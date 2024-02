Blinken reafirma que EE.UU. se opone a cualquier 'reocupación' de Gaza

El secretario de Estado Antony Blinken dijo que Estados Unidos se opone a una "reocupación" del énclave palestino de Gaza por parte de Israel al final del conflicto con el grupo islamista Hamás, tras el anuncio del primer ministro israelí de un plan de posguerra que prevé mantener el control del área.



(Puede leer: Un muerto y seis heridos en ataque en un asentamiento cerca de Jerusalén)

"No he visto el plan y me reservo mi juicio", declaró Blinken en una conferencia de prensa con su homóloga argentina, Diana Mondino, en Buenos Aires, donde realiza una visita relámpago. "No debe haber una reocupación israelí de Gaza, no debe reducirse el tamaño del territorio de Gaza", advirtió Blinken.

No debe haber una reocupación israelí de Gaza, no debe reducirse el tamaño del territorio de Gaza. FACEBOOK

TWITTER

Benjamín Netanyahu presentó el jueves pasado a su gabinete de Seguridad el primer plan para la "posguerra" con Hamás, el cual incluye el mantenimiento del "control de seguridad" de Israel en la Franja de Gaza y la Cisjordania ocupada, posibilidad inmediatamente rechazada por la Autoridad Palestina -que administra parcialmente ese último territorio-.



El documento, que la AFP pudo consultar el viernes pasado, recuerda en el preámbulo los objetivos del ejército israelí en Gaza: desmantelar totalmente a Hamás y la Jihad Islámica y liberar a todos los rehenes aún detenidos en manos de los islamistas.



El ejército israelí "ejercerá control de seguridad sobre toda la zona al oeste de Jordania, incluida la Franja de Gaza" para "impedir el fortalecimiento de elementos terroristas allí" y frenar "las amenazas contra Israel", subraya el documento. Israel conservará "su libertad de acción operativa en toda la Franja de Gaza, sin límite de tiempo", sostiene.



(Le podría interesar: ¿Se acerca tregua en Gaza? Palestinos creen que habrá acuerdo en los próximos días)



Un portavoz de Mahmud Abás, el presidente de la Autoridad Palestina, afirmó que el plan propuesto por Netanyahu pretende "perpetuar la ocupación israelí de los territorios palestinos e impedir la creación de un Estado palestino", algo que el gobernante israelí ya había rechazado públicamente.

Facebook Twitter Linkedin

Ataques israelíes en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP

Blinken señaló el viernes que "varios países de la región están trabajando juntos en un plan de posguerra para Gaza" y que se reunió recientemente con "socios árabes" al margen de una reunión del grupo G20 en Río y de la Conferencia de Seguridad de Múnich.



Cuando se le preguntó sobre el ataque del jueves acerca de un asentamiento judío en

Cisjordania, en el que una persona murió y otras ocho resultaron heridas, Blinken reafirmó el apoyo de Washington al derecho de Israel "a la seguridad, la autodefensa y la lucha contra el terrorismo".



(Le recomendamos: Masivo rechazo del Parlamento de Israel al reconocimiento de un estado Palestino)



Pero también reafirmó "la posición de larga data de las administraciones estadounidenses, tanto republicanas como demócratas: los nuevos asentamientos son contraproducentes para lograr una paz duradera" y también "incompatibles con el derecho internacional".



"Nuestra administración sigue oponiéndose firmemente a la expansión de los asentamientos. Desde nuestro punto de vista, esto sólo debilita -no refuerza- la seguridad de Israel", insistió.



AFP

También puede leer: