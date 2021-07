‘La batalla contra el covid-19 es una batalla basada en la confianza’

Un grupo de 27 médicos colombianos, entre los que se encuentra Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud (INS), llegó este viernes a Israel para recibir un taller sobre la respuesta sanitaria que ha realizado este país al covid-19.



Pese a que Israel festejó hace pocas semanas el haber superado la pandemia gracias a su exitosa campaña de vacunación –24 de cada 100 habitantes ya tienen las dos dosis del biológico de Pfizer, por lo que el 60 por ciento de su población ya está totalmente vacunada–, tuvo que dar marcha atrás a la liberación de la restricción de usar tapabocas en lugares cerrados que estaba vigente desde el 15 de junio.



Desde hace dos semanas, el país registra más de 100 nuevos casos diarios de la enfermedad e incluso llegó a una cifra de 227 nuevos contagios en 24 horas, según las últimas cifras disponibles, principalmente por causa de la propagación de la variante delta, detectada por primera vez en India y que es más contagiosa que el resto.



Ante el temor de un colapso hospitalario, Israel restableció desde el 25 de junio el uso obligatorio del tapabocas en las empresas y los sitios públicos cerrados, además de recomendar a los israelíes su uso en grandes concentraciones al aire libre.



No obstante, ha sido ejemplo mundial del control epidemiológico de la enfermedad, por lo que los médicos colombianos buscarán atender a las estrategias desarrolladas para optimizar la distribución de las vacunas, así como tomar las medidas preventivas necesarias que eviten un colapso sanitario y mayores casos mortales.



Chaim Rafalowski, coordinador nacional de Gestión de Desastres de la Estrella Roja de David –la Cruz Roja de Israel– habló con EL TIEMPO sobre los aciertos del país ante el coronavirus y los retos que se avecinan por cuenta de las nuevas variantes, las falsas noticias sobre la vacunación y los casos positivos de personas ya inmunizadas.

Un grupo de médicos de distintas zonas de Colombia llegaron a Israel para recibir un taller de atención frente al covid-19. Foto: Embajada de Israel

¿En qué radica el éxito de Israel para la atención oportuna del covid-19?



Israel tuvo una experiencia muy importante durante las tres olas que hemos visto hasta el día de hoy de la pandemia del covid-19. Uno es el tema de la gran cantidad de pruebas que maneja, llegamos hasta 100.000 diarias, sumado al operativo que le siguió con el tema de la vacunación masiva, lo cual nos ha dado muy buenos resultados. A inicios del año, estábamos con restricciones sumamente fuertes, gran parte de las personas estaba aisladas, una buena cantidad de trabajos estaban cerrados, los espacios como restaurantes y de entretenimiento no ofrecían servicio y no se podían mantener reuniones con más de diez personas. Eso, junto con la campaña de vacunación en paralelo, nos dio la posibilidad de disminuir la cantidad de casos nuevos en una forma dramática, bajamos de más de 3.000 casos confirmados en enero a tan solo 30 en mayo.



¿Por qué deciden retornar al uso de tapabocas en espacios cerrados o con amplias multitudes?



Porque lamentablemente vimos que hay un impacto importante de casos positivos por causa de la variante delta y por esa razón se están tomando las medidas. Hasta el momento tenemos un incremento importante respecto a la cantidad de casos confirmados de covid-19, pero no vemos ese aumento en la cantidad de pacientes hospitalizados, por lo que tomamos todas las medidas para que, de un lado, podamos contener el índice de nuevos contagios y, por el otro, preparar el sistema hospitalario dada la posibilidad de tener un incremento de casos graves que requieran hospitalización. Ojalá logremos convencer al público de que es importante volver a usar tapabocas. En nuestro caso, la población israelí no es muy obediente, y en este momento es una lucha el poder convencerlos en por qué se están tomando estas nuevas medidas que, pareciera, nos hacen retroceder de alguna manera.



Las medidas de prevención salvan vidas…



Sí. Nuestra preparación a nivel prehospitalario y hospitalario nos permite manejar la cantidad de casos nuevos, en especial de pacientes en condición crítica sin llegar a esas situaciones lamentables como las que vivimos en Italia, en Francia y en otros países en donde el sistema no pudo darles la respuesta necesaria a todos los pacientes que lo requerían.



