpa. Mientras Israel llenaba a Palestina de colonias, la comunidad internacional miraba a otro lado. Hoy, cuando la continuidad territorial de Palestina está comprometida, la comunidad internacional recuerda su “compromiso” con los dos Estados. ¿Cuál compromiso? No puede haber compromiso cuando la comunidad internacional aplaude irrestrictamente a Israel e impulsa el objetivo colonial y racista del sionismo. ¿Dónde está el compromiso estadounidense? ¿ese que está dispuesto a movilizar portaviones solo por sospecha de que alguien critique a Israel? Por lo tanto, eso del “compromiso” es una patraña. Ninguna de las potencias occidentales tiene la menor intención de apoyar una solución justa y legal a la causa palestina. Ante esa complicidad, Israel se ha encargado de colonizar más y más hasta hacer inviable los dos Estados.

Simpatizantes y comunidad Palestina realizaron una manifestación pacífica desde la embajada de Palestina hasta la Plaza de Bolívar para pedir el fin de la guerra. Foto: Sergio Acero. El Tiempo

Israel dice que el peor enemigo del pueblo palestino es Hamás y que la presencia de este grupo en Gaza no ha permitido avanzar en diálogos que traigan una paz duradera. ¿Qué opina de eso?

Israel ha emprendido cinco operaciones militares contra Gaza desde 2008 hasta hoy y en todas el “objetivo” era destruir a Hamás. El resultado es que Hamás sigue intacto y por el contrario se ha fortalecido militarmente, a pesar de vivir en un enclave que el mismo Israel controla palmo a palmo. Por otro lado, el gobierno palestino es el único representante del pueblo, e incluso, desde 2012, el mismo Hamás había aceptado que el gobierno fuera el único representante en las negociaciones para buscar una solución justa, legal y digna. Esto es importante, en cuanto queda claro que Hamás no tiene presencia en Cisjordania ni Jerusalén Este y a pesar de ello, Israel continua su política de hostigamiento a la población civil palestina, así como la anexión de territorios. Por lo tanto, Hamás es una excusa Israelí. Finalmente, el objetivo de Israel es debilitar a la Autoridad Nacional Palestina, para afirmar que no tiene ningún socio con quien negociar y así continuar su colonización.

Algunos países europeos y otros miembros de la comunidad internacional han pedido una tregua. ¿Ve esto posible?

Evidentemente se necesita un cese al fuego porque la población civil de Gaza, que no tiene físicamente donde refugiarse, no tiene absolutamente nada en cuanto alimentos, medicinas ni materiales básicos. Infortunadamente, este cese al fuego parece no ser probable dado que Estados Unidos no se ha unido hasta el momento a las voces que claman por él. Así, Israel se siente respaldada totalmente por Estados Unidos para continuar con el genocidio. Sin embargo, lo que realmente se necesita es que Israel deje de pulverizar a Gaza cada vez que se le antoje. Que termine su ocupación y colonización de Cisjordania y Jerusalén Este y que permita el retorno de los palestinos que expulsaron desde 1948. El día que Israel acepte al menos la mitad de los crímenes que ha cometido en Palestina y que la comunidad internacional la presione para que cumpla el derecho internacional, ese día habrá por fin paz. El problema es que estas dos condiciones son utópicas.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO