Yasmine Mohammed tenía 6 años cuando comenzó a ser azotada en las plantas de los pies: era el único lugar de su cuerpo que no dejaba heridas expuestas. Sucedía toda vez que fracasaba en memorizar correctamente los suras (capítulos) del Corán que su padrastro le exigía recitar a la perfección.



Los llantos desgarrados y las súplicas a su madre nunca evitaron el castigo; el consuelo que toda niña esperaba de su madre nunca llegó. Por el contrario, bastaba apenas con que esa niña “que no aprendía a callar” cuestionara algo para que su madre y su padrastro la amenazaran con quemarse en el infierno.



(Siga leyendo: Abaya, vestido islámico que Francia prohibió que las niñas lleven en las escuelas)

A los 9 años fue obligada a usar el velo islámico –el hiyab–, y aquellos primeros latigazos y golpes fueron el comienzo de un largo calvario. Sin embargo, ella transformó una vida de sometimiento y abuso en un proceso de liberación que hoy se refleja en su libro Sin velo. Cómo el progresismo legitima al islam radical.



El texto es mucho más que un testimonio personal, valiente y espeluznante, de lo que deben atravesar millones de mujeres criadas en hogares musulmanes tradicionales en distintos países del mundo, incluidas las democracias occidentales, laicas y seculares que tienen comunidades musulmanas. Es también una crítica al progresismo y la izquierda que con sus silencios o argumentos apalancados en “el respeto a la diversidad cultural y religiosa” y “en contra del racismo” avalan el padecimiento de las mujeres musulmanas que viven bajo estas tiranías cotidianas y sofocantes.



“Cuando las personas que viven en países libres eligen no hablar por estas personas que simplemente no pueden hablar, es una verdadera vergüenza para la humanidad”, dice Mohammed a La Nación.



Su historia podría haber sucedido en Irán, en Arabia Saudita o en cualquier país regido por la ley islámica. Pero transcurrió en Canadá, el lugar en el que la autora nació y se crió. Acompañada por un maestro de su escuela que le inspiraba confianza, a sus 13 años, Mohammed se animó a hacer la denuncia frente a las autoridades. Su maestro creyó que la enviarían a un lugar seguro, pero el juez la devolvió a sus maltratadores en nombre del respeto cultural y la tradición religiosa familiar.



(Le puede interesar: La ideología 'puritana' que está conquistando a jóvenes en Indonesia)



A los 20 años llegó el matrimonio forzado con un hombre que la violó sistemáticamente hasta que fue detenido, no por la violencia machista sino porque se descubrió que, como miembro de Al Qaeda, había sido uno de los terroristas involucrados en los atentados del 11-S en Estados Unidos. Ya había tenido una hija con él. Y cuando la madre de Mohammed le dijo que esa niña que acababa de nacer iba a ser mutilada genitalmente, Mohammed supo que era hora de planificar su fuga del infierno. “No había manera de permitirles que le hicieran eso a ella”, recuerda. Apenas pudo, huyó a otra ciudad y, aunque rompió para siempre con su familia, convivió con el terror a las represalias y a que su hija fuera secuestrada durante años.



Gracias a una pudo inscribirse en la Universidad de Columbia Británica y hoy, como educadora y activista de derechos humanos, es una de las voces más potentes en este tema, da conferencias por el mundo e impulsa campañas en contra del uso velo integral (#NoHijabDay), el derecho de las mujeres musulmanas a hablar (#LetUsTalk) y distintos tipos de acciones que brindan apoyo a todo aquel que atraviesa o deja atrás la sumisión y la opresión.



Mohammed volvió a casarse con un hombre que la acompañó en este largo proceso personal y tuvo una segunda hija. “Ver a mis hijas crecer libres y felices, darles todas las oportunidades que quieran e incluso las que ni siquiera imaginan que desean es una parte fundamental de mi sanación personal, que todavía está en curso. Y creo que lo estará siempre”.

¿Cómo describiría el fundamentalismo islámico y la opresión que ejerce, especialmente sobre niñas y mujeres?

