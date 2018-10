Las críticas del periodista Jamal Khashoggi a la monarquía saudí

Se completaron 14 días de la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi, quien el pasado 2 de octubre ingresó al consulado de Arabia Saudita en Estambul (Turquía), para recoger un papel que le permitiría casarse con su prometida, y nunca salió.

Las respuestas que ha dado el país árabe sobre Khashoggi no son muy convincentes y la hipótesis que dice que fue asesinado al interior de las oficinas del consulado cobra cada vez más fuerza.



Pero, ¿cuál sería la razón para que lo mataran?, ¿por qué el periodista estaba exiliado en Estados Unidos?



Khashoggi llegó a Estados Unidos, en el 2017, en condición de exiliado. Lo hizo porque Mohamed bin Salmán, príncipe heredero del reino saudí, le prohibió escribir hasta en la red social Twitter.



“Su columna fue cancelada y hasta a sus familiares les prohibieron viajar como una forma de presión para que no criticara a los gobernantes de su país”, aseguró el The New York Times.



Al llegar al país norteamericano, el periodista empezó a escribir en varios medios, sobre todo en el Washington Post, en el que fortaleció sus posturas contra el régimen saudí.

El periodista saudí, Jamal Khashoggi, el 2 de octubre, cuando entró al consulado de su país en Estambul. Desde ese momento no se volvió a saber de él. Foto: AFP

Las criticas

Antes de viajar a occidente, Khashoggi escribía en el periódico Al Hayat. Su última columna allí se tituló ‘Soy Saudita, pero diferente’. En ella hizo una crítica a los pedidos que se hacían en altas esferas saudís para ir en contra los cambios y la diversidad.



“Con la falta de una cultura de diversidad, nos volveremos intolerantes e iremos a los extremos: despreciaremos a cualquiera que no esté de acuerdo con nosotros y que tenga una identidad menor”, escribió.



Ya en suelo estadounidense habló sobre el autoritarismo con el que el príncipe Mohamed bin Salmán quería realizar sus reformas económicas y sociales, y lo comparó con Vladimir Putin, presidente de Rusia.



En uno de sus primeros textos en el Washington Post aseguró: “Arabia Saudita no siempre fue tan represiva, pero ahora es insoportable".



“Con su ascenso al poder, el joven príncipe heredero Mohammed bin Salmán, prometió un abrazo a la reforma social y económica, pero todo lo que veo ahora es la reciente ola de arrestos (…) Creo que es un nacionalista que quiere que su país sea el más fuerte, pero su problema es que quiere gobernar solo”, agregó.



Otras opiniones del periodista que no gustaron a Bin Salmán fueron su defensa de los Hermanos Musulmanes y los peros a la intervención de Arabia Saudita en Yemen.

​

Sobre esto último escribió: “"El príncipe heredero debe devolverle a Arabia Saudita la dignidad, poniendo fin a la cruel guerra de Yemen".

Consulado de Arabia Saudita en Estambul. Foto: EFE

Más posturas

Cuando Donald Trump fue elegido mandatario de Estados Unidos, Khashoggi dejó clara su opinión: no estaba de acuerdo. Eso hizo que se le prohibiera hablar, pues, según The New York Times, “funcionarios saudís temían que sus escritos influyeran en la relación con Estados Unidos, la más importante que tienen en occidente”.



A esto se suma una serie de artículos que hizo en los que dejaba clara la gran influencia del estamento religioso en su país, y que no gustaron a los gobernantes.



Eso sí. El diario El Mundo, de España, aclaró que Khashoggi no estaba en contra “de una monarquía constitucionalista, aunque siempre manifestó su disenso de forma educada”.

La Nobel de Paz Yemení, Tawakkol Karman, da declaraciones a la prensa en el consulado saudí para exigir la aparición del periodista Jamal Khashoggi. Foto: AFP

¿Murió?

Las posiciones del periodista no gustaron en la monarquía y lo convirtieron en ‘objetivo’ de Bin Salmán.



Por tal razón, lo que se especula en Europa es que cuando Khashoggi ingresó al consulado saudí en Turquía fue requerido para un interrogatorio que salió mal.



ELTIEMPO.COM