EE. UU. veta resolución del Consejo de Seguridad de ONU que pide alto el fuego en Gaza

Estados Unidos vetó este martes un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía "un alto el fuego inmediato" en Gaza, el tercer bloqueo de ese país a una iniciativa de ese tipo desde el inicio de la guerra entre su aliado Israel y el grupo islamista palestino Hamás.



"No podemos apoyar una resolución que pondría en peligro negociaciones delicadas" para alcanzar una tregua, declaró la embajadora de Washington ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield.

La resolución contó con 13 votos a favor, una abstención de Reino Unido y el voto en contra de Estados Unidos, pero no salió adelante al tener EE. UU. derecho de veto por su condición de miembro permanente (junto a Rusia, China, Francia y Reino Unido).



La iniciativa, presentada por Argelia, exigía "un alto el fuego humanitario inmediato que debía ser respetado por todas las partes".



El borrador alertaba además sobre el desplazamiento forzoso de palestinos y pedía la liberación de todos los rehenes. "El Consejo de Seguridad no puede permitirse la pasividad ante el llamamiento a un alto el fuego en Gaza", declaró Amar Bendjama, enviado argelino ante la ONU, antes de la votación del martes.



Estados Unidos bloqueó la resolución tras argumentar que interferiría en los esfuerzos del presidente Joe Biden y sus homólogos catarí y egipcio por negociar un acuerdo que permitiera la liberación de los rehenes en poder de Hamás e impulsar el suministro de ayuda a Gaza. Aunque las negociaciones, según Catar, se han estancado.



Fotografía cedida por la ONU donde se aprecia el pleno del Consejo de seguridad. Foto: EFE/ Loey Felipe / ONU

En su lugar, Estados Unidos confirmó este martes que prepara una resolución propia en el Consejo de Seguridad sobre la guerra en Gaza, en la que por primera vez pedirá un "alto al fuego", aunque precisó que será "temporal" y con condiciones.

Concretamente, ese alto el fuego se reclamará "cuando sea practicable" y estará "basado en la fórmula de que todos los rehenes (en manos de Hamás) sean liberados", según precisó la embajadora estadounidense.



En la resolución que Washington prepara -y que aún no tiene fecha de votación-, Thomas-Greenfield especificó que recogerá una condena a Hamás, porque "es hora de que este Consejo condene a Hamás".



Pero lanzó dos mensajes que recogen las preocupaciones de los palestinos: uno, que "rechaza todo desplazamiento forzoso de civiles en Gaza" y que "no puede habar reducción en el territorio de la Franja de Gaza", como algunas voces dentro de Israel han argumentado.



Y sobre la ofensiva que Israel prepara actualmente contra Rafah, última ciudad de Gaza que aún no ha sido invadida y donde se hacinan 1,7 millones de palestinos, Thomas-Greenfield dijo que "en las actuales circunstancias, un nuevo asalto armado de grandes proporciones no debe llevarse a cabo", en una nueva llamada de atención a su socio hebreo.



Así, el texto estadounidense advierte que una ofensiva terrestre en la zona provocaría "más daños a los civiles y su posterior desplazamiento, incluso potencialmente a los países vecinos, lo que tendría graves implicaciones para la paz y la seguridad regionales", según un borrador revisado por Bloomberg News.



El texto también condena los llamamientos de ministros israelíes al reasentamiento de palestinos, rechaza "cualquier intento de cambio demográfico o territorial en Gaza" y respalda una solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina.

Carros de combate israelíes cerca de la Franja de Gaza. Foto: AFP

El veto de Estados Unidos este martes ya fue criticado por Rusia y China, las dos grandes potencias que también se sientan en el Consejo de Seguridad, y que volvieron a resaltar las consecuencias que el veto de EE. UU. tiene sobre la región y sobre la misma ONU.



El embajador ruso, Vasili Nebenzia, dijo que con este tercer veto introducido, "Estados Unidos demuestra una y otra vez su desprecio por las instituciones internacionales, la diplomacia multilateral y la legalidad internacional", y esto hace que "la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU quede en entredicho".



El representante chino, Zhang Jun, dijo por su parte: "La tesis estadounidense de que la resolución del Consejo (de este martes 20 de febrero) interfiere en los esfuerzos diplomáticos es totalmente inaceptable. Dada la situación en el terreno, la constante pasividad sobre el alto el fuego no difiere en nada a dar luz verde a la continuidad de la matanza", dijo, y advirtió que esta inacción no hace sino "llevar a la región a una guerra más amplia".

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP, Efe y Bloomberg