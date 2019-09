Tras atentados en Arabia Saudí, todos lo piensan antes de atacar

De momento, Estados Unidos prefirió incrementar las sanciones contra Irán, país al que acusa de estar detrás de los atentados contra la infraestructura petrolera de Arabia Saudí -cometidos al parecer por insurgentes hutíes de Yemen- antes que optar por una alternativa armada.



Y así se lo hizo saber el secretario de Estado, Mike Pompeo, a las autoridades del reino saudí en una cumbre que se realizó en Riad este miércoles.

Sin embargo, desde Teherán las autoridades, encabezadas por su presidente, Hasán

Rohaní, mandaron tres mensajes: el primero es que no quieren una guerra en la que salgan afectados sus ciudadanos y personas inocentes. El segundo es que los ataques a Arabía Saudí, que él atribuye a los insurgentes hutíes de Yemen, son en represalia por los maltratos a los que el reino los ha sometido. Y el tercero es que a pesar de no querer entrar en un conflicto, cualquier agresión será respondido de manera contundente.



En la cumbre de Arabia Saudí, Mike Pompeo mantuvo conversaciones con sus principales autoridades encabezadas por el rey Salmán bin Abdulaziz y el príncipe y heredero al trono, Mohamed bin Salmán, quien es el que está ejerciendo el poder.

Los restos de aviones no tripulados que se dice son del ataque a la refinería de petróleo Aramco Aquaiq se exhiben durante una conferencia de prensa del Ministerio de Defensa en Riad, Arabia Saudita. Foto: Bloomberg

Aunque no estaba claro cómo Estados Unidos podría tomar represalias contra un país que está ya es objeto de un máximo de sanciones económicas, Washington buscó nuevas opciones de castigo que de momento se quedan en el plan financiero.



Otra complicación más para Estados Unidos es la posible pérdida de un aliado clave en Israel ya que el control sobre el poder de Benjamin Netanyahu parece cada vez mas precario y para mantenerse en el poder, tras las elecciones en las que se vislumbra un empate con su competidor Benny Gantz, es una negociación que podría restarle poder.



Mike Pompeo también coordinar una eventual respuesta a los citados ataques, de los que Washington y Riad responsabilizan a Teherán.



Una carta entregada en la embajada suiza de Teherán, la encargada de los intereses estadounidenses en el país persa al no existir relaciones diplomáticas, precisó que el alcance de la respuesta "no se limitará al origen de la amenaza".



La reacción de Irán será "aplastante y completa", según apuntó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Shamjaní, quien advirtió asimismo de que Irán está "preparado para sorprender a los agresores". "La política estratégica de Irán es la reducción de las tensiones y evitar cualquier conflicto mediante el dialogo -continuó Shamjaní-, pero vigilamos cualquier intento de agredir al país".

El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo (i.), en su encuentro con el príncipe saudí, Mohammed bin Salman. Foto: Jacquelyn Martin / AFP

El responsable de seguridad también afirmó que las armas del Ejercito yemení, en alusión a las fuerzas de los rebeldes hutíes, son de "diseño y fabricación propio" y no iraníes.



EE. UU. y Arabia Saudí acusan a Irán de financiar y armar a los insurgentes del Yemen, mientras que la coalición militar liderada por Riad contra los hutíes informó hace dos días de que el armamento empleado en los ataques a Aramco es iraní.



Los hutíes reivindicaron el sábado los ataques contra Aramco, que redujeron en un 50 por ciento la producción de la mayor petrolera del mundo, pero informes de inteligencia estadounidenses apuntan a que los drones no procedían del Yemen y a que se emplearon también misiles de crucero.



El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, destacó el martes que están revisando "las pruebas" y que en los próximos días se determinarán "las medidas adecuadas a adoptar". "Estados Unidos tomará cualquier medida que sea necesaria para defender a nuestro país, a nuestras tropas y a nuestros aliados en el Golfo (Pérsico)", apostilló Pence, mientras que el presidente Donald Trump anunció este miércoles un "incremento sustancial" de las sanciones contra Irán .



EE. UU. acusó además a Irán hace unos meses de varios sabotajes a petroleros y buques cisterna en el estratégico golfo Pérsico, por el que cruza una quinta parte del crudo mundial, de los que Teherán también se desvinculó.



Para garantizar la seguridad en esta zona, la Administración estadounidense trata de crear una coalición naval, a la que Arabia Saudí anunció este miércoles que se ha unido, un paso que solo puede incrementar las tensiones.

Nuestra reacción será aplastante y completa FACEBOOK

TWITTER

Tendiendo la mano a sus rivales del Pérsico, en especial a Arabia Saudí, Rohaní hizo hincapié en que Irán nunca ha sido el primero en cortar los lazos diplomáticos y está interesado en "tener buenas relaciones con todas las naciones de la región".



Riad cortó relaciones diplomáticas con Teherán en 2016 y ambos países se disputan la influencia en Oriente Medio apoyando a bandos rivales en varios conflictos, como el del Yemen.



A los crímenes de guerra cometidos en el Yemen por la coalición liderada por Riad, denunciados por numerosas ONG, aludió en esta jornada también Rohaní para defender el ataque contra Aramco de los hutíes. "Ellos (los rebeldes hutíes) no atacaron un hospital, como para que ustedes estén preocupados. Ellos no atacaron una escuela ni el bazar de Saná, atacaron un centro industrial para mandarles una advertencia", subrayó.



Rohaní, que negó de nuevo la implicación de Irán, instó a EEUU y a sus aliados a "aprender una lección" del ataque y poner fin a la guerra en el Yemen.



*Con Efe