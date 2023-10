Embajador de Israel en Colombia responde a críticas por operación en la Franja de Gaza

Las relaciones entre Colombia e Israel pasaron recientemente por su momento más difícil. Durante la última semana, Tel Aviv dijo que iba a suspender todas las exportaciones de seguridad a territorio colombiano, mientras que el canciller colombiano, Álvaro Leyva, llegó a sugerir en la red social X (antes Twitter) que el Embajador israelí, Gali Dagan, debía irse del país.



La crisis, sin embargo, pareció desactivarse el jueves de la semana pasada cuando el presidente Gustavo Petro publicó una foto en X en la que aparecía sonriendo junto a Dagan y Leyva tras sostener una reunión en el Palacio de Nariño.



La nuez de la discordia fue la negativa del gobierno colombiano de condenar el reciente ataque que el grupo islamista Hamás lanzó el pasado 7 de octubre contra Israel, cuando sí rechazó los posteriores bombardeos que el ejército de ese país lanzó en defensa contra la Franja de Gaza.



A propósito, Dagan conversó con EL TIEMPO sobre cómo están actualmente las relaciones con Colombia. “Hay un interés de ambos lados de seguir esta relación”, aseguró el diplomático. Además, el funcionario israelí también respondió a las críticas que le hacen a su país ante una eventual invasión de Gaza, territorio en el que viven 2,2 millones de personas.

Luego del impasse entre usted y Gustavo Petro, ¿cómo están las relaciones entre Israel y Colombia?

El pasado 19 de octubre estuve en el Palacio de Nariño en una reunión con el presidente Gustavo Petro que duró de poco más de una hora. Fue una reunión franca y creo que ambos lados entienden la importancia de las relaciones bilaterales y entienden la larga historia de muy buenas relaciones entre Israel y Colombia. Hay interés de ambos lados de seguir estas relaciones.

¿Cómo se logró ese acercamiento luego de que la relación estaba tan frágil?

Creo que el motor de esta reunión fue el interés mutuo de ambos países de mantener las relaciones y el entendimiento de ambos lados de la importancia de esta relación. El Canciller Leyva jugó un papel muy importante para calmar las aguas. Hay muchos años de amistad y relaciones estratégicas con Colombia y aún hay muchas posibilidades y potencial para el futuro. Esos fueron los motivos que generaron esta reunión.

En un momento de tensión, el canciller Leyva sugirió en X que el embajador de Israel debía irse del país. ¿Seguirá la embajada de Israel en territorio colombiano?

Después de que el canciller publicó ese trino también publicó otro (aclarando). Estamos acá para quedarnos y creo que hay un interés colombiano e israelí por eso. Estamos trabajando duro para las relaciones entre nuestros países. Tenemos muchos amigos acá en Colombia y sé que tenemos muy buenas relaciones. Seguimos trabajando con todas las fuerzas para mantener, fortalecer y ampliar nuestros roles.

Pero, Israel llegó a anunciar la suspensión de las exportaciones de seguridad. ¿Cómo queda entonces la cooperación entre ambos países?

Vamos a seguir profundizando las relaciones y todos los mensajes vamos a transmitirlos en canales diplomáticos de manera discreta. Nosotros miramos al futuro y seguimos pensando cómo podemos mejorar y fortalecer las relaciones con el país.

Facebook Twitter Linkedin

Gali Dagan, embajador de Israel en Colombia Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo @mauriciomorenofoto

Pero ¿el intercambio comercial está suspendido?

No hay ninguna suspensión de intercambio comercial. Acá hay mucho trabajo y hay muchas empresas israelíes que son motores muy importantes de la exportación y el desarrollo colombiano. Creemos que hay mucho potencial.

¿Qué opina del anuncio del Gobierno de Colombia de abrir una embajada en Ramala?

