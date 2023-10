Estados Unidos ataca dos instalaciones utilizadas por fuerzas iraníes en Siria

El ejército estadounidense atacó dos instalaciones en el este de Siria utilizadas por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y grupos afiliados, dijo el jueves el secretario de Defensa, Lloyd Austin.



(No deje de leer: ¿Incursión 'selectiva' de Israel en Gaza prepara el terreno para ofensiva terrestre?).

"Los ataques de precisión de autodefensa son una respuesta a una serie de ataques en curso y en su mayoría sin éxito contra el personal de Estados Unidos en Irak y

Siria por grupos de milicianos respaldados por Irán que comenzaron el 17 de octubre", dijo en un comunicado.



Los ataques se producen después de que el Pentágono haya confirmado que al menos 21 soldados estadounidenses han sufrido heridas leves en varios ataques con drones de milicias proiraníes en Irak y Siria desde el pasado 17 de octubre.



Además, un contratista civil empleado por Estados Unidos murió de un ataque al corazón mientras se resguardaba de los ataques de los proiraníes, dijo Austin.



(También: Israel asegura que asesinó al coautor intelectual de ataques de Hamás del 7 de octubre).

El Pentágono no ofreció más detalles sobre las posibles bajas de sus ataques en el este de Siria de este jueves, que definió como bombardeos de precisión en defensa propia, pero aseguró que no busca el conflicto ni tiene "intención ni deseo de participar en más hostilidades", aseguró Austin.



Aun así, avisó: "Si los ataques de los subsidiarios de Irán contra las fuerzas de EE.UU. continúan, no dudaremos en tomar las medidas necesarias para proteger a nuestra gente".



El secretario dejó claro también que estos ataques no están relacionados con la respuesta estadounidense al conflicto entre Israel y Hamás, y pidió a todos los países que eviten tomar medidas que puedan contribuir a que la guerra se extienda a otras regiones

Fuerzas de Estados Unidos en Irak y Siria sufrieron 16 ataques este mes

Las fuerzas estadounidenses y aliadas en Irak y Siria han sido atacadas al menos 16 veces este mes, dijo el jueves el Departamento de Defensa de Estados Unidos, acusando a "grupos de milicias respaldados por Irán".



El último ataque tuvo lugar el jueves en la región autónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, y no causó "ninguna víctima", aunque sí "algunos daños menores a la infraestructura", declaró a la prensa el portavoz del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder.



(Puede leer: 'La ocupación israelí asfixia a Palestina en todo sentido': embajador palestino).



Desde el 17 de octubre, "las fuerzas estadounidenses y de la coalición han sido atacadas al menos 12 veces distintas en Irak (y) cuatro veces distintas en Siria", dijo Ryder, aludiendo a la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico.



Las operaciones se llevaron a cabo con "una combinación de drones de ataque unidireccionales y cohetes", señaló.



"Sabemos que se trata de grupos de milicias respaldados por Irán y, por supuesto, hacemos responsable a Irán de estos grupos", declaró Ryder respecto a los autores de las acciones.



Estados Unidos dispone en Irak de unos 2.500 soldados y de alrededor de 900 en

Siria. Los ataques contra las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente han aumentado en el contexto de los nuevos enfrentamientos entre Israel y la organización palestina Hamás, iniciados el 7 de octubre.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con información de AFP y EFE

Más noticias en EL TIEMPO