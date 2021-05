Crece la preocupación por la escalada entre palestinos e Israel

Los enfrentamientos entre los grupos armados palestinos en la Franja de Gaza e Israel han causado al menos 70 muertos y provocaron este miércoles la movilización de la comunidad internacional para evitar una “guerra a gran escala”.



El movimiento islamista Hamás anunció una andanada de 130 cohetes contra el territorio israelí, con lo cual el número de proyectiles lanzados desde el enclave palestino se eleva “aproximadamente” a 1.500 desde que el conflicto empezó a escalar, el lunes, según el ejército israelí.



Hamás advirtió que este nuevo ataque era una respuesta a la destrucción de un gran edificio de una decena de plantas en Gaza, donde estaban situada, entre otras, las oficinas de la cadena de televisión local Al Qods.

Los ataques fueron constantes a lo largo del día, a uno y otro lado de la frontera. En Gaza han muerto al menos 65 personas, de las cuales 16 eran niños. Del lado israelí se informó de al menos siete fallecidos; entre ellos, un soldado y un niño de 6 años en Sederot.



Los combates más intensos desde la guerra de 2014 llevaron a EE. UU. a anunciar el envío a la región del un emisario. El presidente Joe Biden afirmó este miércoles que Israel “tiene derecho a defenderse”, pero que tras hablar con el 'premier' Benjamin Netanyahu espera que los enfrentamientos con los palestinos terminen pronto.



El Consejo de Seguridad de la ONU celebró este miércoles otra reunión sobre el conflicto, sin lograr un acuerdo para una declaración debido a la oposición de EE. UU., aliado de Israel. Rusia pidió la reunión del Cuarteto para Oriente Próximo, que agrupa a la Unión Europea y a la ONU, cuyo secretario general, António Guterres, pidió la “desescalada” para proteger a los civiles.

La oleada de violencia comenzó tras los disturbios del fin de semana en la Explanada de las Mezquitas, tercer lugar más sagrado del islam, en Jerusalén Este, anexionado por Israel en 1967.



La tensión estalló también en la localidad de Lod, con un 40 por ciento de población árabe, en la que se produjeron graves disturbios.



En este clima, la Corte Penal Internacional (CPI) advirtió que pueden haberse cometido crímenes de guerra.



Los embajadores en Colombia de Palestina, Raouf Almalki, y de Israel, Christian Cantor, hablaron con EL TIEMPO sobre la escalada.

'Hay que poner fin a la ocupación'

Raouf Almalki, embajador de Palestina en Colombia. Foto: ANA MARIA GARCIA. EL TIEMPO

¿Cuál es la postura de Palestina frente a la escalada de violencia?



Esta es una continuación de lo que ha estado llevando Israel desde antes de su creación, desde el año 1947, con una limpieza étnica del pueblo palestino para poder establecer un estado exclusivo para judíos.



Esta limpieza étnica nunca ha parado y este es un intento más de desalojar a una población palestina de su barrio en Jerusalén Oriental, que se llama Sheij Jarrah, con pretextos falsos para garantizar una mayoría judía en Jerusalén oriental. Este intento viene acompañado con una violencia de parte de las autoridades israelíes, como también de colonos judíos fanáticos que han estado atacando a la población palestina en esta zona con ocasión del fin del mes sagrado musulmán en donde el control de la Explanada de las Mezquitas –Monte del Templo para los judíos– generó las protestas en contra de ese intento de Israel de prohibir la entrada de los fieles palestinos musulmanes a su mezquita sagrada.



La Autoridad Palestina condena esos intentos de Israel del desalojo de la población civil cometiendo crímenes contra la población palestina.



La ONU advirtió que Israel y Hamás se dirigen hacia una "guerra a gran escala". ¿Hay algún camino para evitarlo?



El único camino que hay es que la comunidad internacional presione a Israel para que acate el derecho internacional y termine con esta ocupación que lleva ya más de 53 años de todo lo que es el territorio de Palestina, Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental.



Esa continuación de la colonización que empezó en el año 1948 no puede seguir. En este siglo XXI no podemos seguir con un sistema de 'apartheid', como lo ha declarado Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones y oenegés que han insistido que lo que está realizando Israel en contra de la población palestina es un estado de 'apartheid'.



Esto es lo que motiva la guerra y la violencia ,y por eso hay que poner fin a esta larga ocupación para que finalmente el pueblo palestino pueda disfrutar de su derecho de tener un Estado independiente y libre al lado del Estado de Israel. El único causante de toda esta violencia y conflicto es la colonización y hay que ponerle fin a eso.