No nos sorprendió. Hay un reconocimiento de Colombia del supuestamente Estado palestino, pero al final del día los palestinos van a lograr sus aspiraciones políticas a través de las negociaciones con Israel, y según las resoluciones del Consejo de Seguridad. Ese es el camino para lograr la paz. Sin embargo, el peor enemigo del pueblo palestino es Hamás, que controla la Franja de Gaza. Hamás construyó una entidad terrorista al lado de Israel y nos atacó. Las cifras que manejamos es que en un solo día 1.400 israelíes fueron brutalmente asesinados por los salvajes terroristas del Hamás, pero esa cifra va a subir porque hay muchos cadáveres que no han sido identificados porque fueron carbonizados. Nosotros estimamos que esas cifras van a llegar a unas 2.000 personas. Esa es la cifra más alta de judíos asesinados en un solo día desde el Holocausto. Tenemos también 200 personas secuestradas, de los cuales 30 son menores de edad. Por eso nosotros tenemos una guerra contra Hamás y tenemos que eliminar su infraestructura terrorista y eliminar su gobernación en la Franja de Gaza.

Diferentes líderes mundiales han hecho un llamado para desescalar las tensiones. Sin embargo, Israel está concentrando tropas cerca de Gaza y se habla de una entrada del ejército para lanzar una operación en la franja. ¿No teme Israel perder algunos aliados por cuenta de estas operaciones?

Hamás ha tocado nuestro estilo de vida. Les han quitado cabezas a bebés. Han asesinado mujeres, jóvenes, niños y niñas, y quienes eliminar el Estado de Israel. Fue un ataque contra nuestros valores y nuestra existencia. El 11 de septiembre, cuando atacaron las Torres Gemelas, asesinaron a 3.000 personas. Los estadounidenses justamente salieron a eliminar la amenaza de Al Qaeda. También Europa cuando el Estado Islámico (EI) cometió varios atentados en ese continente. Las atrocidades de Hamás son iguales a las del EI, y nosotros tenemos que eliminar esta infraestructura terrorista. Nosotros intentamos evitar el daño colateral con los civiles. Pero ¿qué hizo Hamás? Con el dinero de la ayuda humanitaria que le han dado estos años robó ese dinero y construyó túneles en Gaza para manejar su comando militar. Hasta ahora, han lanzado casi 8.000 cohetes hacia Israel. Nosotros intentamos evitar el daño colateral para que no mueran civiles, pero si Hamás está lanzando cohetes hacia Israel, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sentarnos de manos cruzadas? Hicimos un llamado para que la población de Gaza evacuara hacia el sur, pero Hamás paró a estas personas y mató a su propio pueblo para que no evacuaran.

Facebook Twitter Linkedin

Decenas de edificios han sido destruidos desde que comenzaron los bombardeos en la Franja de Gaza. Foto: EFE

Si hacemos el comparativo de cuántas personas han sido víctimas en Gaza (que tiene 2,2 millones de habitantes) se habla de 5.000 personas muertas, de las cuales el 40 por ciento son niños, según dice la Autoridad Sanitaria de la Franja. ¿Qué opina Israel, un Estado que se acoge al derecho internacional, de los señalamientos que la comunidad internacional hace que hay una reacción desproporcionada del ejército?

Si asesinan a una madre embarazada, después le cortan su estómago y le sacan al bebé. O si asesinan niños a sangre fría, ¿cuál es la proporción? Ese discurso de proporción no lo entiendo. Además, las cifras de los muertos son del Hamás. Yo quiero que cada colombiano me mire a los ojos y me diga cuál es el precio que quiere pagar por la muerte de su propio hijo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que esperar que Hamás salga de la (Franja) y luche uno a uno. El enemigo más fuerte y más cruel del pueblo palestino es Hamás, y hay que condenar a Hamás y todavía no he escuchado esa condena del presidente palestino.

Si la operación en Gaza sale como Israel planea, ¿qué piensan hacer ustedes con las 2,2 millones de palestinos que habitan esta zona?

Primero, nuestro objetivo es eliminar militarmente a Hamás y eliminar su gobernación de la Gaza porque recibimos nuestro golpe más fuerte. Yo creo que es prematuro para hablar sobre esto, pero creo que la comunidad internacional va a tener que jugar un rol en este sentido. Hay un país que tiene interés en todo esto, hay un país que financia anualmente a Hamás con 100 millones de dólares, hay un país que financia a Hezbolá con 700 millones de dólares y ellos tienen poder militar en el Líbano, hay un país contra el país de normalización y de paz entre Israel y los países árabes. Ese país es Irán y ellos tienen interés en lo que está pasando y ellos quieren destruir la paz en la región y generar inestabilidad.

