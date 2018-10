Un Apple watch, ¿clave en la desaparición del periodista saudí?

Las tensiones por la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi en un consulado de su país en Turquía se están disparando a medida que crece el rumor de que habría sido asesinado, descuartizado y sus restos sacados en secreto de la sede diplomática en Estambul.

Los gobiernos de Turquía, Estados Unidos, Reino Unido y otros están exigiendo respuestas al reino saudí, que insiste en su tesis de que el comunicador, crítico con la monarquía, salió por sus propios medios, aunque las cámaras de seguridad no lo registran así, y su prometida se quedó esperándolo a las afueras del edificio hasta la madrugada.



Los organismos de inteligencia turcos sospechan que el periodista fue asesinado dentro de la sede consular, algo que el gobierno saudí niega tajantemente.



Estas son las inquietantes claves de este caso que con el paso de las horas revela nuevas pistas sobre lo que pudo ser la suerte del periodista.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Jamal Khashogg fue al consulado saudí en Estambul para reclamar un certificado de estado civil. Esto porque se estaba preparando para contraer matrimonio con su prometida, la turca Hatice Cengiz. Pero le dijeron que el documento no estaba listo y que regresara el martes 2 de octubre.



Así lo hizo. Ingresó al consulado, mientras afuera lo esperaba su prometida. Le advirtió que si no salía pronto del lugar, lo notificara pronto a las autoridades turcas, porque temía una celada de parte de las autoridades saudíes dadas sus críticas al régimen. El periodista jamás salió del consulado, y su novia les avisó a las autoridades.

Captura de vídeo que muestra supuestamente a la prometida turca de Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, en el exterior del consulado saudí en Estambul (Turquía), el 2 de octubre del 2018. Foto: EFE / Sabah

¿El periodista temía por su vida?

Así es. En una conversación con un periodista de la BBC comentó que conocidos suyos habían sido detenidos en Arabia Saudí por haber hecho comentarios en privado.



También le dijo que bajo esas circunstancias no podía regresar a su país.

A lo que se suma que una fuente de la inteligencia de EE. UU. le comentó a The Washington Post, diario para el cual Khashogg escribía columnas, que en una interceptación telefónica funcionarios saudíes dejaron en evidencia las intenciones del régimen de Rabat de arrestar al periodista y llevarlo de regreso al país. Lo que no es claro es si la orden era devolverlo vivo o muerto. No se sabe si el periodista fue alertado de esta situación.

Se habla de que ese martes 2 de octubre hubo movimientos inusuales en el consulado.

Así es. Videos, registros e investigaciones de la policía turca dan cuenta de que ese martes llegaron al país, en varias tandas, procedentes de Rabat, 15 personas, presuntos agentes de inteligencia saudíes, que ese mismo día regresaron a su país.

Según varios medios de comunicación turcos, entre ellos estaba Salah Mohamed Al Tubaigy, jefe de medicina forense de la Dirección de Seguridad de Arabia Saudí.



Unos llegaron en dos vuelos regulares y otros en un jet privado a distintas horas de la madrugada. Se alojaron en dos hoteles. A eso de las 12:15 llegaron al consulado todos los supuestos agentes, en varios vehículos. Una hora después llegó al edificio el periodista a reclamar su certificado de estado civil.

Informaciones de los medios hablan de que del consulado empezaron a salir varios vehículos.

Sí, ese es el reporte. Seis autos abandonaron el lugar divididos en dos grupos. Unos se dirigieron al aeropuerto con algunos de los presuntos agentes de inteligencia, y dos más, una furgoneta Mercedes, y un Audi, se dirigieron hacia la residencia del cónsul saudí, muy cerca de la sede del consulado. Se teme que Khashoggi iba en la furgoneta. Versiones indican que estaba vivo. Otras que había sido asesinado.

Hay otro detalle que devela la investigación relacionado con los empleados turcos del consulado…

Sí, el diario Hürriyet informó que, como cosa curiosa, ese día les dieron el día libre con la excusa de que habría una “reunión diplomática”. El mismo rotativo explica que varios cerrajeros entraron a la sede para cambiar las cerraduras de varias puertas, incluso bien entrada la noche.

