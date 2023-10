Colombiana en Israel pide que liberen a su esposo, que estaría retenido por Hamás

Cada día se conocen nuevas historias y testimonios de la difícil situación que viven los civiles en Israel. Incluso la escalada de la violencia ha dejado colombianos fallecidos, como es el caso de Ivonne Rubio, quien se encontraba en un festival de música electrónica cuando inició el ataque del grupo Hamás.



La arremetida en el evento no solo dejó victimas fatales y heridos, pues también se habla de decenas de personas tomadas como rehenes.

Rebeca González, una colombiana que vive en Israel, ha sido otra de las afectadas en medio del conflicto, pues su esposo sería una de las personas que permanece retenida por Hamás.



González vive en Jerusalén junto a su pareja, Elkaná Bohbot, con quien tiene una hija de tres años.



El pasado sábado, cuando iniciaron los ataques, el esposo de la colombiana se encontraba trabajando en el equipo de logística del festival de música electrónica 'Tribe of Nova', que se llevaba a cabo en el desierto de Néguev, en la frontera de Israel con la Franja de Gaza.



Al parecer, una vez se conoció que el grupo Hamás había enviado misiles empezó el caos en el evento y Bohbot, como trabajaba en el lugar, decidió ayudar a evacuar a las personas.



"Él estaba trabajando en la fiesta. Él siempre ha sido de ayudar, entonces sintió la necesidad de quedarse allí", contó Rebeca González en entrevista con Noticias Caracol.



Elkaná Bohbot solía asistir a eventos de música. Foto: Tomada de redes sociales

En el lugar también se encontraban varios amigos de la pareja, algunos de ellos lograron escapar con vida y relataron que vieron con vida a Bohbot mientras evacuaba a los asistentes.



Incluso, Rebeca González afirma que la familia alcanzó a hablar en dos ocasiones con él, en una primera llamada cuando iniciaron los ataques a las 6:00 a.m. y una segunda vez a las 8:06 a.m. En estas conversaciones el hombre dijo que la situación "era un caos", pero que estaba bien e iba a volver a casa.



Sin embargo, después de estas comunicaciones no se supo nada más de Bohbot. La angustia de la familia era inevitable, las sirenas sonaban y los noticieros no daban noticias alentadoras, pues mostraban cientos de muertos y heridos en Gaza.

No fue sino hasta horas más tarde que un amigo se comunicó con Rebeca y le contó de un video que circulaba en Israel, en el que se podía ver a un grupo de rehenes amordazados en una habitación y en el que parecía estar su esposo, Elkaná Bohbot.



"Al mediodía un amigo de él me llamó (...) Yo pensé que estaba muerto, pero me dijo que hay un video donde se ve a mi esposo en el piso, con la ropa desgastada, y está golpeado. Junto a él hay otras siete personas amarradas en una habitación", expresó la colombiana al medio citado.



Sin embargo, esa fue la única prueba de que seguía con vida, por lo que desde el sábado no saben qué ha pasado con él o estado de salud en el que se encuentra.



"Desde el sábado no tengo la seguridad que él siga con vida, nadie nos asegura nada, aún están investigando", aseguró la mujer.



Pasados seis días desde que inició el ataque, la colombiana, que ahora está en Tel Aviv, está a la espera de que se solucione la situación entre Israel y Hamás o que se llegue a un acuerdo para liberar a los rehenes para poder reencontrase con su esposo.

FAC inicia operación para repatriar colombianos en Israel

En la madrugada de este jueves, mientras el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, llegó a Tel Aviv en el marco de una visita para expresar su apoyo a las autoridades de Israel, el Ministerio de Sanidad gazatí reveló que el número de personas fallecidas asciende a 1.300 en Israel y a 1.203 palestinos en Gaza.



Además, la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria (OCHA) de Naciones Unidas informó que dentro de la franja de Gaza el número de desplazados han superado los 338.000, aumentando así en 75.000 personas la cifra de civiles que han huido en un día de sus hogares dentro del territorio palestino.



Los colombianos que se encuentran en el territorio y han pedido ayuda para salir, están siendo repatriados en vuelos humanitarios de la Fuerza Aérea.



"Ya despegó desde Israel el primer vuelo con colombianos que buscaban regresar al país. El equipo de la Cancillería que acompañó a la Fuerza Aérea y la Embajada en Tel Aviv lideraron la evacuación", indicó la Cancillería.



Son 110 los connacionales que están a bordo del primer vuelo humanitario desde Tel Aviv, Israel.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

