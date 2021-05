‘Pedimos un alto al fuego para que entre la ayuda a Gaza’: Unrwa

Tras nueve días de la escalada entre el Ejército de Israel y milicias palestinas, la comunidad internacional ha hecho un llamado urgente para que las partes involucradas en el conflicto permitan la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.



(Lea aquí: Israel estudia si se dan las condiciones para un 'alto el fuego')



"Tenemos que pedir a ambas partes que respeten los corredores humanitarios", dice en diálogo con EL TIEMPO Raquel Martí, la directora ejecutiva de la agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA España).

Según Martí, más de la mitad de la población palestina en Gaza depende de la ayuda humanitaria para acceder alimentos. Además, unas 800 mil personas no tienen acceso al agua potable, debido a los daños que ha sufrido la red de distribución con los bombardeos de los últimos días.



UNRWA también alerta que unas 70.000 personas han sido desplazadas por el conflicto; 57.000 de ellas permanecen en escuelas que han sido habilitadas como refugios. "No hay que olvidar que estamos en plena pandemia y que incluso antes de la ofensiva militar (Gaza) tenía unos índices de contagio elevados", agrega Martí.



Esta es la entrevista de EL TIEMPO con la directora de UNRWA España.

¿Cuál es la situación de los palestinos en Gaza?

La situación es tremendamente preocupante porque desde el 10 de mayo que empezó esta escalada en la Franja de Gaza no han cesado ni un momento los bombardeos. No ha habido ninguna pausa, y esto lo está haciendo especialmente intensa si lo comparamos con la última guerra que hubo en 2014, donde al menos tuvimos momentos de pausa humanitaria para poder atender a las víctimas y poder llegar a los lugares para distribuir ayuda humanitaria.

Hemos pedido este alto al fuego y pedimos que se abran corredores humanitarios para que pueda entrar la ayuda y distribuirla FACEBOOK

TWITTER

En esta ocasión, esto no se está produciendo. Es por ello que este miércoles y el martes UNRWA solicitó al ejército israelí que se pudiera producir un alto al fuego y también a Hamás, para que pudiéramos tener tiempo para poder llegar a las zonas donde se encuentran tanto personas refugiadas en escuelas como personas que están bajo los escombros y que hay que rescatarlas.



Hemos pedido este alto al fuego y pedimos que se abran corredores humanitarios para que pueda entrar la ayuda y distribuirla. El otro problema que tenemos es que los pasos fronterizos están cerrados desde el día 10, el martes hubo un amago de apertura, pero solo lograron cruzar cinco camiones y se volvió a cerrar.



Hoy permanecen cerrado los pasos, por lo cual no hemos podido entrar ayuda humanitaria ni al personal humanitario necesario para atender la emergencia, ni podemos evacuar al personal no esencial que está dentro de la Franja de Gaza".



(Le puede interesar: Biden urge a Netanyahu a una 'desescalada hoy' en Gaza)

Facebook Twitter Linkedin

Raquel Martí (derecha) es la directora ejecutiva de UNRWA España. Foto: Cortesía Raquel Martí

¿Cómo vive la población palestina los bombardeos?

Con un terror que es indescriptible porque es un continuo caer de bombas o artillería desde los barcos que hay en la costa o desde los tanques que hay apostados en la periferia de Gaza. Las bombas además están cayendo sobre zonas residenciales civiles y están causando tanto muertos como heridos, pero también la destrucción masiva de la infraestructura civil.



La población está expuesta a que unas de esas bombas alcancen sus viviendas y se lleve a toda la familia por delante. Estamos contabilizando más de una veintena de familias que han desaparecido por los ataques a sus casas. Tenemos visto por las redes y medios de comunicación cómo se han destruido torres enteras de vivienda.



Se están dañando infraestructuras, como centros educativos, centros sanitarios, la infraestructura de la red eléctrica, de agua potable. Realmente está siendo una ofensiva muy destructiva no solo a nivel físico, sino de víctimas humanas dentro de la Franja.

Facebook Twitter Linkedin

Un miembro de la Defensa Civil Palestina extingue un incendio en un almacén de pintura que fue alcanzado por un proyectil de artillería israelí el 18 de mayo de 2021. Foto: AFP / SAID KHATIB

Un informe de la ONU dice que unos 70 mil palestinos han sido desplazados por esta escalada de violencia . Muchos están en escuelas, que sirven de refugios.



¿Cómo se vive la situación en estos refugios especialmente en época de pandemia?

Llevamos desde el año 2014 preparando estas escuelas para que a su vez puedan hacer de refugio. En ese sentido tenemos unas 50 escuelas de 200 preparadas como refugios. Y en total hay 70 mil personas desplazadas. Muchas están en casas de familiares u otros sitios.



