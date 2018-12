Revelan chats privados del periodista asesinado Jamal Khashoggi

Varios mensajes privados de Whatsapp enviados por Jamal Khashoggi un año antes de su muerte fueron revelados este lunes por la cadena de noticias estadounidense CNN.



Estas conversaciones, en las que se leen fuertes críticas al régimen de Arabia Saudí, podrían aportan nuevas pistas sobre las razones que llevaron al asesinato del periodista saudí en un consulado de su país en Estambul, Turquía, presuntamente a manos de agentes enviados por el gobierno del príncipe Mohammed Bin Salmán, como señalan el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA).

Según CNN, en más de 400 mensajes de texto enviados a un compatriota en el exilio, Omar Abdulaziz, el periodista se refiere al príncipe heredero como una "bestia", un "pac-man" que devora todo a su paso, "cuantas más víctimas devora, más quiere", se lee en un mensaje.



Abdulaziz decidió hacer públicos los chats que sostenía con Khashoggi para que el caso de su asesinato no quedara en la impunidad. "Jamal creía que Bin Salmán era el verdadero problema, que era un 'niño' que debía ser detenido", declaró Abdulaziz en entrevista a CNN, añadió que estaban planeando un movimiento 'on-line' de protesta contra el príncipe.



Según su testimonio, en agosto de este año Khashoggi, quien estaba exiliado en Estados Unidos, empezó a sospechar que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas por el gobierno saudí. Dos meses después, el 2 de octubre, murió torturado en un consulado saudí en Turquía mientras realizaba un trámite para poder casarse con su prometida.

"El hackeo de mi teléfono jugó un gran papel en lo que le pasó a Jamal, me apena mucho reconocerlo. (...) La culpa me está matando", dijo Abdulaziz en la entrevista.



Según él, en sus conversaciones estaban planeando la creación y la financiación de un "ejército electrónico", o "cyber abejas" que protestara en Internet contra los abusos del gobierno de Arabia Saudí.



En palabras de Abdulaziz: "Twitter es la arma que ellos (el gobierno) usan pata pelear y difundir rumores. Nos han atacado, nos han insultado, y nos han amenazado tantas veces que decidimos hacer algo".



En agosto pasado, Abdulaziz recibió noticias de que oficiales saudíes sabían de sus planes. Y le comunicó eso a Khashoggi.





Esta fue una parte del intercambio de mensajes publicado por CNN:



- Abdulaziz: "Una vez oyeron de las 'abejas', los oficiales se preocuparon. Arrestaron a mucha gente y saquearon muchos lugares. Llevé la peor parte de formar el grupo y las comunicaciones. Me alegro de que estés en el extranjero y estés a salvo".



- Khashoggi: "¿Cómo supieron de las 'abejas'?



- Abdulaziz: "Empecé a crear grupos. Empecé a hacer algún trabajo y seguramente

hubo una filtración. Decenas de personas estaban involucradas". "Puedes creer que mi hermano me estaba diciendo: Omar, no tuitees sobre Canadá o sobre las 'abejas'".



- Khashoggi: "Dios nos ayude".

* Con información de CNN