Lo que la religión enseña y demanda no es necesariamente la manera en la que los millones de musulmanes actúan, porque no siempre siguen su religión literalmente. No todos son fundamentalistas. Las situaciones de mujeres y niñas varían según la vida de cada una: quiénes son, cómo son sus familias, cómo es el país en el que viven. Pero si nos enfocamos en la religión en sí y lo que enseña, te puedo contestar muy claramente: hay instrucciones para los hombres sobre cómo deben actuar con las mujeres. Uno de los versos del profeta, el 4:34, dice que los hombres son responsables de las mujeres, son sus guardianes y su responsabilidad es controlarlas. “Son los protectores y mantenedores de las mujeres, porque Dios ha hecho que uno de ellos supere al otro”. Si los hombres advierten desobediencia o arrogancia por parte de sus esposas, ellos deben reprimir; y si la mujer se niega a escuchar y a someterse ante su marido, él debería echarla de la cama matrimonial y, si aun así ella se niega, él debería pegarle hasta que ella escuche. Hay versos del profeta que dicen que las mujeres son menos inteligentes que los hombres, que van a llenar el infierno y nunca van a ser líderes porque nadie liderado por las mujeres va a ser exitoso. En el islam, básicamente, los hombres son los superiores y las mujeres son las subordinadas.

¿En qué aspectos de la vida cotidiana se refleja esto?

En el tribunal de justicia, por ejemplo, mientras un hombre es requerido como testigo, son dos las mujeres requeridas como testigo. Es decir que dos mujeres equivalen a un hombre, porque las mujeres no son de fiar. En la ley de herencia, los hombres tienen 100 por ciento, y la mujer tiene el 50 por ciento, a pesar de que podrían ser hermano y hermana. En Irán se puede ver que las mujeres son encarceladas porque no usan el hijab. O son asesinadas porque no tienen el derecho a viajar solas. Lo mismo ocurre en Arabia Saudita, donde las mujeres no tienen acceso a sus propios pasaportes, no pueden tener registro de conducir, una cuenta en el banco, trabajo o educación sin la aprobación de un hombre. Hay una idea de posesión, que empieza por parte del padre y luego pasa al esposo. Si se divorcia o si el esposo muere, la posesión vuelve a ser del padre; pero si el padre está muerto, la posesión va al hermano.

Cuáles son las lecturas que Occidente construyó alrededor de este tema que no se corresp

reo que el malentendido principal es que Occidente cree que el islam es una religión exótica, llena de curiosidades culturales. El judaísmo, el cristianismo y el islam son tres religiones muy similares en muchos aspectos. El cristianismo, por ejemplo, está muy cómodo criticando la homofobia y la misoginia en la cristiandad, pero se rehúsa a ver lo que pasa en el islam: nadie quiere hablar sobre el hecho de que en los países mayormente musulmanes se ejecutan a personas por ser homosexuales. Mencioné a Arabia Saudita e Irán, pero podría mencionar muchos países más en los que las mujeres son obligadas a casarse con sus violadores, tienen que aceptar violencia doméstica, no pueden tener acceso a sus hijos en un divorcio y se ven obligadas a la mutilación genital femenina. La lista es interminable.

Lo que suele escucharse, en nombre ‘del respeto y la diversidad cultural’, es que ellos eligen vivir en esa cultura y que es la suya...



Pero no es así. Estas personas son obligadas y forzadas a vivir bajo este régimen teocrático. De la misma manera que tú odiarías vivir bajo un régimen teocrático cristiano, ellos odian vivir bajo un régimen teocrático islámico. Pero tienen mucho miedo: las noticias muestran lo que pasa en Irán. Esto es lo que pasa cuando intentas defenderte a ti mismo bajo una teocracia como esta. Las personas lo aceptan porque quieren seguir con vida y que sus hijos estén a salvo. No lo aceptan felizmente porque lo quieren. Viven bajo una tiranía.

¿Por qué el progresismo condena la persecución a las minorías sexuales y religiosas y la violencia sobre mujeres y niños en las democracias occidentales y no hace lo mismo no ya con los países musulmanes, sino con países occidentales con comunidades musulmanas que mantienen estas prácticas?



Creo que tiene que ver con confundir racismo con crítica de la religión. Cuando las personas critican el islam lo hacen por ser una religión misógina, violenta, antisemita y homofóbica. Eso no quiere decir que están criticando a los somalíes por ser negros o a los de Arabia Saudita por ser árabes. No tiene que ver con el color de la piel o la etnicidad: tiene que ver con la religión que está dominando y que es autoritaria. Eso es lo que se critica. Y la verdad es que la mayoría de las personas que viven en un país mayormente musulmán sufren bajo esta ideología. En Arabia Saudita un hombre recibió latigazos públicamente y fue encarcelado 10 años por haber tenido un blog en donde hablaba de liberalismo. En Bangladés, un hombre escribió un libro sobre el liberalismo y la libertad y cuando fue a la feria donde vendían su libro, fue asesinado con machetes en la calle. Eso es lo que pasa cuando tratas de hacerte escuchar en estos países (…) Para nosotros, que vivimos en el mundo libre, criticarlo es nuestra responsabilidad porque ellos no pueden hacerlo. Entonces, cuando las personas que viven en países libres eligen no hablar por estas personas que simplemente no pueden hablar, eso es una verdadera vergüenza para la humanidad.



(Además: Irán: los interrogantes del supuesto fin de la Policía de la moral

William Moreno Hernández (*)

¿Qué simboliza el velo y cómo impacta su uso obligatorio en las vidas de las niñas y mujeres?



l hijab es una herramienta de la misoginia. Es usado para controlar a las mujeres. Es usado para recordarles a las mujeres que son subordinadas. El hijab es puesto en niñas pequeñas como una perpetuación de la cultura de la violación. Les dice a las niñas pequeñas que, si no quieren que ningún hombre las ataque, las acose o las viole, se tienen que tapar apropiadamente. Porque de no ser así, los hombres te van a hacer eso y va a ser tu culpa. Ese es el juicio que se les hace a las mujeres que no usan el hijab.

¿Cree que a partir de la muerte de Masha Amini en Irán hace un año y las protestas que se desataron algo nuevo se está cocinando? ¿Una nueva era?



Todas las mujeres del mundo están mirando lo que pasa en Irán y algo está cambiando. Creo que las mujeres de Irán hicieron escuchar su mensaje de una manera increíble. Estas mujeres que quemaron sus hijabs en frente a los hombres y las autoridades son asesinadas mientras pelean por su libertad y aun así hay un movimiento que sigue luchando. Creo que hoy en día hay un cambio.

¿Cómo vivió la escritura de este libro en el que tuvo que desenterrar recuerdos tan desgarradores?

(Un largo suspiro antecede su respuesta.) Escribir el libro fue lo más difícil que hice en mi vida porque siempre escondo esos recuerdos y pensamientos; simplemente tratas de seguir adelante con tu vida. Así que sentarme a escribir y abrir esas heridas casi me mata. Fue psicológica y físicamente traumático. Estuve en un lugar muy oscuro, tuve pensamientos suicidas, tuve agorafobia. Pero de alguna forma muy extraña escribirlo me salvó la vida, porque todos esos pensamientos, recuerdos y sentimientos estaban en mi cuerpo y me estaban enfermando físicamente. No solo me ayudó personalmente, sino que, más importante, miles de personas de distintas partes del mundo me contactaron y me contaron que el libro los ayudó a ellos. Valió la pena.

Usted rompió con su familia y el mundo religioso conservador en el que se crio y denuncia el mundo de progresismo ilustrado al que se acercó. ¿Hay en esto una forma de orfandad? ¿Es un grito de libertad?



Son las dos cosas. Es un grito de libertad y todas nos sentimos huérfanas en esta travesía. Pero nos apoyamos mutuamente. Participo en cientos de grupos de WhatsApp, comunidades en todas las redes sociales en donde nos celebramos las unas a las otras, nos honramos, nos apoyamos y escuchamos nuestras historias. Teníamos la esperanza de que las feministas occidentales reconozcan nuestra lucha y nos apoyen. Al principio, pensábamos que les importábamos a mujeres como Michelle Obama y Oprah Winfrey, que hablan frente a las grandes audiencias de hermandad, sororidad, equidad, feminismo. Y nos damos cuenta de que no es así, de que no están interesadas, que no les importamos.

¿Qué sintió el día que su madre le dijo que su hija debía ser mutilada genitalmente?

Hubiera hecho cualquier cosa para protegerla (…) Escuchaba a mi mamá hablar con el hombre con el que me obligó a casarme y decían que mi hija tendría que tener entre 5 y 6 años para que eso pudiera pasar. Al principio sentí terror, pero luego me tranquilicé porque sabía que tenía unos años por delante para poder escapar.

¿Qué le diría hoy a esa niña maltratada que fue usted en su infancia?

(Mohammed hace un largo silencio. Apenas puede sobreponerse a las lágrimas para responder.) Durante mi infancia siempre soñé y deseé que alguien fuerte viniera al rescate, viniera a salvarme, a protegerme. Y nunca sucedió. Querría volver a esa niña pequeña y decirle: ‘Tú vas a ser la persona fuerte que va a protegerte, tú serás la persona que te salvarás a ti misma’. Me gustaría que sepa que ella tiene el poder dentro suyo, que cuanto antes lo sepa, antes podrá usar ese poder y ser su propia salvadora.



ASTRID PIKIELNY

Para LA NACIÓN (Argentina) - GDA

Otras noticias A Fondo