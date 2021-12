Mientras Israel enfrenta la quinta ola del coronavirus y el primer ministro, Naftali Bennett, advierte sobre una inminente “tormenta de contagios” debido al altísimo grado de transmisión de la nueva variante ómicron, también se dan pasos concretos para avanzar en la lucha contra el virus, en especial de cara a saber la necesidad de una cuarta dosis de refuerzo.



(Lea aquí: Israel autoriza uso de emergencia de la píldora de Pfizer contra covid)



En el Centro Médico Sheba-Tel Hashomer se lanzó esta semana la primera investigación del mundo destinada a ensayar el efecto de una cuarta dosis de la vacuna de Pfizer en la protección ante el covid. El desafío es evaluar en unos días, si una cuarta dosis es segura y si aporta considerablemente a aumentar el grado de protección.

En el ensayo participan aproximadamente 6.000 voluntarios y los primeros fueron 150 miembros del equipo médico del Sheba, que en exámenes serológicos se confirmó tienen un nivel relativamente bajo de anticuerpos, menos de 700. A lo largo de las próximas dos semanas se les hará varias pruebas serológicas para estudiar de cerca la influencia de la cuarta dosis.



(Lea además: Colombia reporta 4.306 casos nuevos de covid-19)

Sabemos que hay países que ya inocularon una cuarta dosis a pacientes inmuno-deprimidos, a un grupo específico FACEBOOK

TWITTER

“Sabemos que hay países que ya inocularon una cuarta dosis a pacientes inmuno-deprimidos, a un grupo específico, pero lo que nosotros estamos haciendo es una investigación científica controlada para obtener respuestas que permitan saber si se puede vacunar a toda la población”, dijo a EL TIEMPO el profesor Arnon Afek, subdirector general del Centro Médico Sheba.



“Esto se hace de acuerdo a estándares científicos muy ordenados, es un ensayo en gente sana y por ende el resultado tendrá gran importancia. Se publicará y todos podrán aprender de ello, algo clave en el esfuerzo científico”, agregó.



(Lea también: Israel anuncia cuarta dosis para mayores de 60 años y personal sanitario)



La investigación es únicamente con una cuarta dosis de Pfizer. “Creo que recibiremos luego permisos para investigar también distintas combinaciones de vacunas”, aseguró el profesor Afek.

Facebook Twitter Linkedin

El primero en recibir la cuarta dosis de la vacuna, el Dr. Yaakov Lavi junto con la Profesora Gili Regev Yochay, (der) que dirige la investigación. Foto: Centro Médico Sheba

La académica Gili Regev-Yochay, directora de la Unidad de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas en el Sheba, que encabeza la investigación, comentó al lanzarla que se busca “tener los resultados preliminares de la investigación acerca de la efectividad y seguridad de una cuarta dosis, estaremos más tranquilos para recomendar si darla o no y a quiénes”.



La decisión final sobre la inoculación la tomará el director general del Ministerio de Salud de Israel, profesor Nahman Ash, con base a las recomendaciones de los expertos. La investigación del Sheba puede jugar un papel claro en este análisis.

Lo que nosotros estamos haciendo es una investigación científica controlada para obtener respuestas que permitan saber si se puede vacunar a toda la población FACEBOOK

TWITTER

El primero en recibir la cuarta dosis en el marco de la investigación fue el profesor

Yaakov Lavi, cirujano de corazón que realiza trasplantes. Explicó que además de su propio deseo de estar protegido, su consideración fue “no exponer a los trasplantados de corazón al riesgo potencial del ómicron”.



Lavi confirmó que “por nuestras propias investigaciones, sabemos que la inmunidad de ese grupo ha bajado mucho, por lo cual es importante protegerlos, y tanto yo como mis colegas decidimos por ello participar en este ensayo”. Y resumió: “Un pequeño pinchazo en el hombro, un gran salto para la humanidad en la lucha global contra el Coronavirus”.



(Le puede interesar: Ómicron ya llegó a 110 países y se expande a un ritmo vertiginoso)

El dilema de la variante ómicron para el mundo

Hace ya varias semanas, apenas se confirmó la aparición de una nueva variante del coronavirus, Israel reaccionó con gran celeridad cerrando sus fronteras a los países en los que ésta ya se había detectado, y con ello ganó tiempo. Pero ahora hay ya numerosos contagios en la comunidad, o sea, no contactos directos con alguien llegado del exterior.



Bennett habló desde un comienzo en términos tajantes sobre cómo actuar-aunque no impuso cierre, algo que trató de evitar desde el inicio de su gestión – y este martes aseguró que “estamos un momento antes de una tormenta de contagios, a un ritmo nunca visto en Israel.

Facebook Twitter Linkedin

Los voluntarios del personal esperan para recibir una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus Pfizer-BioNTech en el Centro Médico Sheba, cerca de Tel Aviv, el 27 de diciembre de 2021. Foto: JACK GUEZ / AFP

Un pequeño pinchazo en el hombro, un gran salto para la humanidad en la lucha global contra el Coronavirus FACEBOOK

TWITTER

Ómicron, al menos con base a las características ya confirmadas, es especialmente contagioso, se expande a un ritmo sin precedentes. También en Israel su incidencia se multiplica continuamente. Por otro lado, todo indica por ahora al menos que no causa una enfermedad más grave que la variante delta, sino todo lo contrario.