Teniendo en cuenta que la intensidad de los bombardeos no nos permite llevar a cabo todas las preparaciones necesarias para atender a la población, estamos intentando en los patios de las escuelas montar carpas con separaciones para que las familias tengan intimidad, sobre todo las mujeres y los niños. Además, para evitar los contagios de covid. No hay que olvidar que estamos en plena pandemia y que incluso antes de la ofensiva militar (Gaza) tenía unos índices de contagio elevados.

Estamos contabilizando más de una veintena de familias que han desaparecido por los ataques a sus casas. FACEBOOK

TWITTER

El 57 por ciento de las camas ya estaban ocupadas con casos de covid y el índice de vacunación es reducido. Lo que estamos pensando es que se esté expandiendo muchísimo más la pandemia dada esta situación, porque también se han interrumpido las vacunaciones.



(En otras noticias: El mundo intensifica sus esfuerzos para buscar una tregua en Gaza)



Uno de los hospitales que ha sido dañado albergaba el mayor laboratorio donde se realizaban las pruebas de covid, con lo cual llevamos tres días en los que no se pueden hacer pruebas. Con esto, no sabemos en qué estado está la pandemia

Estamos intentando ahora llevar agua potable a las escuelas para las personas, así como protectores para el covid: mascarillas, gel, y personal que lleve a cabo ayuda psicológica a las familias.

Facebook Twitter Linkedin

Miembros de la defensa civil palestina buscaban este domingo sobrevivientes tras un bombardeo de Israel en la ciudad de Gaza Foto: Mohammed Saber. Efe

¿Cuál es la situación actual de los corredores humanitarios en Gaza?

Gaza lleva bloqueada por tierra mar y aire desde el 2007, esto significa que Israel controla todos los pasos y es el que determina qué materiales entran en Gaza y en qué cantidades. Esto ha llevado a un colapso de la economía, que, junto a las escaladas militares, ha hecho que prácticamente la mayor parte de la población dependa de la ayuda humanitaria.

Entre la población hay 800.000 personas que con los daños en la infraestructura de distribución de agua no está recibiendo agua potable en casa. FACEBOOK

TWITTER

Un dato que es muy visual es que antes del bloqueo UNRWA distribuía alimentos a unas 80 mil personas dentro de la Franja de Gaza; hoy en día UNRWA distribuye a 1.2 millones de personas para poder sobrevivir. El total de la población en Gaza es de dos millones.



Como digo, este el boqueo ha producido el colapso de la Franja.



Y desde el día 10 los cruces están cerrados. Kerem Shalom es el paso por donde entran los productos para Gaza, tanto alimentarios como otros productos comerciales. Y Erez, por el que salen las personas. Ambos están cerrados.



El martes, por primera vez Israel autorizó la apertura de Kerem Shalom, pero según fuentes israelíes cayó un cohete en las instalaciones y volvieron a cerrar. Solo entraron cinco cinco camiones. Estamos pidiendo que independientemente de la escalada militar, esos pasos tienen que estar abiertos. Tenemos que pedir a ambas partes que respeten los pasillos humanitarios.

¿Qué víveres se necesitan ahora mismo en la Franja de Gaza?

Necesitamos, principalmente, ayuda alimentaria. También agua potable. Entre la población hay 800.000 personas que con los daños en la infraestructura de distribución de agua no está recibiendo agua potable en casa.



También es importante la entrada de combustible. La central eléctrica ha sido dañada, y en la actualidad la población solo tiene entre tres o cuatro horas de luz diarias, con lo cual se necesita poner en marcha los generadores sobretodo en hospitales para tener electricidad y poder llevar dar los servicios necesarios.



Hacen falta medicamentos. Antes de la ofensiva había muchas necesidades de entrada de medicamentos y suministros médicos y material de protección para la covid, así como mantener la entrada de vacunas para llevar a cabo la campaña de inmunización.

¿Cuál es el llamado a la comunidad internacional? ¿Ven posible una tregua en el corto plazo?

El llamamiento que hacemos a la comunidad internacional es para presionar a las partes implicadas en el conflicto para que se lleve a cabo un alto al fuego. Pedimos también que haya una pausa humanitaria y un pasillo humanitario para distribuir la ayuda a la población. Y pedimos también que se respete el derecho internacional humanitario. No pueden seguir viendo cómo muere población civil como se está produciendo hasta ahora.



Netanyahu ha hecho unas declaraciones que no tiene ningún margen de tiempo previsto (de la ofensiva) y que incluso puede llegar a pensar en una entrada de las fuerzas terrestres. Con esta información, es difícil que se vaya a producir un alto al fuego en el corto plazo.

Más noticias

- Video: Israel bombardeó la sede de la agencia AP y de Al Jazeera

- Dos visiones sobre la escalada de violencia entre palestinos e Israel

- Enviado de EE. UU. llega a Israel para tratar de contener escalada