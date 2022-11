Por quinta vez en algo más de 40 meses, los israelíes vuelven este 1° de noviembre a las urnas bajo un ambiente de expectativa sobre si el país podrá formar una coalición de Gobierno o si habrá una sexta elección en pocos meses.



(Lea aquí: Las 10 claves de las quintas elecciones en Israel en menos de cuatro años)



La votación prevé la conformación de un nuevo Parlamento (Kneset) y de su composición emergerá la figura de un nuevo Primer Ministro. Lo conseguirá quien logre formar una coalición que tenga 61 asientos en el Legislativo: la mitad más uno de los escaños.



(Vea también: Ante cambio climático, Israel quiere ser líder de la agricultura en el desierto)

El problema es que, según las encuestas, no parece claro que esta vez el resultado vaya a ser diferente de varias de las elecciones de los últimos años. Es decir, que se rompa el estancamiento de casi empate que persiste en el Kneset.



Y bajo este clima político, los israelíes también acuden a las urnas bajo el fantasma de los galopantes costos de vida en el país, un tema que cuatro de cada diez electores consideran determinante para decidirse por un candidato.



Israel es el séptimo país más caro del mundo -por delante de Japón, Singapur, Hong Kong, Canadá o Dinamarca-, según la base de datos global Numbeo sobre coste de vida; y un informe del Instituto para la Democracia de Israel (IDI) indicó el mes pasado que los precios son un 40 % más caros que en la zona euro y un 17 % más que en Estados Unidos



Le siguen la identidad del líder de cada partido (24 %), la postura de la formación en asuntos de religión y Estado (14 %) o su posicionamiento respecto a cuestiones de seguridad y política exterior (11 %).



En opinión de Rina Matzliah, cronista de temas políticos internos en el Canal 12 de la televisión israelí, el bloque de derecha y los religiosos ven al ex primer ministro y hoy jefe de la oposición Benjamin Netanyahu como su líder indiscutido y “no aceptarán ir a nuevas elecciones y optarán por promover su abandono de la política”. Si eso sucede, todo el mapa político puede cambiar.



Según el último sondeo antes de las elecciones, presentado el viernes por la noche, el bloque de Netanyahu obtendría 60 escaños; la coalición actual, 56 y el partido árabe Hadash-Ta´al, cuatro curules, el cual no sería parte de ninguna coalición pero podría apoyar desde afuera.

Facebook Twitter Linkedin

El ex primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN

Los candidatos

De acuerdo con las encuestas, podrían resultar electos unos 10 partidos de los numerosos que se presentan, aunque algunos podrían caer debajo del mínimo requerido y quedar por fuera. Los riesgos en este sentido se dan para ambas partes, lo que se traduciría en votos desperdiciados que pueden resultar determinantes en la división final entre los dos bloques enfrentados: el que hoy es Gobierno y la oposición.



Tres de los jefes de partidos son candidatos a Primer Ministro: el actual jefe de gobierno, Yair Lapid; el actual jefe de la oposición, Benjamin Netanyahu y el actual ministro de Defensa, Beni Gantz.



Es la primera vez que Lapid se presenta a unos comicios desde la posición de Primer Ministro a la que accedió al cumplir su antecesor Naftali Bennett el pacto de rotación entre ambos.



El actual mandatario está en el cargo desde hace meses y está convencido que su victoria sería una apuesta por un mejor futuro. Gran parte de los carteles de la campaña electoral hacen un sencillo juego de palabras con el nombre de su propio partido Yesh Atid, que significa “hay futuro”. Ese es, sin duda, su mensaje.



En una entrevista concedida al periodista Nahum Barnea de Yediot Aharonot, Lapid declaró que llamaría esto “una elección entre el pasado y el futuro”, agregando que “puede que otros lo llamen entre moderados y extremos”.



Su referencia es claramente al bloque que encabeza el ex primer ministro Netanyahu, aliado con el sionismo religioso y los partidos ultraortodoxos, y al que sus críticos presentan como de posturas tan conservadoras en temas como religión y Estado y el conflicto con los palestinos, quienes lo consideran peligroso.



Casi de más está decir que quienes apoyan a ese bloque consideran que un nuevo gobierno como el actual es peligroso y nocivo para Israel. Netanyahu y sus aliados presentan a Lapid como “flojo, débil, irresponsable”.



Por su parte, Gantz considera que, aunque los sondeos lo ponen por detrás de Lapid, únicamente él podrá formar coalición. A Lapid parecería que el bloque opositor lo detesta y lo considera inaceptable. Gantz probablemente tenga más capacidad de maniobra para acercarse a los ultraortodoxos. Pero su desempeño en los sondeos es mucho menor que el del actual ‘premier’.