¿Se teme que los agentes hayan sacado del país el cuerpo del periodista, o los restos, en caso de que haya sido asesinado?

Esa es una posibilidad, pero según el informe de los servicios secretos turcos, revelado por el diario Sabah, a los agentes los dejaron partir porque no notaron nada extraño en la revisión de rigor: “Si hubiera rastros de trozos de un cuerpo humano se podrían ver con el aparato (de rayos X)”, reza el informe.

Registro de cámaras de seguridad en el que se aprecia al periodista Jamal Khashoggi ingresando al consulado saudí en Turquía. No volvió a salir. Foto: AFP

Se habla de una pista que puede ser clave parta desentrañar el misterio

Así es. Investigadores hablan de la existencia de un reloj Apple Watch que portaba Khashoggi a su ingreso al consulado. El reloj estaba conectado al teléfono celular que el periodista no llevaba consigo en ese momento. Los investigadores creen que los datos del reloj pueden dar pistas claves de lo sucedido.

¿Cuál ha sido la actitud de los demás países?

Las presiones aumentan. El gobierno del presidente turco Recep Tayip Erdogan ha conminado a Arabia saudí para que aclare lo sucedido. De hecho, ya obtuvieron el visto bueno del jefe de la misión saudí en el país para registrar el consulado, pues a la luz de la Convención de Viena, las legaciones diplomáticas son inviolables, y ese permiso es necesario.



“Estamos investigando el caso en todas sus dimensiones. Esto ha pasado en nuestro país. Es imposible que nos quedemos callados en un caso así. No es un suceso ordinario”, dijo Erdogan.



El presidente estadounidense Donald Trump, por su parte, dijo que están acercándose a descubrir qué fue lo que sucedió con el periodista saudí.



Y el Reino Unido, a través del ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, advirtió que las autoridades saudíes se exponen a “serias consecuencias” si se confirma su responsabilidad en la desaparición de Khashoggi.

¿Cómo es la relación de EE. UU. con Arabia Saudí?

Son tradicionales aliados en la región, de hecho el primer viaje internacional de Trump, en mayo de 2017, fue al reino, pero la intervención saudí en Yemen, que ha causado miles de muertos y violaciones a los derechos humanos, y las versiones de supuesto apoyo de miembros de la monarquía saudí a grupos terroristas han resquebrajado un poco la relación.



Trump también parecía molesto por el alto costo del apoyo estadounidense al ejército saudí en Yemen, y también reclamó por los altos precios del petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz, en una cumbre celebrada en Riad en 2017. Foto: Archico / AFP

Se dice que la familia Khashoggi es muy importante en Arabia Saudí.

Así es. No son miembros de la realeza, pero a lo largo de los años han estado muy cerca de los círculos de poder alrededor de la monarquía. El apellido es de origen turco y su patriarca, Mohamed, fue médico personal del fundador del reino del desierto, Abdulazis Bin Saud, de cuyo apellido el país tomó su nombre.



Otros miembros destacados de la familia son la escritora Samira, madre del multimillonario Dodi al Fayed, novio de la princesa de Gales, entre otros.

¿Por qué Jamal Khashoggi cayó en desgracia?

Jamal era un periodista muy cercano a los círculos de poder saudí. De hecho, fue consejero del exjefe de la inteligencia saudí príncipe Turki al Faisal cuando éste era embajador en Londres.

Pero la creciente influencia del príncipe Mohamed Bin Salman y su manera cada vez más autoritaria de gobernar crearon una fractura, y conocedor de las intimidades del manejo del poder del reino, Khashoggi se fue volviendo cada vez más crítico, lo que se veía reflejado en sus columnas del Post, en las que desnudaba los entresijos que la monarquía no quería que el mundo conociera. Por eso se volvió incómodo.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de AFP, EFE y Reuters