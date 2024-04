El Ejército de Israel retira todas sus tropas del sur de Gaza; cifra de muertos sube a 33.175

El Ejército israelí retiró anoche a todas sus tropas terrestres del sur de la Franja de Gaza, y solo queda una brigada en el enclave, confirmó este domingo a EFE una fuente militar.

La retirada se produce después de cuatro meses de combates en la zona de Jan Yunis y cuando se cumplen seis meses del comienzo de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, donde ya han muerto 33.175 personas, la mayoría mujeres y niños.

Actualmente solo queda una brigada israelí en el enclave palestino que se ocupa de asegurar un corredor entre el sur de Israel y la costa gazatí, bloqueando el paso al norte de la Franja y facilitando las operaciones en el centro y norte del territorio.

Daños en el Hospital Al-Shifa después de una operación militar de dos semanas del ejército israelí. Foto:EFE

Las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel( dijeron que una "fuerza significativa" seguirá operando en el resto de Gaza, invadida por Israel tras el ataque de militantes del grupo islamista Hamás el 7 de octubre.

La noticia llega después de que este sábado las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) recuperasen en Jan Yunis el cuerpo sin vida del rehén israelí Elad Katzir, que había estado en manos de la Yihad Islámica.

Los médicos del Instituto de Medicina Forense identificaron el cadáver durante la noche y las autoridades informaron a la familia de Katzir, que fue secuestrado durante los ataques del 7 de octubre en el kibutz Nir Oz junto a su madre, liberada durante la tregua de siete días entre Israel y Hamás, en noviembre.

Los dos principales hospitales de esta ciudad sureña, el Al Amal y Naser, han quedado arrasados e inoperativos tras el asedio de las tropas hebreas durante estos meses bajo la tesis de que había presencia de supuestos combatientes en estos complejos.

Una niña herida recibe tratamiento tras un ataque aéreo israelí en el campamento de refugiados de Rafah, en Gaza. Foto:EFE

"Decenas de sospechosos han sido entregados al Shin Bet y a la Unidad 504 de la Dirección de Inteligencia Militar para ser interrogados más a fondo", detalló el Ejército en un comunicado el pasado 2 de abril.

Asimismo, el Ejército israelí informó este domingo que, antes de su retirada, sus unidades de combate han llevado a cabo las últimas operaciones en el barrio de Al Amal para terminar de "desmantelar la infraestructura terrorista".

En un mensaje en X, el exministro de Justicia israelí Gideon Sa'ar criticó la retirada de tropas, asegurando que "la continua disminución del tamaño de las fuerzas" israelíes en Gaza "nos ha alejado de alcanzar los objetivos de la guerra".

Los meses de encarnizados combates destruyeron entre otros a Jan Yunis, la principal localidad de la zona y ciudad natal del líder de Hamás, Yahya Sinwar.

Tras el anuncio del ejército israelí, decenas de palestinos refugiados en Rafah emprendieron el camino de vuelta a Jan Yunis a pie, en carro o en carretas, según imágenes de AFP.

La guerra ha dejado miles de desplazados internos, según la ONU, y la mayoría se refugió en Rafah, en la cerrada frontera con Egipto. La ONU calcula que cerca de 1,5 millones de palestinos se hacinan en esa localidad.

Niños palestinos en la Franja de Gaza. Foto:AFP

Entre tanto, camiones cargados con ayuda humanitaria entraron este domingo en Rafah desde Egipto. En el complejo médico Kamal Adwan de Beit Lahia, en el norte del territorio, llegaron también insumos médicos.

Las negociaciones para una tregua deben reanudarse este domingo en El Cairo. El director de la CIA estadounidense, Bill Burns, y el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman bin Al Thani, se encontrarán con los mediadores egipcios para las conversaciones indirectas entre las delegaciones de Israel y Hamás, según Al Qahera News, de Egipto.

Casa Blanca dice que el retiro parcial es un periodo de 'reposo'

El retiro parcial de Israel del sur de la Franja de Gaza es probablemente para que sus tropas puedan "reposar y reacondicionarse", más que un movimiento para una nueva operación, afirmó la Casa Blanca este domingo.

"Han estado en el terreno durante cuatro meses, lo que nos llega es que están cansados, necesitan reacondicionarse", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, al programa "This Week" de la cadena ABC, aunque subrayó que es "difícil saber exactamente qué indica esto ahora mismo".

'No habrá alto al fuego sin el regreso de rehenes': Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu que no habrá un acuerdo de tregua si no vuelven a casa los 133 rehenes que siguen en manos de Hamás, y añadió que Israel no cederá ante las "exigencias extremas" de los islamistas.

"Dejé (algo) claro a la comunidad internacional: no habrá alto el fuego sin el regreso de los secuestrados. Simplemente no sucederá", dijo Netanyahu hoy en un discurso antes de reunirse con su gabinete, y recordó que la Administración del presidente norteamericano, Joe Biden, comparte su misma opinión.

Protestas en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu. Foto:AFP

Añadió que Israel no se opone a un acuerdo de tregua y culpó a Hamás de "exigencias extremas" cuyo objetivo es poner fin a la guerra "para garantizar su supervivencia, su rehabilitación, (y) su capacidad de poner en peligro" a los ciudadanos y soldados israelíes de nuevo.

"Ceder a las exigencias de Hamás le permitirá intentar repetir una y otra vez los crímenes del 7 de octubre, como prometió hacer", dijo, pidió presión internacional contra Hamás y no contra Israel.

Esta misma noche hay convocada una manifestación antigubernamental multitudinaria en Jerusalén, en la que no solo participarán activistas sino también algunos de los familiares de los cautivos, que culpan a Netanyahu de estar más preocupado por su supervivencia política que por devolver a los suyos a casa.

"Ciudadanos de Israel, no hay guerra más justa que esta y estamos decididos a terminarla con una victoria total", dijo Netanyahu, además de enumerar los tres objetivos que repite desde octubre: devolver a los secuestrados, eliminar a Hamás en toda la Franja de Gaza, "incluida Rafah", y garantizar que Gaza "ya no representa una amenaza".

Según Netanyahu, las tropas israelíes han terminado con "19 de los 24 batallones de Hamás, incluidos altos comandantes", además de haber capturado a milicianos y "purgado" el Hospital Al Shifa, el más importante de la Franja de Gaza y ahora totalmente inoperativo tras dos semanas de asedio y destrozó israelí.

"Destruimos fábricas de cohetes, armas, municiones y seguimos destruyendo sistemáticamente el subsuelo (en referencia a los túneles de Hamás). Estamos a un paso de la victoria. Pero el precio que se nos cobra es doloroso y desgarrador", dijo como balance de estos seis meses.