El Ejército israelí atacó este viernes objetivos del grupo Yihad Islámica Palestina (YIP) en la Franja de Gaza, causando la muerte de al menos dos palestinos y tras varios días de tensión en la zona desencadenados por el arresto el lunes de un alto cargo del grupo en Cisjordania ocupada.



Según un portavoz militar, el Ejército informó de "una situación especial" en la frontera y anunció el comienzo de una ofensiva contra objetivos de la YIP, que esta semana amenazó con ataques de represalia tras el arresto.

El Ministerio de Sanidad palestino, por su parte, informó de la muerte de al menos dos palestinos y agregó que otros 19 resultaron heridos por el ataque. El Ejército informó que dio por comenzada la Operación Despertar del Alba contra el grupo palestino, con el cual desde hace varios días negocia a través de la mediación de Egipto, Catar y las Naciones Unidas para evitar un repunte de violencia.



La tensión comenzó el lunes por la noche cuando tropas israelíes arrestaron a Basem Saadi, importante líder del grupo en Cisjordania, en el campo de refugiados de la ciudad de Yenín.



Horas después, Israel decretó el cierre de los pasos fronterizos con Gaza por temor a un ataque de represalia, así como de múltiples carreteras en las comunidades israelíes colindantes con el enclave.



Israel lanzó ataque en Gaza Foto: MAHMUD HAMS / AFP



En los últimos días, además, el primer ministro israelí, Yair Lapid, mantuvo múltiples encuentros con altos cargos de Defensa para prepararse para un eventual ataque del grupo palestino, que sin embargo no ocurrió.



Tras la ofensiva de hoy contra objetivos de la YIP en Gaza, el Ejército decretó la interrupción de casi todas las actividades en las comunidades cercanas a la frontera y estableció múltiples medidas de protección en zonas aledañas pero no tan cercanas. "A nuestros enemigos, y específicamente a los líderes de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina, me gustaría decirles: se les acabó el tiempo.



La amenaza se eliminará de una forma u otra", dijo hoy el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, previo al ataque. "El Estado de Israel y su Ejército continuarán sus operaciones, sabiendo la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros: defender a las comunidades y ciudadanos del sur de Israel. Y para defender a los ciudadanos de todo el Estado de Israel", agregó Gantz.



"No buscamos el conflicto, pero no dudaremos en defender a nuestros ciudadanos, si es necesario", cerró.

EFE

