Adel Al-Jubeir, el ministro de Estado para Asuntos Exteriores y Clima del Reino de Arabia Saudí, estuvo la semana pasada en Bogotá donde sostuvo encuentros de alto nivel con funcionarios del Gobierno de Colombia, como el canciller colombiano, Álvaro Leyva.



Ambos conversaron sobre cooperación en transición energética, salud, agricultura, entre otros temas, como parte de una agenda amplia que ambos países adelantan para seguir estrechando los vínculos entre Bogotá y Riad. Al finalizar su reunión con Leyva, Al-Jubeir habló con EL TIEMPO y confirmó que están en proceso de abrir una sede diplomática en suelo colombiano.

El funcionario saudí manifestó que son optimistas de las relaciones con el Gobierno colombiano y que, pese a la distancia que separa a ambos países, han encontrado puntos en común.



“Creo que esta relación comenzará a florecer y la gente verá los beneficios”, dijo Al-Jubeir. El Ministro también habló sobre cuáles son las principales áreas de cooperación entre ambos países y las posibilidades de que ciudadanos colombianos estudien becados en universidades saudíes.



En cuanto a la transición energética y a la lucha contra el cambio climático, Al-Jubeir se mostró confiado en que la humanidad será capaz de hallar una solución para combatir los problemas ambientales que enfrenta el planeta. “Tenemos la tecnología, tenemos las finanzas y tenemos el poder del cerebro”, agregó.

¿Qué impresión le deja su visita a Colombia?

El Reino de Arabia Saudí necesitaba mejorar sus relaciones con Colombia y en general con América del Sur y Central. Creemos que existen tremendas oportunidades para que nuestros países se beneficien. De forma filosófica, vemos el mundo de una forma muy similar: creemos en la soberanía de las naciones, en el principio de no interferencia, y creemos en las leyes internacionales y la resolución pacífica de los conflictos. A nivel nacional, nuestro objetivo es mejorar la vida de los ciudadanos. Así que ahora veo dos países que miran internacionalmente de la misma manera. Creo que esta relación comenzará a florecer y la gente verá los beneficios. Estamos muy optimistas y emocionados sobre nuestra relación con Colombia.

Álvaro Leyva junto al Ministro Adel Al-Jubeir. Foto: Cancillería de Colombia

¿Cómo cree que se podría lograr un acercamiento?

Creo que la distancia nos mantuvo separados y la única forma de superar esa distancia es con reuniones y visitas. Recientemente, vino una delegación capacitada muy grande, compuesta por representantes de más de 50 entidades diferentes que exploraron oportunidades comerciales y de inversión beneficiosas para ambas partes.

¿Ruedan planes para abrir una embajada de Arabia Saudí en Colombia?

Estamos abriendo nuestra embajada en su ciudad capital. Ya comenzamos el proceso. Tuvimos una delegación que vino y buscó lugares para la sede diplomática. Entonces, el proceso está en curso mientras hablamos. Y también esperamos tener una misión de Colombia en Riad para que tengamos compromisos continuos.

En términos de comercio ¿cómo ve la relación?

Nuestro país está buscando oportunidades de inversión en Arabia Saudí, así como oportunidades de inversión fuera del territorio. El Ministerio de Comercio trabaja para regular el entorno empresarial en Arabia Saudí y promover el comercio. Contamos con una entidad que se ocupa de la promoción del comercio exterior. Puedo resaltar áreas de comercio como la agricultura, el turismo, salud, energías renovables, productos farmacéuticos, educación y cultura. Tenemos acuerdos y memorándums que hemos firmados en diferentes áreas. Esto nos dará una estructura para seguir progresando.

Adel Al-Jubeir, el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Arabia Saudí. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

¿Hay posibilidades para los colombianos que quieran estudiar en Arabia Saudí?

Sí. Totalmente. Estamos ofreciendo becas completas a estudiantes colombianos para que vengan a estudiar en universidades saudíes y estamos analizando cómo facilitar el proceso de visas. También estamos viendo la posibilidad de que los estudiantes de Arabia Saudí vengan a estudiar aquí porque cada estudiante es un embajador y un puente para la vida.

Arabia Saudí se trazó una hoja de ruta llamada Visión 2030 para impulsar al país. Cuéntenos sobre eso...

Arabia Saudí está en medio de una transformación importante en distintas áreas. Somos jugadores importantes en medioambiente, en la lucha contra el cambio climático, en energías renovables -ya sea solar, eólica, hidroeléctrica- y seremos importantes jugadores en la exportación de hidrógeno. Fuimos el año pasado la economía número uno del G20 con un crecimiento del 8,5 por ciento. Estamos trabajando para mantener esas altas tasas de crecimiento en el futuro. Tenemos el 92 por ciento de nuestra población que cree que el país se está moviendo en la dirección correcta, según encuestas internacionales La juventud saudí es la juventud más optimista del mundo árabe. Y cuando tu juventud es feliz y optimista, tu futuro es sólido, y todo esto está sucediendo porque nos enfocamos en nuestra gente.