¿Existe la posibilidad de negociar un alto al fuego?



Un alto al fuego puede ser una solución, pero temporal. El causante de toda esta tragedia es la ocupación y mientras Israel siga siendo un Estado que obra por encima de la ley al seguir colonizando Jerusalén Oriental y cometiendo genocidio en contra del pueblo palestino las motivaciones van a estar ahí.



Israel sigue con la política de echar a los palestinos y construir un Estado solo para los judíos y esto es el germen de la violencia. Ese es el verdadero problema a solucionar para acabar del todo con la violencia.

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza dijo que al menos 65 palestinos, incluidos 13 niños, murieron en los recientes ataques aéreos israelíes. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER

¿Cuál es el llamado a la comunidad internacional?



La comunidad internacional no ha podido hacer nada. Después de las múltiples resoluciones de las Naciones Unidas y de su propio Consejo de Seguridad no hemos visto que Israel acate ninguna de estas. Se cree un Estado por encima de la ley y que el derecho internacional no se aplica a ellos.



Con decir que condenan la escalada de violencia no se soluciona el problema. El problema se soluciona cuando Israel sienta una verdadera presión de parte de la comunidad internacional al demostrarle que todo acto que haga tiene consecuencias sobre su economía y estabilidad.



Si Israel sigue disfrutando de acuerdos bilaterales y multilaterales y ser un Estado privilegiado en cuanto a comercio, entonces nunca va a parar su política discriminatoria en contra del pueblo palestino.



Las protestas que arrancaron en Jerusalén se extendieron a otras ciudades. ¿Qué se hará para reducir los disturbios civiles?



Israel tiene que dejar de controlar los intentos de convertir a la Explanada de Mezquitas en un Monte del Templo. Ese lugar es un lugar sagrado para los musulmanes y eso lo reconoce el derecho internacional. Israel tiene que permitir la libre entrada de todos los musulmanes palestinos, no solo de Jerusalén, sino de todo lo que es el territorio palestino a este lugar sagrado.



Más de 50.000 palestinos han sido desalojados de su residencia desde 1967 cuando Israel ocupó este territorio, lo que demuestra ha estado aplicando esas políticas racistas en contra de la población palestina.



Israel tiene que convertir a los propios palestinos que habitan el territorio de Israel como ciudadanos de pleno derecho, no de segunda categoría o de segunda clase. Israel tiene que cambiar su política, casi que su razón de ser. Y eso lo veo yo muy difícil.



¿Cómo bajar la tensión en Jerusalén Este en medio de la disputa en Sheij Jarrah?



Al declarar a Jerusalén como capital única e indivisible del Estado de Israel está ignorando todos los derechos del pueblo palestino sobre esta ciudad. Nosotros tenemos derecho a nuestros sitios sagrados. Para nosotros Jerusalén es el epicentro central del conflicto cuando se está en contra de la ocupación palestina de nuestro territorio.



Esta situación nos ha demostrado que los palestinos no se van a dejar intimidar por la fuerza brutal de las fuerzas de seguridad israelíes. Los palestinos están dispuestos a defender su derecho sobre Jerusalén y defender sus sitios sagrados. Jerusalén va a ser la capital del futuro Estado palestino.



¿Qué postura tienen respecto a la advertencia de la CPI sobre el incremento de crímenes de guerra con esta escalada de violencia?



Acudimos a la CPI en busca de justicia porque no nos han garantizado eso de ninguna manera. El pueblo palestino sigue siendo un pueblo que está confrontando a una de las potencias militares más importantes del mundo. La primera potencia militar en Oriente Medio.



En busca de esa paz y justicia hemos acudido a la CPI que después de muchas luchas decidió investigar esos crímenes de guerra en contra del pueblo palestino y la reacción de Israel reaccionó acusándola de ser antisemita y declarando que no colaborará con esa investigación.



Invitamos a la comunidad internacional y a los distintos países del mundo a que apoyen la decisión de la CPI para que se investiguen todos los crímenes que Israel ha estado cometiendo desde la ocupación de territorio palestino en 1967.

'La autodefensa es un derecho'

Christian Cantor es el actual embajador de Israel en Colombia. Foto: Abel Cárdenas. EL TIEMPO

¿Cuál es la postura de Israel frente a la escalada de violencia?