Analistas militares advierten que para Israel sería un desafío la operación en Gaza tanto por los civiles, pero también por las condiciones del terreno. ¿Esperan una operación de larga duración en Gaza?

Yo creo que estamos esperando una campaña larga, de semanas. Lo haremos de manera cuidadosa, pero nuestro objetivo es eliminar a Hamás. Lo haremos despacio, pero fuerte.

Recientemente, una versión de la agencia AFP indica que hay intenciones de que la Franja de Gaza quede en manos de Egipto. ¿Usted ve eso como algo probable?

Bueno, yo no conozco esa versión. Yo sé que en las negociaciones con Egipto en los años 70 y cuando entró en vigor el acuerdo de paz en 1979, en todas las negociaciones ellos no tenían interés de tener responsabilidad de la Franja de Gaza. No sé si ha cambiado algo. Lo dudo mucho y creo que los egipcios tienen sus intereses de seguridad, pero, de nuevo, esta no es una posición oficial, es un análisis de mi conocimiento de la región, creo que esto va a ser algo más de la comunidad internacional, pero de nuevo es prematuro hablar sobre esto.

Facebook Twitter Linkedin

Israelíes en el kibutz Beeri, cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Foto: AFP

Además de Gaza, el ejército israelí está bombardeando posiciones cerca al Líbano, donde los enfrentamientos con Hezbolá dejan 19.000 desplazados, y Cisjordania. ¿Israel no teme que este conflicto pueda extenderse a otros países de la región?

Hay una línea directa entre la Franja de Gaza y el Líbano porque hay una coordinación entre Hamás y Hezbolá, por eso hay muchos enfrentamientos de Israel con ese segundo grupo. Tenemos preocupación de que Hezbolá aproveche la situación para lanzar una campaña contra Israel. Yo creo que eso sería muy peligroso para el Estado del Líbano. Nosotros no tenemos interés en esto, pero si Hezbolá piensa que puede lanzar una campaña militar, Líbano pagará un precio altísimo.

¿Entonces es una posibilidad que hay en la baraja?

Nosotros hicimos una movilización de cientos de miles de reservistas, hay muchos en la Franja de Gaza que están listos para eliminar a Hamás, pero tenemos muchas fuerzas en el norte esperando si Hezbolá va a cometer este error para comenzar una guerra, que no es nuestro interés.

¿Qué va a pasar ahora con la solución de dos Estados?

Hay dos entidades palestinas: la Autoridad Palestina en Cisjordania y los terroristas de Hamás en Gaza. Primero hay que resolver los problemas de las dos entidades, y para eso primero hay que eliminar a Hamás de la Franja de Gaza.

¿Cómo queda la normalización de las relaciones con Arabia Saudí?

Hay que eliminar las fuerzas de la región que están contra la paz. Los intereses de países moderados es caminar hacia la normalización porque los beneficios que han conseguido Bahréin, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos desde los acuerdos de Abraham -y antes Egipto y Jordania- son beneficios mutuos para el desarrollo. El interés de la región es tener estabilidad y la paz.

Diferentes opiniones dicen que gran parte de lo sucedido tiene que ver con la política de aislamiento, violaciones a los derechos humanos y humillaciones que Israel ha cometido contra el pueblo palestino. ¿Qué opina de esa afirmación y, sobre todo, de quienes dicen que su Gobierno está cometiendo un genocidio contra los palestinos?

Yo les preguntaría a estas personas si ellos piensan que esto justifica matar en sangre fría casi 2.000 personas. Si esto justifica la violación de mujeres y luego dispararles a la cabeza. Si esto justifica entrar a una fiesta de música electrónica con camionetas y acabar la vida de 260 personas y después quemarlos. Si eso justifica concentrar a los niños en un solo lugar y dispararles. Si esto justifica matar personas y luego mandar fotos y videos de sus familiares a través de sus celulares. Pregunta. Yo quiero escuchar las respuestas de todas estas personas y expertos.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO