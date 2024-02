El número de muertos en la Franja de Gaza alcanza más de 28 mil tras 135 días de guerra

Un total de 28.985 personas han muerto en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde el estallido de la guerra el 7 de octubre del año pasado, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.



(También: Ataques en Gaza: crece el temor por los pacientes de un hospital asaltado por Israel).

Según datos del Ministerio, controlado por el grupo islamista Hamás, en las últimas 24 horas al menos 127 palestinos fallecieron y 205 resultaron heridas.



"La ocupación israelí perpetró 13 matanzas contra familias de la Franja de Gaza", denunció Sanidad en un comunicado que recuerda que miles de cuerpos siguen sepultados bajo los escombros.



Asimismo, agregó que con estas últimas cifras, el número de heridos en la guerra se eleva a 68.883.



Israel declaró la guerra a Hamás tras el ataque del 7 de octubre contra Israel, en el que murieron 1.200 personas y fueron secuetradas en torno a 250.



Por otro lado, el primer ministro palestino, Mohamed Shtayeh, aseguró este domingo que es necesaria la intervención de la Unión Europea, la ONU, Estados Unidos o los países árabes para la creación del Estado palestino porque la Autoridad Palestina "no tiene un socio en Israel con quien sentarse y hablar".



"La situación es muy grave. Hay miembros en el Gobierno israelí que no nos quieren ver, ni como estado, ni tampoco como Autoridad, este es el problema, por primera vez no tenemos un socio en Israel con quien sentarnos y hablar y cuando no hay un socio, no puede haber un proceso, por eso se necesita una intervención de una tercera parte que puede ser Europa, la ONU, Estados Unidos o los países árabes que vengan con una solución", dijo Shtayeh.

Edificio dañado tras un ataque militar israelí en Nabatiyeh, sur de Líbano. Foto: EFE

En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que concluye hoy en Alemania, el primer ministro palestino dijo que "cuando la gente habla del día después, nosotros hablamos no solo del día después en Gaza sino en toda palestina".



"¿Qué sentido tiene controlar las cosas en Gaza y que la situación pueda explotar en Cisjordania?", se preguntó el político palestino en referencia a la continua presión del Gobierno israelí contra los palestinos de este territorio



En este sentido, denunció que Israel "está lanzado cuatro tipos de guerra" contra Cisjordania.



"Confiscación de tierras; 755.000 colonos judíos que viven en el territorio palestino, la mayoría colonos armados; 700 controles (militares israelíes), un muro rodeando Jerusalén que separa a palestinos de palestinos y la deducción de una cantidad sustancial de nuestros impuestos que colecta de nuestra parte", agregó Shtayeh.



POr otra parte, mostró su disposición a hablar con el grupo islamista Hamás, considerado terrorista por Israel, especialmente en la reunión de las facciones palestinas organizada por Rusia a finales de este mes.



Sin embargo, pidió a Hamás que sea "realista" y que "se alinee con las posiciones" de la Organización de la Liberación de Palestina (OLP) para reintegrarse en dicha entidad.



"Por supuesto, Hamás es una parte integral de la arena política palestina; pero para que Hamás sea miembro de la OLP, existen ciertos requisitos previos que Hamás debe aceptar", dijo Shtayeh que también insistió en que está listo a entablar conversaciones con el grupo islamista.



Las declaraciones de Shtayeh se producen un días después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, volviera a mostrar su rechazo a la creación de un Estado palestino.



"Tampoco nos rendiremos a los dictados internacionales sobre el asunto de un acuerdo futuro con los palestinos (...) El acuerdo se logrará solo a través de negociaciones directas entre las partes, sin condiciones previas. Israel, bajo mi liderazgo, seguirá oponiéndose firmemente a un reconocimiento unilateral de un estado palestino", dijo.



Para Netanyahu, el reconocimiento de un estado palestino después del ataque de Hamás el 7 de octubre, en el que murieron 1.200 personas supondría el "mayor premio al terror, que no tiene precedentes y evitará cualquier acuerdo futuro por la paz".

Columnas de humo tras un bombardeo israelí en la aldea de Shihin, en el sur del Líbano. Foto: AFP

