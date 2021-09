Ejército de Israel detiene a últimos dos palestinos fugados de prisión

Casi dos semanas después de la espectacular fuga de seis prisioneros

palestinos de una cárcel de alta seguridad israelí, los últimos dos prófugos fueron detenidos en Cisjordania en una operación de las fuerzas militares de Israel.



Los seis palestinos, detenidos por actos violentos contra Israel, escaparon el 6 de septiembre de la prisión de alta seguridad de Gilboa, en el norte israelí, por un túnel que excavaron bajo un lavamanos que conducía a un hoyo en el exterior de la penitenciaría.



La fuga los convirtió en héroes para los palestinos y gran parte del mundo árabe, al tiempo que se volvieron los hombres más buscados por Israel, que envió refuerzos militares y utilizó drones para localizarlos.



El fin de semana después de la impresionante fuga, las fuerzas israelíes detuvieron a cuatro de ellos en Nazaret. La mañana de este domingo, el ejército anunció en un breve comunicado la captura de los dos últimos en una operación en Yenín, en el norte de Cisjordania.

El personal de seguridad israelí buscó pruebas fuera de la prisión de Gilboa, tras la fuga de los seis prisioneros. Foto: JALAA MAREY / AFP

Los dos detenidos en esta jornada son Ayham Kamamji, de 35 años, y Munadel Infeiat, de 26, ambos integrantes de la Yihad Islámica, quienes fueron capturados en una operación conjunta con las unidades especiales antiterroristas.



Los dos hombres "están siendo interrogados", agregó el comunicado del ejército sin dar más detalles de la captura.



Procedente de Kafr Dan, cerca de Yenín, Ayman Kamamji había sido detenido en 2006 y condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de Eliahou Ashéri, un joven colono israelí.



Por su parte, Munadel Infeiat fue detenido en 2020, según la Yihad Islámica, y aguardaba su sentencia después de estar encarcelado por sus actividades como integrante del movimiento armado.



Entre los primeros capturados estaban Mahmud Ardah, también integrante de la Yihad Islámica y considerado el cerebro de la fuga, y Zakaria al Zubeidi, un exjefe del brazo armado del partido Fatah en el campamento palestino de Yenín, bastión de la rebelión armada.

"Terminado y listo", escribió en Twitter el primer ministro israelí, Naftali Bennett. "Los seis terroristas fueron capturados y devueltos a prisión, en una operación impresionante, sofisticada y rápida".



"Quisiera agradecer a las fuerzas de seguridad que trabajaron día y noche, también los sábados y festivos, para poner fin al evento", agregó Bennett.



El primer ministro de Israel, Naftali Bennett. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN

Además, el tribunal de Nazaret extendió por diez días más la detención de los primeros cuatro prisioneros, de acuerdo a un comunicado policial. No se comunicó en lo inmediato en qué prisión están recluidos los seis hombres.



Los prisioneros palestinos comenzaron en diciembre de 2020 a excavar el túnel en la cárcel, dijeron los abogados de dos de los fugados. "Mahmud (Ardah) me dijo que comenzó a excavar en diciembre, eso es lo que les ha dicho también a los investigadores israelíes", declaró su abogado Raslan Mahajana, tras visitarlo el miércoles pasado.



Los presos usaron cucharas, platos e incluso el mango de una tetera para abrir el túnel, dijo Mahajana al presentar a Ardah como el artífice de la operación, como parte de una campaña de la Yihad Islámica de apoyo a los fugados.



En redes sociales, la cuchara se impuso como un nuevo símbolo de la liberación para los palestinos, que se toman fotos con el utensilio en la mano frente a banderas palestinas.



El fenómeno se extendió más allá de los territorios palestinos, donde se esgrimen cucharas en las manifestaciones de apoyo a los prisioneros en Israel. En Kuwait, el artista Maitham Abdal esculpió un puño con el utensilio y tituló la obra "Cuchara de la libertad".



La prensa israelí también informó sobre la rocambolesca fuga y cuestionó la seguridad de la prisión de Gilboa, que está en el centro de una investigación interna. El movimiento palestino islamista Hamás, que controla la Franja de Gaza, afirmó en un comunicado de prensa que "la detención de los dos (últimos) prisioneros no cubrirá la magnitud de una victoria, que ha puesto al enemigo en su lugar natural de marioneta ridícula". Por su parte, la Yihad Islámica advirtió que "la lucha contra el enemigo continuará".



AFP

