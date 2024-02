Mediadores buscan una tregua en Gaza para antes de Ramadán, pero aún no hay evolución

Los mediadores entre las partes en conflicto en la guerra buscan que haya un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza para antes del inicio del mes sagrado islámico de ramadán, que se prevé que comience el próximo 11 de marzo, pero hasta el momento no hay evolución en las negociaciones.



"No hay nada concreto que anunciar" y "no hay ninguna evolución" en las negociaciones, dijo este martes durante su comparecencia semanal ante la prensa en Doha el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, quien fue tajante al afirmar que no se podían dar más detalles del contenido de los encuentros en la capital catarí entre delegaciones egipcias, cataríes y la palestina Hamás, por un lado; e israelíes y estadounidenses, por otro.



Palestinos huyen de sus casas junto con sus pertenencias tras un bombardeo israelí en Rafah.

Optimismo



Sin embargo, en las palabras de Al Ansari se vio reflejado el optimismo cuando indicó que aspira a que "hoy o mañana haya algo" susceptible de ser anunciado y se "alcance un acuerdo".

"Como he dicho en varias ocasiones, el mes de ramadán será, sin duda, un punto de enfrentamiento y estamos trabajando para que las dos partes cesen las hostilidades en Ramadán. En este tiempo también habrá algunas fiestas religiosas judías", lo cual puede crear más conflicto durante esos días sagrados, aseveró.



El optimismo también lo alimentó el presidente estadounidense, Joe Biden, quien dijo ayer a la prensa en Nueva York que su asesor de Seguridad Nacional le dijo que están "cerca" de una tregua.



"Mi esperanza es que para el próximo lunes tengamos un alto el fuego", aseveró.



Al respecto, Al Ansari apuntó que no puede comentar nada al respecto de esa fecha y que lo mejor sería preguntar a la Casa Blanca.



Joe Biden.

Igualmente, el responsable catarí subrayó que es "doloroso" que la ayuda humanitaria sea una parte de las negociaciones, ya que la situación que se vive en el enclave palestino es una "violación del derecho y normas internacionales".



Las reuniones de Doha se están llevando a cabo por grupos de "expertos y altos funcionarios de seguridad" y son de carácter técnico, dijeron a EFE fuentes cercanas a las conversaciones, que aseguraron que durante el fin de semana tuvieron lugar en París encuentros entre los jefes de Inteligencia de Catar, Egipto, Estados Unidos e Israel.



Hamás estudia propuesta



Mientras, Hamás ya estudia una propuesta para dar luz verde a la tregua en Gaza, en la que habría un alto el fuego de 40 días, así como el intercambio de un rehén israelí por diez presos palestinos, informaron este martes a EFE fuentes próximas a las negociaciones.



De acuerdo a fuentes el grupo palestino en Egipto -país mediador-, que pidieron el anonimato, la propuesta incluye la liberación de todas las mujeres, hombres mayores de 50 años y niños israelíes menores de 19 años en manos de Hamás, así como enfermos, lo que en total serían 40 rehenes.



Por la parte israelí, se excarcelará a 400 presos palestinos y no volverá a arrestarlos, según la fuente, que añadió que durante este alto el fuego se permitirá "la vuelta gradual de los civiles desplazados al norte de Gaza con excepción de los hombres en edad de servicio militar".



Protestas para exigir la liberación de rehenes israelíes en manos de Hamás.

Siempre de acuerdo a la fuente, dado que Hamás no lo ha anunciado oficialmente hasta el momento, en el borrador se incluye la reparación de los hospitales, las panaderías en Gaza y también se permitirá la entrada a diario de 500 camiones con ayuda humanitaria.



Igualmente, se indicó que la propuesta que surgió de los recientes diálogos en París es "estadounidense" y su fin es "dar al primer ministro israelí más tiempo para preparar un nuevo ataque", en alusión a la posible ofensiva contra la localidad palestina de Rafah, en el extremo sur del enclave palestino y fronteriza con Egipto.



Palestinos buscan sobrevivientes y cuerpos entre los escombros de un edificio tras los bombardeos israelíes en Rafah, sur de Gaza.

Desde que comenzó la guerra, Israel y Hamás solo lograron un acuerdo de tregua de una semana a finales de noviembre, que permitió liberar a 105 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos.



El pasado 7 de octubre, Israel sufrió el peor atentado de su historia perpetrado por Hamás que causó la muerte de unas 1.200 personas y desembocó en la guerra actual que ha dejado casi 30.000 muertos, la mayoría mujeres y niños, en Gaza.

EFE