¿Cuánta de la población ya vacunada contra el covid en Israel ha resultado positiva?



En este momento el 40 por ciento de las personas confirmadas como positivas al covid-19 fueron previamente vacunadas con las dos dosis de Pfizer, por eso tomamos de nuevo ciertas precauciones. Por fortuna, todos estos pacientes han desarrollado síntomas de la enfermedad muy leves. Esperamos que siga así.



¿Por qué señala la importancia de trabajar en específico con subgrupos poblacionales?



El trabajo comunitario es algo en lo que nos hemos esforzado. La sociedad israelí es una sociedad compleja, en donde habitan bastantes subgrupos por lo que tuvimos que dar una respuesta diferencial a las necesidades de cada uno. Esas son experiencias que vamos a compartir con los compañeros colombianos, obviamente con la esperanza de que vamos a aprender de ellos también.



¿Cómo enfrentar el reto de generar confianza en que la vacunación es el camino?



Estos son tiempos donde las redes sociales son uno de los factores más importantes en ese tema de confianza. Todos nosotros, como actores de salud, aprendimos a tomar nuevas estrategias para dialogar con el público. Pero, uno de los grandes retos, que también enfrenta Colombia, es qué hacer cuando las personas no tienen acceso a internet, cómo dialogar con ellos, qué hacer con los grupos que por diferentes razones previamente no tienen confianza en las autoridades, esos son desafíos que debemos superar y por eso es clave este intercambio de experiencias.

Las personas aprovecharon para disfrutar de las playas y el día soleado. Foto: ABIR SULTAN / EFE

En Israel el trabajo sanitario frente al covid es conjunto. ¿Cómo funciona?



El centro que Israel maneja para enfrentar la pandemia es un concepto, no es algo físico. Para el covid, nosotros tenemos integrado todo el sistema de salud, tanto privado como público, junto con los organismos internacionales, como la Cruz Roja. Este trabajo conjunto permite que cada uno ponga su granito de arena para realmente lograr resultados efectivos, entendiendo que cada uno tiene su valor añadido y que en vez de competir trabajamos en conjunto para superar la pandemia.



¿Cuál cree que es la clave para superar la pandemia?



Al final la batalla contra el covid es una batalla basada en la confianza, una confianza entre el ciudadano y las autoridades y que les permite a las personas tomar las precauciones, como el uso del tapabocas, la higiene y la distancia física.



Es la confianza que el ciudadano tiene en las autoridades la que le permite actuar sin necesidad de que lo vigilen cuando se le da la instrucción de entrar en aislamiento en su domicilio porque tuvo contacto con una persona positiva. Es esta confianza la que causa que la persona confíe en vacunarse como única forma para salir adelante.



¿Cómo va la vacunación en jóvenes y niños?



Lo primero era contar con la autorización de los entes reguladores porque, en el caso de la vacuna Pfizer, inicialmente se dio el aval de aplicársela solo a personas mayores de 16 años. Ahora contamos con la autorización de poder aplicarles el biológico a personas entre los 12 y 15 años. Israel está haciendo un gran esfuerzo para vacunarlos porque la mayoría de los casos nuevos extremos de coronavirus se están presentando en niños menores de 15 años.



¿Cree que estamos lejos de cantar victoria?



Hay que entender que el covid no desapareció. Muchas personas, especialmente en Israel, consideran que ya no existe y su visión está muy alejada de la realidad. El covid sigue entre nosotros, es una enfermedad peligrosa y cuenta con nuevas variantes que pueden ser igual o, a lo mejor, quizá hasta un poco más peligrosas, por lo menos sabemos que son más contagiosas. Por eso, la única forma de salir adelante es vacunándose y manteniendo las medidas de prevención. Seguiremos con distanciamiento físico y usando tapabocas por un buen tiempo. Tenemos que acostumbrarnos a ello si queremos salir adelante.



STEPHANY ECHAVARRÍA N.

​SUBEDITORA DE INTERNACIONAL

EL TIEMPO

