Casos sintomáticos en Israel caen 94 % entre vacunados, según estudio

El mayor estudio realizado hasta el momento en Israel, entre 1,2 millones de personas, muestra una reducción del 94% de infecciones sintomáticas entre los vacunados contra la covid-19.

El estudio, publicado este domingo por Clalit, la principal mutua sanitaria del país, compara la efectividad de la vacuna entre 600.000 usuarios que han recibido las dos dosis de Pzifer y el mismo número de personas sin inocular. El análisis también muestra una caída del 92% en el número de personas gravemente enfermas, en comparación con las que no recibieron ninguna dosis.



“Los estudios anteriores se ocuparon de las infecciones, pero no de los síntomas”, aclaró Ran Balicer, epidemiólogo de Clalit, al Canal 12 israelí. Los resultados publicados hasta ahora van corroborando las expectativas de efectividad de la vacuna a partir de la primera semana de haber recibido la segunda dosis y muestran una mayor respuesta inmune en las semanas posteriores, aunque todavía se trata de datos preliminares.



Israel solo ha utilizado hasta ahora la vacuna Pzifer, aunque cuenta con 100.000 dosis de Moderna que mantiene almacenadas en frío. El país sigue liderando la campaña de vacunación en el mundo con más de 2,5 millones de residentes inoculados con dos dosis, y 3,9 con la primera, entre una población de unos 9 millones de habitantes.



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que actualmente el 75 % de los nuevas personas contagiadas tiene menos de 39 años, después de que la campaña haya alcanzado a la mayoría de la población de más de 60 años.



Israel y Chipre anuncian corredor turístico para personas vacunadas

Israel y Chipre anunciaron un corredor turístico mediante el cual sus respectivos habitantes podrán viajar sin restricciones entre ambos países tras recibir certificados de vacunación contra el coronavirus.



"Quiero agradecer la voluntad de Chipre por reconocer los pasaportes de vacunación israelíes", dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente chipriota, Nikos Anastasiadis, que se encuentra de visita oficial en Israel.



Netanyahu agregó además que Israel reconocerá también los pasaportes de vacunación emitidos por Chipre. Si bien Netanyahu no precisó una fecha para la entrada en vigor de dicho acuerdo, Anastasiadis mencionó el 1 de abril como primer día en que los israelíes portadores de certificados de vacunación podrán viajar a Chipre sin la obligación de realizarse una prueba de coronavirus ni de permanecer en aislamiento tras entrar al país.



Esto mismo sucedería con los turistas chipriotas que lleguen a territorio israelí. Esta decisión coincide además con la aprobación hoy, por parte del gabinete de coronavirus del Gobierno israelí, de la reapertura del aeropuerto internacional de Ben Gurión a partir del próximo día 21.



Según un comunicado conjunto de la Oficina del primer ministro y del Ministerio de Sanidad, 2.000 personas podrán entrar cada día a Israel a través del aeropuerto, que permanece prácticamente cerrado desde el pasado 25 de enero.



El comunicado no precisó, sin embargo, si esta medida aplicará solo a ciudadanos israelíes o también a extranjeros, ni si quienes entren al país a través del aeropuerto deberán permanecer en aislamiento, ya sea en sus hogares o en hoteles.



Hasta el momento casi cuatro millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer en Israel, mientras que casi dos millones y medio fueron inoculados también con la segunda.





El país, con unos nueve millones de habitantes, ha registrado más de 700.000 casos de coronavirus, de los cuales unos 60.000 permanecen aún activos y se han producido 5.368 fallecimientos.



Las cifras difundidas hasta el momento sobre la efectividad de la vacuna han sido causa de optimismo en Israel, donde, tras vacunar primero a la población más mayor, ha bajado significativamente el promedio de edad de los pacientes contagiados, un 75% de los cuales es menor de 39 años.



