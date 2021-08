Fuertes críticas contra EE. UU. por retirada de tropas

El colapso del Gobierno afgano y de su ejército financiado por Washington, la huida al extranjero del presidente Ashraf Ghani, el ballet de helicópteros para evacuar al personal de la embajada estadounidense: estos hechos históricos probablemente pesarán mucho más que los dichos del gobierno de Joe Biden de que la misión en Afganistán alcanzó sus objetivos.

Entre las críticas hacia Biden están los pronunciamientos del expresidente Donald J. Trump, quien, aunque supervisó las negociaciones con los talibanes para retirar al ejército estadounidense de Afganistán, culpa a su sucesor de la debacle del ejército afgano. “Es hora de que Joe Biden, desacreditado, renuncie por permitir lo que sucedió en Afganistán”, aseguró.



Algunos, como la legisladora republicana Liz Cheney, destacan que Estados Unidos ya no inspira el mismo miedo que antaño entre sus adversarios. “Es imperdonable. Es catastrófico. Y tiene consecuencias no solo para Afganistán, no solo para la guerra contra el terrorismo, sino globalmente para el papel de EE. UU. en el mundo”, dijo Cheney el domingo. “Los rivales de EE. UU. saben que pueden amenazarnos, y nuestros aliados se preguntan esta mañana si pueden contar con nosotros para algo”, se lamentó.

Para Haqqani, actual experto del Hudson Institute, la forma en que los talibanes engañaron a los delegados estadounidenses en estas reuniones “alentará a otros (países) a practicar una diplomacia del engaño”.

En su defensa, la administración Biden puede argumentar que el acuerdo de Doha se negoció bajo Donald Trump. “Fuimos a Afganistán hace 20 años con una misión y esa misión era ajustar las cuentas de quienes nos atacaron el 11 de septiembre. Y esa misión se logró”. Permanecer en Afganistán indefinidamente “no es de nuestro interés nacional”, agregó, recordando que EE. UU. ahora pretende darse los medios para contrarrestar la política agresiva de China en el Pacífico.



“No hay nada que a nuestros competidores estratégicos les gustaría más que vernos atrapados en Afganistán por otros 5, 10 o 20 años”, señaló Blinken.



Considerado el rival número uno por Washington, Pekín ya ha comenzado a explotar la situación, a través de un análisis publicado por el diario estatal Global Times. Según esta publicación, conocida por su tono nacionalista, Afganistán ilustra cómo Estados Unidos sería “un actor poco confiable, que siempre abandona a sus socios y aliados en la búsqueda de sus propios intereses”.





SHAUN TANDON

AFP