"Tengo miedo porque me asusta lo que él me dice, que dónde yo me vaya, él me va a matar y luego él se mata”.



Esa fue una de las tantas amenazas que recibió Esmeralda y que luego le contó asustada a su hermana a través de un mensaje de voz, en las ocasiones que se pudo contactar con su familia en Bogotá.



Esmeralda, de 33 años, sufre de ataques de ansiedad desde hace 8 años, episodios que se han intensificado en las últimas semanas: el 21 de noviembre de 2021, la colombiana agarró su maleta y se montó a un avión con destino a El Cairo, Egipto, con la promesa de un mejor futuro, una promesa basada en engaños de un hombre que conoció en redes sociales.

La Bogotana, ha estado varada en Egipto, El Cairo, desde hace varias semanas. Foto: Cortesía Natali Ojeda

Un sujeto que no solo le canceló su vuelo de regreso, sino que también la mantuvo retenida a la fuerza en su casa por varios días.



Después de escapar y de haber sufrido violencia física y psicológica, Esmeralda se comunicó con el cónsul de la Embajada de Colombia en Egipto, el cual, según ella, le había dicho que no contaban con los recursos suficientes para brindarle un tiquete de vuelta al país.



Le dieron estadía unos días en un refugio. Sin embargo, era hasta el 27 de diciembre porque, según los familiares de ella, “era lo único que (la Embajada) había recolectado”.



Ahora, la situación de la bogotana es cada vez más difícil. Los familiares dicen que ya no le pueden enviar dinero directamente porque su visa de Egipto se venció recientemente.



'Ella pensaba irse de viaje, no radicarse en el país'

Esmeralda le comunicó a su familia en octubre sobre sus planes de viajar a El Cairo, según le cuenta a EL TIEMPO Natali, su hermana. Sin embargo, ellos no pensaron que realmente fuera a tomar la decisión de irse.



“Ella pensaba irse de viaje, no radicarse en el país, porque ella tenía su trabajo, sus hijos y su familia. Ella quería ir a conocerse con él, quien le manifestó que era sargento militar y que tiene un grado alto en el ejército”, dice Natali.



Luego de unos días, el hombre le compró los tiquetes y ella los validó con la aerolínea.



“Estaba súper feliz”, cuenta Natali.



“Pero mi mamá le decía: ‘no, no se vaya por allá. Mire que usted no sabe quién es, qué tal que no sea la persona que siempre le ha mostrado’. Uno piensa lo peor en esas situaciones, si las personas conocidas hacen cosas malas. Nosotros no nos imaginábamos cómo podría ser una persona a la que uno nunca ha visto, solo por redes sociales”.



Cuando Esmeralda llegó a El Cairo, le avisó a su familia que todo había salido bien. Los días transcurrían a la normalidad y todo pintaba bien para la familia, hasta que un día la hermana recibió la primera llamada de Esmeralda.



“Me llamó llorando y me dijo: ‘Yo tengo que contarle algo. Por favor no le cuente nada a mis papás, pero estoy durmiendo aquí en el piso, estoy en unas condiciones muy malas y aguantando hambre. Él me canceló el viaje de regreso’”.



En una casa ubicada en la capital de Egipto, Esmeralda pasó los peores días de su vida. Según denuncia, fue maltratada física y psicológicamente por el hombre que había conocido hace un año por redes sociales y con el cual había mantenido una relación amorosa a distancia.



La bogotana estuvo viviendo con él bajo un mismo techo, junto con los padres del hombre, un hermano de 20 años, una hermana de 17 años, y dos niños pequeños.



Originario de Zaqaziq, el hombre de 25 años le había prometido a Esmeralda un trabajo en una clínica privada, donde supuestamente tenía un primo que era doctor, teniendo en cuenta que ella ejercía como enfermera.

Desde Egipto, Esmeralda sostiene un cartel pidiendo ayuda para regresar a Colombia. Foto: Cortesía Natali Ojeda

'Me estoy enfermando, tengo ataques de ansiedad, quiero irme de aquí'

“Ella me decía que si iba al baño la familia la perseguía y la encerraban hasta que ella golpeara la puerta. Cuando ella cogía el celular, le preguntaban si estaba hablando con su hermana o su mamá; nunca la dejaban sola”, relata Natali, quien dice que empezó a notar que los mensajes de texto que ella le enviaba eran extraños, como si alguien más escribiera por ella y hubieran traducido mal las respuestas al español.



