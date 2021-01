Arrestaron a chef por hacer ‘cupcakes’ con forma de penes y vaginas

Una chef de repostería fue arrestada por hacer ‘cupcakes’ con forma de penes y vaginas de decoración para una fiesta de cumpleaños privada.



El insólito caso ocurrió en El Cairo, ciudad capital de Egipto, en donde las autoridades suelen imponer duros controles sobre la moral pública. Estos en la mayoría de ocasiones suelen apuntar a las mujeres.



El evento se llevó a cabo en el Gezira Sporting Club, un club deportivo ubicado en un barrio de estrato alto de la capital egipcia.



(Lea también: Sorprenden a jóvenes ‘cazando’ palomas en Cali para poder comer).

Los asistentes compartieron en sus redes sociales las fotos de los ‘cupcakes’ con adornos de partes íntimas. Esta fue la evidencia que usaron las fuerzas de seguridad egipcias para arrestar a la pastelera en su hogar. Dieron con su paradero gracias a las declaraciones de los testigos presenciales de la fiesta.



(Le puede interesar: Arrestan a madre que mandó a su hija, de 3 años, sola en un taxi).

Las imágenes de los 'cupcakes' se distribuyeron en redes sociales. Foto: Twitter

De acuerdo con el medio egipcio ‘Al Masry Al Youm’, la cocinera estaba llorando cuando ingresó a la Fiscalía, donde fue interrogada. En su declaración aseguró que los clientes del club “vinieron a mi tienda y me entregaron fotografías de genitales, y me pidieron pasteles en estas formas”.



Aunque la chef fue puesta en libertad, tuvo que pagar una fianza por 5.000 libras egipcias, aproximadamente un millón 100 mil pesos colombianos.



El caso, llevado por el Tribunal de Delitos Menores de El Cairo, fue ampliamente cubierto por medios locales. ‘Al Ahram’, el periódico estatal más grande de Egipto, describió los pequeños pasteles como “formas indecentes e inmorales”.



Figuras políticas egipcias también se pronunciaron al respecto, mostrando indignación. Por ejemplo, el ministro de Juventud y Deportes de Egipto, Dr. Ashraf Sobhy, dijo que formaría un comité para investigar el incidente y castigar a los involucrados.



Por otro lado, Timothy E Kaldas, del Instituto Tahrir de Políticas para el Medio Oriente, dijo en un artículo publicado por el medio británico ‘The Guardian’ que este no es un caso sobre “la prohibición de la sexualidad en la esfera pública”, sino sobre “la restricción de la sexualidad que está fuera del control de los hombres”.



(Le recomendamos leer: Devolvió $800.000 que encontró y la ‘recompensaron’ con $300 millones).

Aunque la chef fue puesta en libertad, tuvo que pagar una fianza de 5.000 libras egipcias. Foto: Twitter

Más casos

Este no es el único caso sobre arrestos por supuestamente violar la moral pública que se ha presentado recientemente en Egipto.



La chef fue interrogada por el mismo tribunal de delitos menores que juzgó a la actriz egipcia Rania Youssef luego de que hablara sobre su físico durante un programa de televisión. Fue acusada por cargos de “desacato al Islam y violación de los valores familiares egipcios”.



El año pasado, dos influencers egipcias fueron condenadas a dos años de cárcel y una multa de 18.730 dólares (alrededor de 69 millones de pesos colombianos) por ‘incitar al libertinaje’ y ‘ofender los valores familiares’ con sus publicaciones en TikTok.



Las 'tiktokers' Haneen Hossam, de 20 años, y Mawada al Adham, de 22 años, fueron señaladas por las autoridades egipcias por usar sus redes sociales para mandar mensajes erróneos en contra de los valores morales de la comunidad egipcia.



(Lea también: Polémica por masivo sepelio de mototaxista asesinado en Atlántico).

(¿Nos lee desde la app? vea aquí el video de TikTok de una de las influenciadoras).



Además, en junio del año pasado, la famosa bailarina del vientre Sama El Masry fue encarcelada durante tres años y multada con 300.000 libras egipcias (aproximadamente 60 millones de pesos colombianos) por violar los valores familiares y la “inmoralidad”.



(Siga leyendo: Condenan a prisión a ‘influencers’ por ‘incitar libertinaje’ en TikTok).



Tendencias EL TIEMPO