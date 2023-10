Crisis política en Israel, una fisura que aprovechó Hamás | Análisis del conflicto

Ignacio Rullansky, profesor y coordinador del departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata, considera que este conflicto será de largo aliento pero que no hay que olvidar que no ha estado paralizado, sino que la novedad es esta gran operación impensable por parte de Hamás contra Israel.



(Le puede interesar: En vivo | Israel emite 'orden de emergencia' para que los civiles puedan armarse)



¿Por qué llega esta escalada de violencia en este momento?



-En primer lugar habría que decir que dadas las características del conflicto, de la dinámica, cada tanto recurrentemente , escala la atención a nivel barrial, municipal y local en Jerusalén del Este, en localidades de Cisjordania y por supuesto también desde la Franja de Gaza hacia el Estado de Israel y hay oportunidad de ver pequeños atentados, linchamientos, peleas callejeras, represión.



(Lea también: Se eleva a más de 600 la cifra de muertos en Israel y 370 en Gaza)

Facebook Twitter Linkedin

Ignacio Rullansky, profesor y coordinador del departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata. Foto: Cortesía



¿Qué es lo novedoso?

-Lo que sí resulta novedoso es que esta incursión armada hacia el Estado de Israel desde la Franja de Gaza efectivamente es algo insólito porque no había ocurrido antes. Esta toma de rehenes, secuestrados hacia la Franja de Gaza, la violencia con la que han masacrado a la población y que están ahora torturando y vejando personas.



¿Cómo fue posible un fallo de seguridad por parte de Israel?



Todo pareciera señalar que la situación de crisis política en el Estado de Israel ha envalentonado probablemente a Hamás y sus aliados a diseñar y a planear esta incursión, aprovechando un momento de distracción de desunión, de indefensión. Porque fue muy notorio que en las protestas contra la reforma judicial, los propios reservistas expresaron contundentemente su negativa a prestar servicios en el ejército, entonces ante una sociedad conmocionada y distraída y con un sistema de defensa vulnerable es posible que Hamás y sus socios hayan entendido que esto era una ventana de oportunidad.



Esto es lo que se puede decir, por supuesto a la distancia y sin la información sensible que no trasciende a nivel mediático.





(Le puede interesar: Alemana asesinada en Gaza: su cuerpo fue llevado en camioneta y su mamá pide ayuda)





¿Es esta una amenaza definitiva para Israel?, es decir, podemos ver una alianza ‘más real’ del mundo árabe contra Israel?

-Para hablar todavía de nuevas configuraciones de orden geopolítico en Medio Oriente tendríamos que esperar porque los acontecimientos recién empiezan a mostrarnos la posibilidad de nuevas situaciones sin embargo, sí hay algunas cuestiones que se pueden destacar como importantes y una de ellas se vincula a un proceso político de larga data hacia atrás, que es la normalización de relaciones diplomáticas entre países del mundo árabe y el Estado de Israel que yo durante mucho tiempo entendí que eran más bien motivadas por cierto pragmatismo y por el interés del mundo árabe de acceder al mercado de armas israelíes, a la tecnología militar israelí, y también a tecnología de punta vinculada a otras cuestiones, por ejemplo, irrigación, tratamiento de agua y además obviamente la alta tecnología vinculada a la informática.



Los países que participaron de los acuerdos de Abraham los Estados del Golfo son rivales, enemigos de la República Islámica de Irán entonces compartiendo esa enemistad en común lo que se vio en los últimos años es que en ciertas condiciones facilitaron ese acercamiento y ahora lo que tal vez podamos observar es que las reacciones más concretas desde el mundo árabe son las de condena hacia Israel por las represalias que está tomando y que tomará, al menos esta situación nos permite detenernos y repensar qué tan profundos, qué tan contundentes son esos acuerdos en lo que respecta a un entramado de alianzas consistentes donde se comparten intereses e identidades de manera clara y de manera firme y eso es probablemente algo que no es lo que viene ocurriendo, pese a la celebridad y a la notoriedad de los acuerdos de Abraham a nivel mediático y cómo son festejados por el gobierno israelí.

Facebook Twitter Linkedin

Israel ataca a Gaza Foto: EFE

¿Qué reacciones en cadena podemos esperar en cuanto a temas bélicos? Sabiendo que Ucrania y Rusia siguen su curso



Las reacciones en cadena en este momento, la guerra Rusia yUcrania y la limpieza étnica en Nagorno karabaj, se presentan como situaciones que en paralelo también exacerban identidades y demandan el posicionamiento de los actores que están de un modo u otro vinculados con ellos, por ejemplo la participación de Israel como socio militar de Azerbaiyán el interés de Rusia por la situación en el Cáucaso y la posibilidad de mantener influencia en esta región.



Y así también el rol de Rusia como un actor con peso a nivel internacional capaz de influir, por ejemplo en la agenda de los Brics y en su cercanía con el gobierno brasilero que actualmente preside la Asamblea General de Naciones Unidas, digo este es un dato interesante para tener en cuenta dado que Brasil ha convocado a una asamblea de emergencia como respuesta a esta situación, entonces bueno, uno puede observar estas cuestiones, puede observar declaraciones de Volodimir Zelenski repudiando la acción de Hamás.



Y en general también de mandatarios de todo el mundo condenando la situación y otros haciéndolo de manera más ambigua o moderada fue el caso, por ejemplo de Erdogan que aunque viene acercándose progresivamente al Estado de Israel no se manifestó con un repudio tan contundente contra Hamás. Por otro lado en la situación local es esperable que también la tensión con Hezbolá recludezca en algún punto.



REDACCIÓN INTERNACIONAL