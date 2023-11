En vivo | Tregua entre Israel y Hamás: comienzan a entrar primeros camiones de ayuda

El Ejército israelí advirtió a los gazatíes que la guerra no ha terminado y que los civiles que huyeron del norte de Gaza por los incesantes ataques de israel no pueden volver a esta zona a pesar de la tregua.



En un mensaje en árabe, dirigido expresamente a los habitantes de la castigada Gaza, el vocero militar advierte: "La guerra no ha terminado todavía. El alto el fuego con fines humanitarios es temporal. El norte de Gaza es una zona de guerra peligrosa y está prohibido circular por ella".