(En otras noticias: Ómicron desata caos en el transporte aéreo para fin de año)



“Estadísticamente, es cierto que esto puede causar problemas ya que si son muy numerosos los contagios, también aumentará la cantidad de enfermos graves. Y esto, cuando también ya están repletos los hospitales de gente con gripe, es un serio problema”, advirtió Afek.



Lo que le da relativa tranquilidad es el hecho que Israel continúa vacunando a su población, aunque el ritmo de la respuesta del público no ha sido el esperado, y la adquisición de remedios que están por llegar a Israel y pueden ayudar a responder y minimizar la gravedad de la situación. Por ahora, de todos modos, continúa sin aumentar la cantidad de enfermos graves internados en los hospitales con Coronavirus.

Lo que puede aportar Israel al análisis global del covid

Facebook Twitter Linkedin

Una enfermera israelí prepara una dosis de la vacuna contra el coronavirus Pfizer-BioNTech en el Centro Médico Sheba en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, el 27 de diciembre de 2021. Foto: JACK GUEZ / AFP

La llegada del ómicron a Israel no ha aumentado aún la cantidad de enfermos graves de coronavirus, que siguen siendo menos de 90. Hay 85 graves, de los cuales 38 están conectados a respirador.



Según los últimos datos del Ministerio de Salud de Israel, en las últimas 24 horas fueron confirmados 2.952 nuevos casos de coronavirus, de un total de 126.560 hisopados, el número más alto desde setiembre.



El índice de respuestas positivas se acerca al 2.35 por ciento, el más alto desde octubre. Y el índice de reproducción de la pandemia es de 1.47. Cuando es menor de uno, significa que la pandemia se está reduciendo, mientras que mayor de 1 quiere decir que se expande.



Ahora, el Ministerio de Salud publica comunicados separados detallando el tema contagiados con ómicron.



Hasta el momento han sido confirmados 1.741 contagiados de la nueva variante, de los cuales 1.004 volvieron del exterior. De ellos, ocho están hospitalizados, la enorme mayoría no vacunados.



(Además: Las controvertidas medidas en Latinoamérica para frenar a ómicron)

La única salvación a la pandemia, según los expertos

La posición clara de todos los mayores expertos de Israel es que la respuesta a la pandemia está en la vacunación. La Profesora Galia Rahav del Sheba, directora de la unidad de enfermedades infecciosas, se presentó como voluntaria para recibir la cuarta dosis, afirmando que “ahora me siento más protegida”.



También el profesor Ran Balitzer, jefe del panel de expertos que asesora al gobierno defiende lo imperioso de la vacunación y señala que “con eso uno se protege a sí mismo, a los suyos y la sociedad en general”. Y también, entre muchos otros, el Profesor Eran Segal del Instituto Científico Weizmann.

Facebook Twitter Linkedin

Una enfermera israelí recibió una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus Pfizer-BioNTech en el Centro Médico Sheba en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, el 27 de diciembre de 2021. Foto: JACK GUEZ / AFP

Pero el ímpetu que el Gobierno quiso dar al tema, no contó con una respuesta adecuada de la población. Hasta hace poco ascendía a un millón la cantidad de ciudadanos que podían vacunarse y no lo habían hecho. Sin embargo, los números van mejorando, tanto de ciudadanos que al fin se presentan a recibir la primera dosis, más de 10.000 lo hicieron este lunes.



También va mejorando la cantidad de niños entre 5 y 11 años que se vacunan y ya lo han hecho más del 15 por ciento de quienes están en esa capa etaria. Por su parte, se ha vacunado el 62 por ciento de los adolescentes de entre 12 y 15 años.

En total, el 70 por ciento de toda la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 45 por ciento ha recibido tres.



(Lea aquí: La mayoría de las muertes por covid-19 son de no vacunados, dice la OMS)

El peor peligro, aparte de la propia enfermedad

El profesor Arnon Afek se refirió al problema de los movimientos antivacunas que logran difundir sus ideas por las redes sociales. “Ese es el problema central. La gente que actúa por ideología, sin que los hechos les cambien en nada la forma de pensar, es peligrosa”, dice en forma tajante. “Se apegan a su ideología y no escuchan”.



El experto agrega que “siempre hay que ser cauteloso y jamás decir algo de lo que no se está seguro. Pero ellos diseminan fake news, noticias falsas, sin reparos”. “Hay que decir la verdad, que por sus tonterías y mentiras, mucha gente muere”.

JANA BERIS

Corresponsal de EL TIEMPO

JERUSALÉN

Más noticias

- Estados Unidos levantará restricciones de viaje a países del sur de África

- China amplía confinamiento mientras el virus repunta en Europa y EE. UU.