'Israel ha cerrado las puertas a solución pacífica del conflicto': embajador palestino

Israel declaró este sábado el estado de guerra tras el ataque de milicias palestinas de la Franja de Gaza, lideradas por el movimiento islamista Hamás, que lanzaron miles de cohetes contra ciudades israelíes e infiltraron el territorio, en un ataque sorpresa y sin precedentes.



El ataque desencadenó bombardeos israelíes de represalia en Gaza y desató una escalada bélica que dejaba, en la noche del sábado, más de 400 muertos entre ambos bandos.

EL TIEMPO habló con Raouf Almalki, embajador palestino en Colombia, sobre la reciente escalada y lo que viene tras los ataques de este sábado.

-Hamás reivindicó este ataque sin precedentes contra la seguridad israelí. ¿Cuál es su postura frente a la situación que se desató este sábado?



La posición palestina está muy clara en que esta situación es responsabilidad total del Estado de Israel, que ha aniquilado y anulado totalmente la solución de dos Estados y la creación de un Estado palestino a través de sus continuas políticas criminales en contra del pueblo palestino.



La colonización, la ocupación desde el año 67 hasta hoy en día, la anexión sobre el terreno de Cisjordania y la anexión de Jerusalén, el muro de separación, el bloqueo sobre la ciudad de Gaza, las incursiones en la mezquita de Al-Aqsa, los asesinatos, la demolición de casas, la confiscación de tierras, todo este sistema de apartheid que ha creado Israel ha cerrado toda puerta a una solución pacífica del conflicto y es lo que ha creado el terreno para que haya una explosión de parte de un sector palestino en contra de esta situación.



Vehículos ardiendo en llamas tras bombardeos lanzados desde la franja de Gaza. Foto: EFE

Palestina lo ha advertido muchísimas veces. La última fue en Naciones Unidas, en la Asamblea General, donde nuestro Presidente volvió a pedir la atención de la comunidad internacional sobre la situación de Palestina: 75 años de sufrimiento, desplazamiento, y donde vemos desvanecer esa solución de dos Estados, donde vemos que más y más colonos judíos se están estableciendo cada día ilegalmente en territorio palestino ocupado y la comunidad internacional no toma ninguna medida en contra de Israel, que no acata ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas. Esto es lo que crea situaciones de violencia como esta.

-¿Cómo califican la respuesta del gobierno de Benjamin Netanyahu en Israel tras los ataques? El primer ministro afirmó que están en guerra y ordenó la Operación Espadas de Hierro y una movilización de reservistas...



Israel desde siempre, se creó con base de violencia en una limpieza étnica en contra de la población palestina. Usó la fuerza para establecerse sobre el territorio palestino ocupado. Hasta el momento, Israel sigue creyendo que si la fuerza no consigue la capitulación del pueblo palestino entonces es necesaria todavía aún más fuerza, pero no se ha dado cuenta de que a través de todos estos años, 75 años de ocupación, de Apartheid, etcétera, el pueblo palestino sigue luchando por sus derechos y que este no es el camino.



El camino no es la violencia, el camino no es la guerra. Israel siempre ha declarado la guerra en contra del pueblo palestino. Usted puede ver en las noticias todos los días cómo Israel asesina a diario a gente, civiles, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos y palestinos sin ninguna razón.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Foto: AFP

Lo que le decimos a Israel es que más víctimas civiles palestinas, que han sido muchísimas a través de los años, no van a terminar el problema. El problema sólo se termina cuando se acabe la ocupación de Israel y se ponga fin a esa colonización que ha estado practicando a lo largo de los años.

-¿Por qué esta escalada de violencia sin precedentes puede ser una situación de alerta para la región (Medio Oriente) pero también para el mundo?



Eso es lo que está tratando de decir Israel, que ellos pueden saltar sobre los palestinos y conseguir la paz con los países árabes. La paz en Medio Oriente no puede reinar si no hay una paz con los palestinos y la paz con los palestinos se consigue solo estableciendo un Estado libre e independiente en el territorio palestino ocupado en el año 67.



Y esta situación puede escalar aún más y llegar a ser una guerra regional y eso es lo que el mundo no quiere ver, más ahora con la crisis del petróleo y la crisis en Ucrania. El mundo no quiere ver más guerras, pero no le está poniendo límites a Israel y a su aspiración de anexar todo el territorio palestino y aniquilar totalmente al pueblo palestino y su derecho a la libre autodeterminación.



Una columna de humo se eleva por encima de los edificios durante un ataque israelí en la ciudad de Gaza. Foto: AFP

-Qué pasos darán ahora los palestinos tras los ataques de este sábado? ¿Qué va a pasar a partir de ahora?



Ojalá que lo que está pasando sea un motivo para que el mundo entero se dé cuenta de la gravedad de la situación. Nosotros esperamos que el llamado que hizo el presidente Gustavo Petro y que están haciendo ahora otros países como Brasil para convocar una conferencia internacional de Paz funcione. Israel tiene que ser miembro y tiene que acatar todo lo que diga esa conferencia siguiendo las líneas del derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas.



Esta es la única solución que actualmente hay, porque el tiempo se nos está agotando y cada día vemos menos posible la creación de un Estado Palestino y así menos posibilidad de que haya paz en esa zona de Medio Oriente tan importante para la paz mundial.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO