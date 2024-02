Consejo de Seguridad de ONU convoca reunión tras muertes en reparto de ayuda en Gaza

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá a puertas cerradas este jueves, tras un caótico episodio durante un operativo de distribución de alimentos en Gaza en el que, según el movimiento islamista Hamás, murieron más de 100 personas.



La reunión de urgencia, prevista en el programa oficial del Consejo para las 4:15 p. m., fue solicitada por Argelia, según una fuente diplomática.



(Además: Presidente Gustavo Petro ordena que Colombia suspenda 'toda compra de armas a Israel').

Al menos 112 gazatíes murieron y otras 760 resultaron heridos este jueves en ese incidente en la calle Al Rashid, en el sureste de la ciudad de Gaza, cuando aguardaban ayuda humanitaria que llegaba en un convoy de 32 camiones, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Sanidad de la Franja.



"Según testimonios de los ciudadanos, varias víctimas aún no han sido recuperadas en las inmediaciones", indicó el portavoz de Sanidad, Ashraf al Qudra, tras confirmar la llegada de ocho nuevas víctimas mortales al hospital Shifa.



"El ataque fue premeditado e intencionado, en el contexto del genocidio y la limpieza étnica del pueblo de la Franja de Gaza. El ejército de ocupación sabía que estas víctimas habían llegado a esta zona para obtener alimentos y ayuda, pero las mató a sangre fría", denunció el Gobierno gazatí, controlado por Hamás.



(Lea también: Israel presenta un plan de 'evacuación' de civiles y defiende su ofensiva contra Rafah)

Facebook Twitter Linkedin

Cadáver de un palestino muerto cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego contra una multitud que se precipitaba hacia un punto de distribución de ayuda en Gaza. Foto: AFP

"Estábamos en la calle Al Rashid y, de repente, nos asaltaron tanques. Había bolsas llenas de ayuda. Ante la falta de comida y harina, la gente se precipitó para agarrarlos. Era un caos, había muchísima gente, pero las fuerzas de la ocupación no dejaban de dispararnos, hubo muchos mártires y víctimas", describió un testigo a la AFP, que prefirió no dar su identidad.



"Soy uno de los heridos, estaba en la calle Al Rashid. Estábamos de pie para recibir comida para nuestros hijos (...). Pero pagamos esta ayuda con nuestra sangre", relató otro testigo.



(Le puede interesar: 'Gaza está a punto de presenciar una explosión de muertes de niños': Agencias de la ONU)

Había muchísima gente, pero las fuerzas de la ocupación no dejaban de dispararnos, hubo muchos mártires y víctimas FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, el Ejército israelí negó tal afirmación y sostiene que la mayoría de los muertos fueron en una "avalancha" provocada por una muchedumbre hambrienta que habría saqueado y rodeado los camiones que transportaban ayuda, haciéndolos retroceder.



"La mayor parte de víctimas tuvo lugar en este incidente con camiones. Muchos murieron atropellados, aplastados", indicó un portavoz militar, que negó la implicación de tropas israelíes.



Sí confirmó un supuesto segundo incidente, a pocos metros del primero, en el que las fuerzas israelíes "abrieron fuego" contra un grupo pequeño de gazatíes percibidos como una "amenaza en una zona de guerra".



(Puede leer: 'Lo que he visto en Gaza supera cualquier cosa que uno pueda llegar a imaginar': Médico)

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de video del ejército israelí el 29 de febrero muestra lo que, según el ejército, son gazatíes alrededor de camiones de ayuda en Gaza. Foto: AFP

No obstante, fuentes palestinas no hablan en ningún momento de dos incidentes separados, sino de una sola masacre en la que hubo fuego de artillería y disparos.



"No tratamos ningún caso de asfixia. Lo que vimos fueron heridas por metralla, balas y munición de tanque", afirmó el jefe del departamento de enfermería del hospital Shifa, Jadallah Alshafi, a medios palestinos.



Tanto el movimiento islamista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, como la Yihad Islámica Palestina o la Autoridad Nacional Palestina, del presidente Mahmud Abás, condenaron este jueves la muerte de más de un centenar de gazatíes que esperaban alimentos.



(Siga leyendo: Sin resultados y con duras críticas: el túnel sin salida del primer ministro de Israel)

Facebook Twitter Linkedin

Cadáveres de personas muertas cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego contra una multitud que se precipitaba hacia un punto de distribución de ayuda en la ciudad de Gaza. Foto: AFP

No tratamos ningún caso de asfixia. Lo que vimos fueron heridas por metralla, balas y munición de tanque FACEBOOK

TWITTER

"Esta masacre atroz en Gaza, sin precedentes en la historia de crímenes de guerra, se enmarca en la guerra de hambre y desplazamiento (de Israel) contra nuestro pueblo", lamentó Hamás.



La presidencia de la ANP -que gobierna zonas reducidas de Cisjordania ocupada pero está inmersa en una reforma para recuperar el control de Gaza cuando acabe la guerra- también denunció un "silencio internacional cómplice ante estos crímenes de genocidio sin precedentes en la historia moderna" y llamó a una intervención inmediata para detener la guerra.



(Además: Putin lanza advertencia a países occidentales sobre riesgo 'real' de guerra nuclear)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, dijo este jueves que el ataque israelí contra una cola de reparto de ayuda humanitaria en Gaza complicará las negociaciones para un alto el fuego y la liberación de rehenes.



Preguntado por la prensa en los jardines de la Casa Blanca, el mandatario dijo que todavía no tiene los detalles de lo ocurrido pero al ser cuestionado sobre si el incidente complicará las negociaciones, respondió: "Sé que sí pasará".



Asimismo, Biden matizó que ya no espera que se logre un acuerdo antes del próximo lunes, como había esbozado anteriormente, pero se manifestó "esperanzado" de que pronto se cierre el pacto.



Añadió que Washington verifica las "versiones contradictorias" del tiroteo en un lugar de Gaza donde se distribuía ayuda. "Estamos comprobando eso ahora mismo. Hay dos versiones contradictorias de lo que sucedió, todavía no tengo una respuesta", declaró a los periodistas antes de viajar a la frontera con México.

Facebook Twitter Linkedin

Un niño palestino pasa junto a los escombros de un edificio del campo de refugiados palestinos de Maghazi. Foto: AFP

El secretario general de la ONU también "condenó" los hechos. "No sabemos exactamente qué pasó. Pero si estas personas murieron por fuego israelí, si fueron aplastadas por multitudes o atropelladas por camiones, son actos de violencia, en cierto modo, vinculados a este conflicto", declaró Stéphane Dujarric, portavoz del secretario António Guterres, precisando que no hubo presencia de la ONU durante esta distribución de ayuda.

El incidente se produce el mismo día en que la cifra oficial de muertos en la Franja desde que comenzó la guerra sobrepasó los 30.000, tras registrar el Ministerio de Sanidad 81 fallecidos hasta la madrugada de este jueves, por lo que quedan de contabilizar el más de centenar de muertos en el reparto de ayuda en ciudad de Gaza.



Ocurre además en un momento en el que la comunidad internacional presiona a Israel para que permita la entrada de más ayuda humanitaria a la Franja, en riesgo de hambruna, especialmente en el norte.

AFP y EFE