Facebook Twitter Linkedin

Yair Lapid y Naftali Bennett se unen contra Netanyahu Foto: Efe

Votando según la identidad

Todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho a voto independientemente de su religión, origen o afiliación comunitaria. Y en la contienda política participan partidos de derecha, centro e izquierda con sus distintos matices religiosos.



Lo cierto es que Israel va a las urnas dividido por sectores y polarizado políticamente. El otrora presidente del Estado Reuven Rivlin lo llamó en su momento “el Israel de las tribus”, en referencia a los distintos sectores que componen la ciudadanía: laicos, religiosos nacionales, ultraortodoxos y árabes.



Según el filósofo político y pensar Micah Goodman, en lo que se refiere a la población judía -la amplia mayoría del país- mucho depende de la forma en que cada uno percibe su propia identidad: si pone énfasis en su condición judía o en su condición de israelí. Goodman sostiene que esa identidad determina en gran medida la forma de votar.



Un elemento que incidirá sobremanera en el resultado es el porcentaje de votación de la ciudadanía árabe, aún muy incierto. Si es muy bajo, podría darse una situación histórica en la que un partido árabe desaparezca del parlamento. El otro escenario es que haga parte de la coalición de gobierno, como ocurre ahora.

Facebook Twitter Linkedin

Israelíes ultranacionalistas ondean su bandera nacional frente a la Puerta de Damasco. Foto: RONALDO SCHEMIDT. AFP

Ideología y radicalización

Es interesante que justamente en un momento en que se recrudece el terrorismo y la población israelí se siente expuesta ante una intensificación de la violencia, el tema del conflicto con los palestinos está lejos de ser el central en la discusión interna.



En cuanto al tema palestino, aún hay distintas propuestas sobre cómo abordar este asunto. Unos quieren anexar territorios y otros quieren un Estado palestino independiente. Pero en muchas cosas, la ciudadanía israelí en general se ha acercado a algo intermedio.



El analista Ben Dror Yemini de Yediot Aharonot sostiene que “la izquierda es ciega al no darse cuenta de las posturas palestinas que nunca aceptan las fórmulas de soluciones y la derecha lo es al no ver que si se anexan territorios se destina a Israel a ser un Estado binacional”. Pero en general, hay más gente en el medio.



Por otro lado, también se ha agudizado la polarización en la discusión entre ambas partes del pueblo. Entre quienes apoyan la actual coalición y quienes están del lado de la oposición. Esto deriva más que nada de la polémica sobre la figura de Netanyahu, la cual determinará la división en el mapa político israelí.



Y la discusión es casi propia de una grieta. “La discusión ideológica es menor que antes, pero el calor de la discusión entre sectores es mucho mayor que antes”, asegura Micah Goodman.



Lo apasionado de la discusión entre los bloques gira en torno a lo que suele presentarse como el tema central que determina cómo vota cada uno: a favor o en contra de Netanyahu.



Sus seguidores indiscutidos lo consideran el “mago” o el “rey”, inclusive a pesar de que ya van varias elecciones en que no logra formar gobierno. Sus críticos se dividen entre quienes consideran que por estar en juicio por sospechas de corrupción es indebido que se postule pese a que la ley no se lo prohíbe a menos que sea declarado culpable.



Hay otros que simplemente discrepan con sus posturas y quienes sostienen que en los últimos años ha optado por preferir sus intereses personales sobre los nacionales.

Israel va a las urnas dividido por sectores y polarizado políticamente FACEBOOK

TWITTER

Pero en medio de esta discusión sobre “Bibi sí o no” hay otra más profunda que deriva, por cierto, de las alianzas que cada una de las partes puede hacer. Se trata, dicen algunos, sobre una discusión sobre el tipo de país que será Israel.



El bloque Netanyahu será ultraconservador y si forma gobierno probablemente sería el más conservador en la historia de Israel, ya que no tendría socios en el centro o la izquierda. Quien se presenta ahora como su principal socio, el Sionismo Religioso, incluye figuras que plantean posturas homofóbicas e ideas polémicas respecto a cómo limitar al sistema judicial.



El otro lado es percibido como un bloque más liberal que incluye partidos de centro y de izquierda. Este se presenta como el bloque de “esperanza de cambio”, mientras que la oposición lo presenta como una catástrofe para el país si continúa en el gobierno.

De fondo hay una gran mutua demonización.



La pregunta es si después de las elecciones algo cambiará y los dos grandes partidos: Likud, de Netanyahu, y Yes Atid, de Lapid aceptarán acercarse para formar un gobierno de unidad nacional. El pueblo, al parecer, lo precisa. Pero hoy parece impensable.



JANA BERIS

PARA EL TIEMPO

JERUSALÉN