¿De qué manera lo han logrado? ¿Cuál es la receta?

Eso lo hacemos diversificando nuestra economía, abriendo las áreas de inversión, ya sea en recreación, entretenimiento, minería, turismo, inteligencia artificial, energías renovables.

El ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Adel Al-Jubeir. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Todo para generar prosperidad. Hacemos esto asegurándonos de tener un sistema educativo, médico y una infraestructura de clase mundial. También al tener un sector público transparente y eficiente es clave, todo lo hacemos sin corrupción. Hacemos esto mediante el empoderamiento de los jóvenes y el empoderamiento de las mujeres. Además, queremos ser modelo en la World Expo 2030. Queremos que el mundo vea a Arabia Saudí, y 2030 coincide con la fecha objetivo de nuestra Visión 2030. Por lo tanto, es un año muy simbólico e importante para nosotros.

¿Qué puede aprender Colombia de su Plan de Seguridad Alimentaria?

Cuando se trata de la seguridad alimentaria, se analizan las cadenas de suministro y sus reservas. Analizamos cómo asegurar que tengamos los suministros adecuados. Ahora, esos suministros no tienen que venir del Gobierno, también pueden ser del sector privado. Lo hemos hecho con estadística. Hay que asegurarse de tener las materias primas suficientes en caso de que haya algún tipo de eventualidad. Cuando tienes grandes desafíos, entonces hay que encontrar soluciones extendidas. Tenemos asociaciones con países que son fuente de productos agrícolas, incluidos varios de América del Sur. Además, realizamos importantes proyectos agrícolas en diferentes países del mundo y buscamos expandirnos para poder diversificar nuestras fuentes.

¿Cuál cree que será el futuro del planeta después de que el petróleo se vuelva menos relevante para la demanda mundial de energía como parte de la transición energética?

Yo creo que la transición energética va a pasar, pero no va a pasar hasta dentro de muchas décadas. Creo que ocurrirá en 50, 60, 70 años. Quien diga lo contrario no está siendo realista. Ahora, la energía adicional que necesita el mundo tendrá que provenir de fuentes no petroleras porque el petróleo es un recurso finito y la capacidad de producirlo es limitada. Esa es la otra parte, hay que encontrar otros recursos energéticos para el futuro.

Una discusión de vieja data...

En Arabia Saudí hemos discutido desde hace tres décadas que el mundo tiene que encontrar una fuente de energía alternativa. Tenemos problemas medioambientales mundiales urgentes. Estamos trabajando en la neutralidad de carbono y muchos otros países también lo están haciendo. No tengo duda de que el mundo va a lograr hallar una solución porque tenemos la tecnología y el capital. Debemos tener una conversación con menos emociones y más ciencia. Si tenemos una conversación más lógica, racional y científica sobre este problema, lo vamos a resolver, pero si lo que hacemos es acusarnos los unos a los otros no lo vamos a resolver. Lo que sí es claro es que todos queremos respirar aire limpio y tomar agua potable y, sobre eso, no tengo ninguna duda de que tenemos la tecnología, las finanzas y la capacidad mental para garantizarlo.

"En Arabia Saudí hemos discutido desde hace tres décadas que el mundo tiene que encontrar una fuente de energía alternativa", dice Adel Al-Jubeir, el ministro de Estado para Asuntos Exteriores. Foto: Archivo Particular

Luego de décadas de relaciones tensas, Arabia Saudí e Irán lograron un acuerdo para restablecer los vínculos. ¿Puede compartir algunas lecciones aprendidas del proceso?

Creemos que las tensiones y los conflictos preocupan a cualquiera. Quiero reiterar que nuestro enfoque es construir un país con excelente calidad de vida para nuestra gente. Ahora, si tienes tensión alrededor, eso te distraerá para construir un mejor futuro. Por eso, hemos trabajado en la paz en Yemen, en Sudán. Hemos trabajado en el pasado y continuamos trabajando con israelíes y palestinos, y también en Afganistán. Con respecto a Irán, hemos tenido una relación tensa por más de 40 años. De ahí que el objetivo es seguir adelante, pasar la página. Involucrarnos y hablar entre nosotros. Este acuerdo se centra en el respeto y la soberanía de las naciones, en el principio de no interferencia, el respeto por las leyes internacionales y por la resolución de los conflictos en términos pacíficos.

¿Qué pasos siguen?

Designaremos embajadores, abriremos embajadas y tendremos mecanismos donde podremos hablar sobre diferentes aspectos. Creemos que este acuerdo puede ayudar a calmar las tensiones en la región y ayudar a la ciudadanía y al país a concentrarse en lo más importante: mejorar la vida de las personas. Esto solo se puede lograr si hay paz y seguridad con tus vecinos y estamos viendo signos positivos.



CARLOS JOSÉ REYES GARCÍA

SUBEDITOR INTERNACIONAL

EL TIEMPO