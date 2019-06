¿En qué consiste el programa de enriquecimiento de uranio de Irán?

Irán anunció este lunes que superará en diez días el límite permitido de almacenamiento de uranio enriquecido y advirtió que no ampliará el plazo del ultimátum que dio a la otra parte del acuerdo nuclear de 2015 para cumplir sus compromisos.

Con esta declaración, la Agencia de Energía Atómica de Irán (AEAI) cerró la puerta a cualquier tipo de esperanza de que Teherán pueda replantearse su decisión de suspender algunas de sus obligaciones nucleares.



"Hoy empieza la cuenta atrás para que las reservas superen los 300 kilos de uranio enriquecido, y dentro de 10 días, el 27 de junio, pasaremos ese límite", aseguró el portavoz de la AEAI, Behruz Kamalvandí. ¿Por qué este anuncio causa gran preocupación internacional? Este es un abecé del programa nuclear iraní.

¿Qué acordó Irán con las potencias en 2015?

El Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA por sus siglas en inglés) firmado en 2015 entre Irán, EE. UU., Rusia, China, Francia, el Reino Unido, y Alemania, limita las existencias de uranio de bajo enriquecimiento de Irán a 300 kilos de hexafluoruro de uranio enriquecido al 3,67 por ciento, o su equivalente, durante 15 años, para impedir que pueda desarrollar la bomba atómica.

¿Por qué la República Islámica comenzó a incumplir puntos del acuerdo de 2015?

Este histórico acuerdo se vio seriamente dañado desde que el año pasado EE. UU. decidió retirarse unilateralmente del pacto y volver a imponer a Irán sanciones, que el resto de firmantes (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) no han logrado por ahora contrarrestar.



Por ello, el presidente iraní, Hasan Rohaní, anunció el pasado 8 de mayo que su país dejaba de exportar los excedentes de agua pesada y uranio enriquecido y daba a la otra parte un plazo de 60 días para solventar las actuales restricciones al sistema bancario iraní y a la venta de petróleo.



Además, Rohaní advirtió de que, si la reacción no es positiva, tampoco cumplirán con el compromiso de mantener el enriquecimiento de uranio por debajo del 3,67 por ciento y completarán el reactor de agua pesada de Arak.

El portavoz de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Behrouz Kamalvandí, adviritó que dentro de 10 días la República Islámica superará los 300 kg de uranio enriquecido. Foto: Atta Kenare / AFP

¿Qué posición tienen las demás potencias sobre el acuerdo con Irán?

Tras el retiro unilateral de EE. UU., los demás Estados miembros del acuerdo (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) insisten en que no dejarán de cumplirlo y presionan a EE. UU. e Irán para que sigan adelante con sus compromisos, al alegar que esto traerá beneficios para la seguridad del mundo.

¿Por qué creció la tensión entre EE. UU. y la República Islámica?

La crisis volvió a escalar en los últimos días tras el ataque a dos buques cisterna en el golfo Pérsico, del que Washington acusó a Teherán que, por su parte, responsabilizó a EE. UU. y sus aliados en la región.



Por otro lado, las sanciones de EE. UU. también han influido en la estabilidad de Oriente Próximo ya que, como subrayó la semana pasada el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, únicamente su fin puede reducir las actuales tensiones entre ambos países en la región.

De acuerdo con, Kamalvandi a la central eléctrica de Bushehr le falta tan solo un 5 por ciento de nivel de uranio enriquecido para alcanzar su meta. Foto: Hamid Foroutan / AFP

¿Cuánto le falta a Irán para llegar a sus niveles deseados de uranio?

Sobre el nivel de enriquecimiento, el portavoz de la AEAI adelantó este lunes que superar el citado límite "no llevará mucho tiempo", tanto solo "uno o dos días", y que determinar su incremento dependerá de "las necesidades del país".



Kamalvandí explicó que la central eléctrica de Bushehr necesita por ejemplo un 5 por ciento de nivel de enriquecimiento, mientras que el reactor de investigación de Teherán requiere un 20 por ciento.

Deben tomar medidas cuanto antes porque según avancemos (en el programa nuclear) va a ser más difícil regresar a la situación original

¿Qué le queda a la Unión Europea para controlar las aspiraciones del país persa?

Una de las últimas cartas en la manga de Europa es el canal financiero Instex, que van a tratar de poner en marcha muy pronto, aunque no cubrirá las expectativas anunciadas, ya que en principio no podrá utilizarse para la compra de petróleo.



En vista de ello, Irán considera que ha tenido mucha paciencia, pues dio un año a Europa para lanzar mecanismos que permitan el comercio con Irán, y en vista de ello el portavoz nuclear insistió en que no van a ampliar la citada moratoria de 60 días.



"Deben tomar medidas cuanto antes porque según avancemos (en el programa nuclear) va a ser más difícil regresar a la situación original" estipulada por el JCPOA, que limita el programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, aseveró Kamalvandí.



Efe y Reuters