El gobierno israelí entiende que, primero, tiene que hacer todo lo posible para proteger a su población que está sufriendo por más de mil cohetes que fueron lanzados por Hamás y que obligó a que más de cuatro millones de habitantes estén bajo amenaza en Israel.



Prácticamente estamos confrontando dos organizaciones terroristas, Hamás y la Yihad Islámica Palestina, que están cometiendo un crimen de guerra doble.



Primero, están atacando a civiles de una manera indiscriminada y, del otro lado, están aprovechando y utilizando a sus ciudadanos palestinos como escudos humanos.



Alrededor de un tercio de los misiles que fueron lanzados desde la Franja de Gaza, según nuestros cálculos, cayeron dentro de Gaza, por lo que están matando a su propia población.



Seguiremos con una campaña que asegure la seguridad de los ciudadanos israelíes y garantice que Hamás no vuelva a operar de esta manera en el futuro.



La ONU advirtió que Israel y Hamás se dirigen hacia una “guerra a gran escala”. ¿Hay algún camino para evitarlo?



Desconozco los planes militares de Israel, pero puedo decir que no tenemos ninguna intención de crear una guerra a gran escala. Particularmente, creemos que lo que está sucediendo ahora ya es una guerra bastante grande por lo que nuestro interés es que Hamás y la Yihad Islámica Palestina no sigan lanzando cohetes. Hasta tanto, nuestras fuerzas de seguridad van a seguir tratando de eliminar esa posibilidad.



¿Existe la posibilidad de negociar un alto al fuego?



En estos momentos estamos en una contraofensiva para tratar de eliminar esas infraestructuras criminales. Hamás decidió lanzar estos ataques insoportables por lo que yo no veo la posibilidad de una negociación del cese del fuego, pero no soy parte de los negociadores por lo que no conozco los detalles.



¿Cuál es el llamado a la comunidad internacional?



La comunidad internacional debe rechazar de una forma categórica la posibilidad que una organización terrorista lance cohetes contra objetivos civiles. Defendemos el derecho de autodefensa de Israel para confrontar actos terroristas y eso, esperamos, que sea apoyado.

El grupo militante palestino Hamás dijo el 12 de mayo que había disparado más de 200 cohetes contra Israel en represalia por los ataques contra un bloque de pisos en Gaza. Foto: AFP / GIL COHEN-MAGEN

Las protestas que arrancaron en Jerusalén se extendieron a otras ciudades. ¿Qué se hará para reducir los disturbios civiles?



Las autoridades israelíes están desplegando las unidades y tomando las medidas necesarias para evitar ese tipo de disturbios que no contribuyen al desescalamiento del conflicto y al mantenimiento de la paz y la seguridad.



¿Cómo bajar la tensión en Jerusalén Este en medio de la disputa en Sheij Jarrah?



La Autoridad Palestina entró en una competencia con Hamás que muestra una posición más extrema sobre Jerusalén y contra Israel, lo que impulsó a tomar la decisión de lanzar esos cohetes.



El problema ahora es con Hamás, que si volvemos a la historia sabremos de la posibilidad de negociación estuvo si reconocían los Acuerdos de Oslo y dejaban la ofensiva militar.



Son dos temas diferentes. Si queremos hablar de la evacuación de familias palestinas de Jerusalén habrá que ir a las instituciones jurídicas israelíes que tomaron la decisión siguiendo la ley.



Pero, aquellos que se oponen a la implementación de la ley israelí no deberían tomarlo como una motivación para lanzar cientos de cohetes y matar civiles que no tienen nada que ver. Los terroristas no necesitan justificaciones para sus actos.



Una cosa es la diferencia ideológica que tenemos con nuestros vecinos palestinos y otra es utilizar armas y cohetes para conseguir diferentes objetivos. Eso es inaceptable.



¿Qué postura tienen respecto a la advertencia de la CPI sobre el incremento de crímenes de guerra con esta escalada de violencia?



Los crímenes de guerra que están ocurriendo son por parte de Hamás. Ahora, sobre los casos y la posición del CPI en el pasado nuestra posición, al no ser parte de la Corte, es que no vemos motivos para decir que los actos de autodefensa puedan ser considerados crímenes de guerra.



Nuestras investigaciones y mecanismos jurídicos nos permiten manejarnos con independencia.



La recomendación es que el CPI le dé una mirada a la forma como organizaciones terroristas están atacando civiles. Por eso, pedimos que condenen lo que Hamás está haciendo. Esta vez la situación es clara: hay una organización terrorista que está atacando civiles y hay un Estado que lo que intenta es protegerse.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con AFP

