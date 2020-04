En Israel desarrollan lámpara de rayos UV para combatir el coronavirus

En un intento por combatir el nuevo coronavirus, que ya ha dejado más de 2 millones de infectados alrededor del mundo, la Industria Aeroespacial de Israel (IAI) ha desarrollado un prototipo de lámpara de rayos ultravioleta (UV) que se está probando en el hospital Shamir, de Tel Aviv.

La IAI es una compañía que se dedica a crear radares, drones, satélites de comunicación y demás sistemas de defensa. Por la coyuntura actual, ha puesto a sus ingenieros y laboratorios al servicio de la lucha contra el virus, el cual ha contagiado a más de 12.200 personas y ha provocado más de 120 muertes en su país.



Actualmente, la limpieza de los centros médicos en Israel se lleva a cabo con productos químicos como el alcohol. Para reforzar eso, el sistema que ha desarrollado la IAI permite matar virus y bacterias en distintas superficies y está pensado para que hospitales y clínicas puedan esterilizar sus habitaciones más eficaz y rápidamente.

La lámpara (un gran trípode equipado con luces de aspecto fluorescente) funciona con rayos ultravioleta y puede acabar con los virus que están a su alrededor a una distancia de dos metros. Esto debido a que la radiación rompe su estructura genética, impidiendo así que se multipliquen.



(Lea también: Netanyahu entra en cuarentena por sospechas de coronavirus)

La lámpara puede acabar con los virus que están a su alrededor a una distancia de dos metros FACEBOOK

TWITTER

Aunque los rayos UV se usan desde hace décadas para la purificación de laboratorios, lo novedoso del invento es que combina robots autónomos.



Avi, un impulsor del prototipo e ingeniero de IAI que no dio su nombre completo por seguridad, aseguró en una entrevista con 'The Times of Israel' que el siguiente paso es robotizar la lámpara para que esta pueda moverse sola y limpie los cuartos de los hospitales de forma autónoma..

La lámpara permite matar virus y bacterias en distintas superficies y está pensada para que los centros médicos puedan esterilizar sus habitaciones más eficaz y rápidamente. Foto: IAI

Con el objetivo de garantizar que una habitación esté completamente esterilizada, el trípode que sostiene la lámpara se gira para asegurarse de que todos los espacios están cubiertos por la luz.



Avi afirma que el aparato se ideó con asesoramiento médico, por lo que, si las pruebas que están haciendo en el hospital Shamir resultan exitosas, esperan que en pocas semanas las lámparas comiencen a ser distribuidas.



“En estos tiempos los permisos regulatorios del Ministerio de Sanidad, que antes tomaban meses o incluso años, se resuelven mucho más rápidamente”, afirmó.



(Lea también: Empresa colombiana de biotecnología avanza en diagnósticos de COVID-19)

Video lampara IAI En una semana la IAI inventó unas lámparas con rayos UV para combatir al nuevo coronavirus. En tan solo una semana la IAI inventó una lámpara-robot que tiene rayos UV para eliminar al nuevo coronavirus.

Incluso,agregó el ingeniero, "si se demuestra que el sistema de la IAI destruye tan solo el 80% del virus, podría usarse junto con productos químicos para completar el proceso de desinfección más rápido y así poder atender a un mayor número de pacientes".



Tendencias EL TIEMPO