Además, Esmeralda le confesó a su hermana que todo lo que ella le escribía, el hombre lo traducía y lo leía. “En una conversación que tuve con él le pregunté por qué tenía a Esmeralda encerrada y él me decía que no, que Esmeralda era de él (…). Después perdía comunicación con ella por 6 o 7 horas o un hasta un día ,y yo solo pensaba: dios mío… será que está bien o está mal”, dice Natali.



“El tipo le dijo que si ella se iba, la mataba”.



Los maltratos fueron escalando hasta el punto que un miembro de la familia le arrojó una bebida caliente encima. Sin embargo, los maltratos no solo eran a ella, en un video que Esmeralda le compartió a su hermana se muestra el padre del hombre arrastrando a la esposa por el suelo y golpeándola, mientras ella grita tratando de eludirlos.



“Me estoy enfermando, tengo ataques de ansiedad, quiero irme de aquí”, le ruega Esmeralda a su hermana sin poder aguantar más.



“Yo le dije que buscara la forma de que en algún momento el hombre y la familia la dejaran sola y que cuando ella vea la oportunidad se escapara”. Y así lo hizo, sin maletas y solamente con su pasaporte en mano logró escapar de la casa hasta llegar a una estación de policía.



'Los policías se le rieron en la cara y le dijeron ‘Colombia cocaína’'

“Lo primero que hicieron los policías en la estación cuando ella buscó ayuda fue reírseles en la cara y decirle ‘Colombia cocaína’”, denuncia Natali.



Por cuenta de las burlas, Esmeralda sacó su teléfono y empezó a grabar a los policías diciéndoles que al llegar a Colombia expondrá el caso ante la Embajada de Egipto, a lo que los policías se excusan y le dicen simplemente que se estaban riendo de su acento.



“Inicialmente, cuando estuve en la estación de policía, se comunicó conmigo Nicolas Rincón (cónsul de la Embajada de Colombia en Egipto)”, cuenta Esmeralda.



“Él me dijo que tratara de comunicarme con mi familia y pidiera la ayuda con ellos porque que la Embajada realmente no tenía los recursos en este momento para la estadía y que lo del vuelo se tardaba un poco mientras ellos gestionaban”.



La Embajada la trasladó a un albergue el primer día. Sin embargo, al llegar al sitio se encontró con una mujer que, según relata Esmeralda, la empujó forzosamente varias veces para que se acostara, lo que le hizo entrar en un ataque de ansiedad.



“Una mujer me preguntó si yo hablaba árabe o inglés y yo le digo que no, que solo hablo español y entonces ella me cogió de un brazo y me empezó a jalar y me pidió que me acostara. Yo llamé a mi hermana y le dije: Natali, por favor ayúdame, yo no quiero quedarme en este lugar, por favor”, le dice entre llantos Esmeralda a su hermana por celular.



Después de eso, la familia reunió 300.000 pesos para que se quedara en un hotel. “Tuve pago el hotel hasta el sábado (25 de diciembre), mi familia como pudo me envió para pagar el hotel por Western Union, pero mi visa se acaba de vencer, y ya me dijeron que con la visa vencida no puedo recibir nada de dinero”, relata Esmeralda.



La comunicación hasta ahora entre ella y su familia ha sido compleja por las diferencias horarias y la señal. Sus seres queridos no saben sobre el estado de salud ni la estadía actual de Esmeralda, al quedar completamente incomunicados con ella pues el plan de datos que tenía se le venció el 28 de diciembre y el 31 de diciembre, desde un celular prestado, Esmeralda les confirmó que tenía paga solo dos noches de estadía, gracias a la colaboración económica de un turista.



En medio de la incertidumbre, la familia no tiene los recursos suficientes para comprar un tiquete de regreso.



“Mi familia está mal, no es fácil tener a mi hermana lejos. No sabemos muchas veces si come o no come, ella prácticamente ha tenido que pedir limosna porque las cosas son muy costosas”, dice Natali.

NATALIA LONDOÑO RIVERA

REDACCIÓN INTERNACIONAL​

EL TIEMPO*Para ponerse en contacto con la familia de Esmeralda y brindar ayuda o asesoría escriba al correo: nojedagarzon@gmail.com

